ศิริกัญญาจี้รัฐแจงกองทุนประชารัฐฯ งบไม่พอพ่วงเงินกู้พลังงานเสี่ยงผิดกม.

ศิริกัญญาตั้งคำถามถึงประสิทธิภาพกองทุนประชารัฐ หลังใช้งบไม่พอจนต้องดึงเงินกู้พลังงาน 1.88 หมื่นล้านมาเติม เสี่ยงผิดกฎหมาย พร้อมทวงถามการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ที่ล่าช้า
ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2569 ศิริกัญญา ตันสกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อจากพรรคประชาชน ได้อภิปรายตั้งคำถามถึงประสิทธิภาพการบริหารจัดการ กองทุนประชารัฐ สวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม โดยเฉพาะประเด็นการใช้ งบประมาณ ที่ไม่เพียงพอจนต้องดึงเงินกู้จากพระราชกำหนดเงินกู้ 400,000 ล้านบาทมาเติมเต็ม ซึ่งอาจขัดต่อกฎหมายและวัตถุประสงค์ของกองทุน ศิริกัญญา กล่าวว่า ในปี งบประมาณ 2567 กองทุนฯ ได้รับจัดสรร งบประมาณ ปกติประมาณ 50,000 ล้านบาท และมีเงินเพิ่มอีกประมาณ 120,000 ล้านบาทจากโครงการแจกเงินผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คนละ 10,000 บาท ซึ่งปรับเปลี่ยนมาจากโครงการดิจิทัลวอลเล็ต แต่รายงานประจำปีที่นำเสนอสภากลับไม่มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของเงินส่วนนี้ ทั้งที่ควรจะวัดว่าสามารถช่วยให้ผู้มีรายได้น้อยหลุดพ้นจากเส้นความยากจนได้กี่คน ตัวเลขที่ระบุว่ากระตุ้นจีดีพีได้ 0.
14% หรือกระตุ้นการบริโภคได้ 0.68% นั้นไม่ใช่เป้าหมายหลักของกองทุนที่เน้นการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยโดยตรง ส่วนปีงบประมาณ 2568 กองทุนฯ ได้รับจัดสรร 50,400 ล้านบาท แต่ใช้จริงถึง 62,207 ล้านบาท ส่วนปี 2569 กองทุนฯ ขอรับจัดสรร 69,154 ล้านบาท แต่ได้รับอนุมัติเพียง 30,000 ล้านบาท ส่งผลให้แผนงานระบุว่าเงินจะหมดลงตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ เพื่อแก้ปัญหานี้ กองทุนฯ ได้ส่งคำขอไปยังคณะกรรมการกลั่นกรองพระราชกำหนดเงินกู้ 400,000 ล้านบาทเพื่อขอเงินเพิ่มอีก 18,800 ล้านบาท ซึ่งศิริกัญญาชี้ว่าเสี่ยงผิดกฎหมายและไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของพระราชกำหนดที่กำหนดให้ใช้เงินเพื่อช่วยเหลือจากวิกฤตพลังงาน เพราะเงินจำนวนนี้เป็นสวัสดิการเดิมที่ผู้ถือบัตรพึงได้รับอยู่แล้ว ไม่ใช่การเยียวยาผลกระทบใหม่ นอกจากนี้ ศิริกัญญายังตั้งคำถามถึงการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ซึ่งตามหลักเกณฑ์ต้องเปิดทุก 2 ปี รอบล่าสุดเปิดเมื่อปี 2566 และควรเปิดอีกครั้งในปี 2568 แต่ปัจจุบันล่วงเลยมากว่า 2 ปีแล้วก็ยังไม่มีการเปิดลงทะเบียน จึงต้องการคำชี้แจงว่าติดขัดในขั้นตอนใด และเกี่ยวพันกับการจัดสรรงบประมาณปีนี้หรือไม่ พร้อมทวงถามถึงแนวทางแก้ไขวงจรอุบาทว์ที่งบประมาณไม่เพียงพอจนต้องพึ่งพาเงินกู้ทั้งที่งบกลางส่วนเงินสำรองฉุกเฉินก็ไม่มีให้ใช้เพิ่มเติมอีกต่อไ
กองทุนประชารัฐ ศิริกัญญา บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เงินกู้พลังงาน งบประมาณ
