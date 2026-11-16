ศาลเวียดนามพิพากษาจำคุก 188 คน ฉ้อโกงออนไลน์ 60 ล้านดอลลาร์
ศาลเวียดนามตัดสินจำคุกผู้เกี่ยวข้อง 188 คน ในคดีฉ้อโกงออนไลน์มูลค่า 60 ล้านดอลลาร์ พร้อมประหารชีวิตแกนนำ 2 ราย พร้อมระบุผลกระทบต่อนักลงทุน 900 คน
ศาล กรุงฮานอย ของประเทศเวียดนาม ได้ตัดสินลงโทษจำคุกผู้เกี่ยวข้องกว่า 180 คน ในคดีฉ้อโกงทางการเงินมูลค่าสูง โดยคดีนี้มีการเปิดเผยรายละเอียดว่าผู้ต้องหาทั้งหมด 188 รายมีความผิดฐาน ฟอกเงิน และฉ้อโกงประชาชน
รายละเอียดการพิพากษาและบทลงโทษ
เจ้าหน้าที่ศาลที่ไม่ขอเปิดเผยชื่อระบุว่า จำเลยส่วนใหญ่ถูกตัดสินให้รับโทษจำคุกเป็นเวลานานกว่า 10 ปี จากการมีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการลงทุนที่หลอกลวงเงินจากผู้เสียหายจำนวนกว่า 900 คน เป็นมูลค่ารวมประมาณ 60 ล้านดอลลาร์สหรัฐAlso readสภาพอากาศวันนี้ 15 พ.ย. 69 กรมอุตุฯ เปิดชื่อจังหวัด ฝนตกหนัก 60%
สองแกนนำรายสำคัญที่สุดของขบวนการนี้ คือ โฟ ดึ๊ก นาม หรือที่รู้จักกันในชื่อ มิสเตอร์พิปส์ และ เล คัก งอ หรือ มิสเตอร์ฮันเตอร์ ผู้ควบคุมเครือข่ายถูกศาลตัดสินลงโทษจำคุกตลอดชีวิต
นอกจากนี้ เหวีย เหวีย บิง หรือ ชาร์กบิง นักลงทุนชื่อดังที่เคยปรากฏตัวในรายการแข่งขันทางโทรทัศน์ Shark Tank Vietnam ยังถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลา 10 ปี ในความผิดฐานฟอกเงิน
กลไกการหลอกลวงและเครือข่ายองค์กร
เครือข่ายการฉ้อโกงนี้ได้เริ่มต้นปฏิบัติการในปี 2562 โดยใช้พนักงานกว่า 1,700 คน ทำงานให้กับแพลตฟอร์มซื้อขายเงินตราต่างประเทศและหลักทรัพย์ระหว่างประเทศหลายสิบแห่ง
พวกเขาสร้างชุมชนออนไลน์ขึ้นเพื่อส่งบุคคลเข้าไปสวมรอยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินหรือนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จ เพื่อสร้างความเชื่อใจให้กับกลุ่มเป้าหมายก่อนชักชวนให้นำเงินมาร่วมลงทุน
อัยการระบุว่า ขบวนการนี้ไม่ได้เพียงแค่หลอกลวงเงิน แต่ยังส่งผลกระทบต่อชีวิตทางการเงินของผู้เสียหายอย่างรุนแรง โดยเหยื่อบางรายต้องก่อหนี้สินเพิ่มขึ้นหรือจำใจขายทรัพย์สินของตนเองเพื่อชดเชยเงินที่สูญหายไป
มุมมองจากผู้ต้องหาและบริบททางกฎหมาย
เวีย เหวีย บิง ผู้เคยดำรงตำแหน่งประธานบริษัท NextTech ที่มีฉายาว่าเป็นอาลีบาบาแห่งเวียดนาม ได้ให้การต่อศาลว่า他曾ก่อตั้งบริษัทหนึ่งขึ้นในปี 2555 และพัฒนาจนกลายเป็นกลุ่มบริษัทกว่า 10 แห่ง
เขาอ้างว่าเครือข่ายของ โฟ ดึ๊ก นาม ได้นำกลุ่มบริษัทเหล่านี้ไปใช้ในการฟอกเงิน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางกฎหมายที่กำลังดำเนินอยู่
ขณะเดียวกัน สื่อของรัฐยังรายงานว่า บิง กำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนในอีกคดีหนึ่ง โดยมีความผิดข้อหาถอนเงินจำนวนมหาศาลออกจากบัญชีสกุลเงินดิจิทัลของผู้ลงทุนกว่า 30,000 ราย
ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสถิติอาชญากรรม
รายงานจากสหประชาชาติเมื่อเดือนกรกฎาคมระบุว่า จำนวนเหยื่อของอาชญากรรมออนไลน์ข้ามชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียตะวันออก ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ มีมูลค่าความสูญเสบรวมกันสูงถึง 1.141 แสนล้านดอลลาร์
ตัวเลขความสูญเสียดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 3 เท่า เมื่อเทียบกับปี 2566 แสดงให้เห็นถึงขยายตัวอย่างรวดเร็วของภัยคุกคามทางการเงินรูปแบบใหม่ในระดับนานาชาติ
Get an alert when there is news on CrimeFollow Crime