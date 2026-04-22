ศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัว 'เฮียม้อ-ปุณฑรีก์' คดีหุ้น MORE

ศาลอาญาตัดสินไม่ให้ประกันตัว นายสมนึก กยาวัฒนกิจ (เฮียม้อ) และ น.ส.ปุณฑรีก์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้ต้องหาในคดีสร้างราคาหุ้น MORE เนื่องจากพฤติการณ์ร้ายแรงและอาจหลบหนี
ศาลอาญา ตัดสินไม่ให้ประกันตัว นายสมนึก กยาวัฒนกิจ หรือ เฮียม้อ และ น. ส.
ปุณฑรีก์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้ต้องหาในคดีการสร้างราคาหุ้น MORE โดยศาลพิจารณาจากพฤติการณ์ที่ร้ายแรงและผลกระทบต่อตลาดหลักทรัพย์ที่กว้างขวาง ทั้งสองถูกอัยการคดีพิเศษยื่นฟ้องในข้อหาร่วมกันสร้างราคาหลักทรัพย์ หลอกลวงให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับราคาและปริมาณการซื้อขาย รวมถึงข้อหาฉ้อโกง เป็นอั้งยี่ และซ่องโจร ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.
ศ. 2535 นายสมนึกมีกำหนดนัดหมายในวันที่ 21 พฤษภาคม เนื่องจากก่อนหน้านี้ได้ยื่นร้องต่อคณะกรรมการ ป. ป. ช. เพื่อขอความเป็นธรรม แต่พนักงานอัยการไม่ดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติมตามคำร้อง ส่วนนายอมฤทธิ์และน.
ส. ปุณฑรีก์ได้เดินทางเข้ารายงานตัวต่อพนักงานอัยการตามกำหนด และถูกยื่นฟ้องต่อศาลในวันเดียวกัน ทั้งสองหลีกเลี่ยงการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ศาลได้ประทับรับฟ้องทั้งสองราย โดยหากไม่ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว หรือศาลไม่อนุญาต ก็จะถูกนำตัวไปควบคุมที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพและทัณฑสถานหญิงกลาง ศาลได้พิจารณาความหนักเบาของข้อหาและพฤติการณ์ของคดีอย่างละเอียด โดยพบว่า น.
ส. ปุณฑรีก์มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับนายอมฤทธิ์ ซึ่งเป็นกลุ่มตัวการที่ร่วมกันวางแผนการซื้อขายหุ้น มีการติดต่อสื่อสารและเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจน ศาลจึงเชื่อว่า น. ส.
ปุณฑรีก์มีส่วนเกี่ยวข้องและมีส่วนร่วมในการกระทำผิดอย่างร้ายแรง หากปล่อยตัวชั่วคราวอาจหลบหนีได้เช่นกัน สำหรับนายอมฤทธิ์ ศาลพิจารณาว่าการกระทำของเขามีส่วนทำให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับราคาและปริมาณการซื้อขายหุ้น ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจและทำลายความเชื่อมั่นในตลาดหลักทรัพย์ หากปล่อยตัวชั่วคราวก็อาจหลบหนีได้เช่นกัน ศาลยังระบุว่านายอมฤทธิ์สามารถขอรับการรักษาพยาบาลตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์ได้ จึงไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วครา
