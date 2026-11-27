ศาลโลกตัดสินเมียนมาละเมิดสิทธิโรฮิงญา สั่งชดเชยผู้เสียหายภายใน 2 ปี
ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศมีคำวินิจฉัยว่าการกระทำของเมียนมามีลักษณะฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวโรฮิงญา สั่งให้ชดเชยความเสียหายและคืนทรัพย์สินภายในเวลา 2 ปี พร้อมระบุรัฐบาลเมียนมาอาจไม่ปฏิบัติตามคำตัดสิน
ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (International Court of Justice) หรือ ศาลโลก มีคำวินิจฉัยชี้ขาดว่าการปราบปรามกลุ่มชนกลุ่มน้อยชาว โรฮิงญา ของกองทัพ เมียนมา นั้น มีองค์ประกอบและเจตนาที่เข้าข่ายการกระทำความผิดฐาน ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ (Genocide) ตามอนุสัญญาสหประชาชาติปี พ.ศ. 2491 ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญทางกฎหมายระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อสถานะและนโยบายของ เมียนมา ในปัจจุบัน
บทเรียนจากคำตัดสินศาลโลกและความรับผิดชอบเมียนมา
คำตัดสินดังกล่าวระบุว่า มีหลักฐานเพียงพอที่ยืนยันได้ว่า กองทัพเมียนมามีเจตนาทำลายล้างประชากรกลุ่มชาวโรฮิงญา ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญทางกฎหมายที่กำหนดว่าเป็นอาชญากรรมฐานฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ศาลโลกได้พิจารณาข้อเท็จจริงที่ปรากฏว่า การกระทำของเมียนมามีความรุนแรงและกว้างขวางจนไม่สามารถเพิกเฉยได้ทางกฎหมายระหว่างประเทศAlso readพ้นคุกแต่ใจไม่แข็ง! รวบช่างซ่อมรถ รับจ้างเครือข่ายลาว เดินยาบ้า 7 หมื่นเม็ด
ข้อเท็จจริงที่ศาลหยิบยกมาเป็นแนวทางในการวินิจฉัยครอบคลุมไปถึงเหตุการณ์ที่พลเรือนชาวโรฮิงญากว่าหลายพันคนต้องสูญเสียชีวิตจากการปฏิบัติการทางทหารและอาชญากรรมต่อมนุษย์ รวมถึงการรายงานการล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้หญิงอย่างกว้างขวางและความรุนแรงที่มุ่งเป้าไปที่เด็ก ๆ ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่สุดในสถานการณ์ดังกล่าว
นอกจากความรุนแรงทางกายภาพแล้ว ศาลยังชี้ให้เห็นว่ามีการทำลายโครงสร้างพื้นฐานและหมู่บ้านของชาวโรฮิงญาอย่างเป็นระบบ เพื่อขจัดรากฐานทางสังคมและที่อยู่อาศัยให้หมดไป จากนั้นจึงมีการนำประชากรกลุ่มอื่นเข้าไปแทนที่ในพื้นที่ ซึ่งถือเป็นขั้นตอนหนึ่งของแผนการกวาดล้างกลุ่มชาติพันธุ์หรือศาสนาที่ระบุไว้ในอนุสัญญา
ปฏิกิริยาของรัฐบาลเมียนมาและประเด็นทางกฎหมาย
ประธานาธิบดีของเมียนมาได้ออกมาแสดงท่าทีต่อคำวินิจฉัยดังกล่าวอย่างชัดเจน โดยยืนยันว่ารัฐบาลจะดำเนินมาตรการต่างๆ ในความเหมาะสมในฐานะรัฐที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมโลก แต่จะปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดใดๆ ที่รัฐบาลมองว่าไม่เหมาะสมหรือไม่เป็นธรรมต่อผลประโยชน์ของชาติ
ทางฝั่งประธานาธิบดีเมียนมายังได้วิจารณ์กระบวนการทางกฎหมายนี้อย่างรุนแรง โดยกล่าวหาว่าคดีนี้เป็นข้อกล่าวหาที่มีอคติทางการเมืองต่อเมียนมาอย่างชัดเจน พร้อมทั้งชี้ให้เห็นว่าการใช้ศัพท์แสงว่า "การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์" ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของประเทศ在国际舞台上
กรณีความขัดแย้งนี้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อประเทศแกมเบีย (The Gambia) ยื่นฟ้องเมียนมาต่อศาลโลกในปี พ.ศ. 2562 โดยกล่าวหาว่ารัฐบาลเมียนมาใช้มาตรการปราบปรามที่รุนแรงต่อชาวโรฮิงญา ซึ่งขัดต่อพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันและลงโทษอาชญากรรมฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของสหประชาชาติที่ลงนามในปี พ.ศ. 2491
คำสั่งเยียวยาผู้เสียหายและอนาคตของวิกฤตโรฮิงญา
แม้ศาลโลกจะไม่ได้สั่งลงโทษจำคุกรายบุคคลในคำพิพากษาครั้งนี้ แต่ได้กำหนดมาตรการเยียวยาเชิงโครงสร้างโดยสั่งให้เมียนมามีเวลาภายใน 2 ปี ในการจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับวงเงินและรูปแบบของการชดเชยเงินแก่ผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ปราบปรามดังกล่าว เพื่อให้กระบวนการฟื้นฟูมีความเป็นรูปธรรมและตรวจสอบได้
นอกเหนือจากเงินชดเชยแล้ว ศาลยังสั่งให้เมียนมาฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรง โดยเน้นไปที่การเข้าถึงบริการสุขภาพจิตและการรักษาพยาบาลที่จำเป็นสำหรับผู้ที่ต้องเผชิญกับความ traumatization อย่างรุนแรงจากสถานการณ์ความขัดแย้ง
คำสั่งของศาลยังครอบคลุมไปถึงการคืนหรือการจัดหาทรัพย์สินส่วนบุคคลและทรัพย์สินส่วนรวมที่สูญเสียไปในช่วงเวลาของการปราบปราม ซึ่งนับเป็นมาตรการสำคัญที่ aimed at การแก้ไขความเสียหายทางวัตถุและทรัพย์สินที่ชาวโรฮิงญาต้องสูญเสียไปจากการถูกไล่ออกจากที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยเดิม
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