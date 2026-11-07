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Crime

ศาลไม่อนุญาตประกัน 'บุ๋ม ปนัดดา' และ 'ก๊อต อธิป' ฝากขังเรือนจำกลาง 5 วันกักโรค

thaipost#62 in ประเทศไทย
ศาลไม่อนุญาตประกัน 'บุ๋ม ปนัดดา' และ 'ก๊อต อธิป' ฝากขังเรือนจำกลาง 5 วันกักโรค
บุ๋ม ปนัดดา · ก๊อต อธิป · ศาลอาญาธนบุรี
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ศาลอาญาธนบุรียกคำร้องประกันบุ๋ม ปนัดดา และก๊อต อธิป ในคดีมูลนิธิอิสรชน ยึดหลักฐานความเสียหาย 900 ล้านบาท ระบุเสี่ยงหลบหนีและกระทบพยาน นำตัวส่งเรือนจำกลางและเรือนจำพิเศษฯ ทำกระบวนการกักโรค 5 วัน

ศาลอาญาธนบุรี มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว น.ส.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี หรือ บุ๋ม อดีตประธานมูลนิธิองค์กรทำดี และ นายอธิป อนันทวรรณ หรือ ก๊อต ในคดี มูลนิธิอิสรชน โดยนำตัวส่งคุมขังยังเรือนจำกลางกรุงเทพมหานคร และเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร เพื่อเข้าสู่กระบวนการกักโรคเป็นเวลา 5 วัน ก่อนเริ่มการดูแลรักษาและจำแนกแยกชั้นนักโทษตามมาตรฐานสากล

รายละเอียดคำสั่งศาลยกคำร้องประกันตัว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศบริเวณหน้าเรือนจำกลางกรุงเทพมหานคร ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว กรุงเทพฯ เมื่อเวลา 16.35 น. วันที่ 7 พฤศจิกายน 2569 เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์กำลังควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง 2 คน ซึ่งมีหมายขังจากศาลอาญาฯ รัชดาภิเษก เพื่อกำหนดโทษและฝากขังต่อ โดย น.ส.ปนัดดา ไม่ประสงค์ยื่นคำร้องขอประกันตัวล่วงหน้า ส่วน นายอธิป ได้นำหลักทรัพย์เงินสดจำนวน 1 ล้านบาท ค้ำประกัน แต่ศาลยังคงยกคำร้องด้วยเหตุผลสำคัญ

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ศาลพิจารณาจากพยานหลักฐานและน้ำหนักของข้อหาว่า การกระทำของผู้ต้องหาส่งผลกระทบต่อประชาชนจำนวนมาก โดยมีผู้เสียหายบริจาครวมกว่า 900,000 บัญชี และมูลค่าความเสียหายสูงถึงประมาณ 900 ล้านบาท จากการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานที่มีโทษรุนแรง

เหตุผลความจำเป็นในการคุมขังและการกักโรค

ศาลชี้แจงเหตุผลสำคัญว่า หากปล่อยตัวชั่วคราว ผู้ต้องหาอาจยุ่งเหยิงกับพยานบุคคลและพยานหลักฐานอื่น ๆ ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการสอบสวนและก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินคดีเพิ่มเติม ประกอบกับพนักงานสอบสวนและผู้เสียหายคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราว ศาลจึงมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัว

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สำหรับกระบวนการแรกรับนักโทษเข้าใหม่ในเรือนจำกลางกรุงเทพมหานครและเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร จะมีการกักโรคผู้ต้องหาไว้เป็นเวลา 5 วันเต็ม ในช่วงเวลานี้ น.ส.ปนัดดา และ นายอธิป จะเข้าพักในห้องพักกักโรคเพื่อตรวจสุขภาพและสังเกตอาการเบื้องต้น

สิทธิการเยี่ยมและเงื่อนไขการจำแนกแยกแดน

ในระหว่างการกักโรค 5 วันแรก ผู้มีสิทธิ์เยี่ยมเฉพาะทนายความที่ผู้ต้องหาแต่งตั้งให้เป็นทนายความประจำตัวเท่านั้น โดยสามารถเยี่ยมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ได้ ส่วนญาติของผู้ต้องหาจะได้รับการเยี่ยมหลังจากผ่านระยะกักโรคครบ 5 วันแล้ว โดยต้องเป็นญาติ 10 รายชื่อที่ผู้ต้องหาได้ระบุชื่อกับเจ้าหน้าที่เรือนจำไว้ล่วงหน้า

เจ้าหน้าที่เรือนจำจะทำการสอบถามข้อมูลส่วนตัว เลขคดีหมายศาล ประวัติโรคประจำตัว อาการเจ็บป่วย และรายการยาที่ต้องใช้ เพื่อเตรียมการดูแลรักษาอย่างเหมาะสม หลังพ้นระยะกักโรคจะมีการจำแนกแยกแดนโดยเคร่งครัด

มาตรการความปลอดภัยและมาตรฐานสากล

เจ้าหน้าที่เน้นย้ำว่ากระบวนการจำแนกแยกแดนจะยึดหลักความปลอดภัยเป็นหลัก โดยจะไม่พิจารณาให้ ผู้ต้องหา ไปอยู่ร่วมแดนเดียวกับโจทก์หรือคู่กรณีในคดีเดิม เพื่อป้องกันความขัดแย้งและความไม่ปลอดภัย

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มาตรการนี้สะท้อนถึงการปฏิบัติตัวที่เท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติ ตามหลักมาตรฐานสากลในการดูแลนักโทษ เพื่อให้ผู้ต้องขังทุกคนได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรมและปลอดภัยตลอดระยะเวลาดำเนินคดี

thaipost#62 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

บุ๋ม ปนัดดา ก๊อต อธิป ศาลอาญาธนบุรี เรือนจำกลางป้อมปราบ มูลนิธิอิสรชน

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