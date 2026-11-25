ศาลแพ่งคุ้มครองสิทธิการชุมนุม นปผ. ให้ยุติชั่วคราวช่วงงานรัฐพิธีและราชพิธี
ศาลแพ่งสั่งคุ้มครองสิทธิการชุมนุมของกลุ่ม นปผ. โดยให้ปรับปรุงแก้ไขและยุติการชุมนุมชั่วคราวใน 4 ช่วงเวลาที่มีงานรัฐพิธีและงานราชพิธี หลังผู้กำกับ สน.นางเลิ้ง ยื่นคำร้องขอให้ยุติการชุมนุม
ศาลแพ่ง มีคำสั่งคุ้มครองสิทธิการชุมนุมตามรัฐธรรมนูญให้แก่กลุ่มผู้ชุมนุม นปผ. โดยกำหนดให้ กำนันมะโน ในฐานะผู้จัดการชุมนุม ปรับปรุงแก้ไขและยุติการชุมนุมชั่วคราวในช่วงที่มีงานรัฐพิธีและงานราชพิธี รวม 4 ช่วงเวลา คำสั่งนี้เกิดขึ้นหลังการไต่สวนที่ ศาลแพ่ง ซึ่งเป็นผลจากการที่ผู้กำกับการ สน.นางเลิ้ง ยื่นคำร้องขอให้ยุติการชุมนุม
เหตุการณ์เริ่มจากการโพสต์ของเพจเฟซบุ๊ก กำนันตำบลกระบี่น้อย ซื่อสัตย์ ชัดเจน ในวันที่ 24 พ.ย. โดยแจ้งมวลชนว่าผู้กำกับ สน.นางเลิ้ง ฟ้องขอให้ยุติการชุมนุม และมีนัดไต่สวนที่ศาลแพ่งในเวลา 9 โมงตรงของวันถัดไป ตามที่คาดหมาย ก่อนที่คดีจะไปต่อที่ศาลปกครองAlso read'ฮุน มาเนต' สั่งห้ามเขมรใส่ 'ชุดไทย' ลั่น! อย่าหลงใช้ธรรมเนียมต่างชาติ
ศาลแพ่งคุ้มครองสิทธิการชุมนุมภายใต้กรอบกฎหมาย
นายสุนทร รักษ์รงค์ ที่ปรึกษากลุ่ม นปผ. ได้โพสต์เฟซบุ๊กหลังศาลแพ่งไต่สวนกำนันมะโนและกลุ่มผู้ชุมนุมแล้ว โดยระบุว่าศาลสั่งคุ้มครองสิทธิการชุมนุมตามรัฐธรรมนูญ แต่การชุมนุมต้องปฏิบัติตามภายใต้กรอบกฎหมายที่กำหนด
ตามข้อความของนายสุนทร ผู้จัดการชุมนุมต้องปรับปรุงแก้ไขและยุติการชุมนุมชั่วคราวในช่วงที่มีงานรัฐพิธีและงานราชพิธี ซึ่งครอบคลุม 4 ช่วงเวลาด้วยกัน ส่วนช่วงเวลาอื่นนอกเหนือจากนี้ กลุ่มผู้ชุมนุมสามารถชุมนุมได้ตามปกติ
นายสุนทรระบุด้วยว่า รายละเอียดเกี่ยวกับช่วงเวลาทั้ง 4 ช่วงจะมีการแถลงข่าวโดยกำนันมะโนอีกครั้งในเวลา 16.00 น. และได้กล่าวขอบคุณศาลที่ให้ความเมตตาต่อกลุ่มผู้ชุมนุม
ความเห็นของผู้ชุมนุมและผู้ยื่นคำร้องในคดีนี้
ฝ่ายกลุ่ม นปผ. ผ่านการโพสต์ของนายสุนทร รักษ์รงค์ ยืนยันว่าศาลแพ่งให้การคุ้มครองสิทธิการชุมนุมไว้ในฐานะที่เป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญ ขณะที่ย้ำว่าการใช้สิทธิดังกล่าวต้องอยู่ในกรอบของกฎหมาย และการงดชุมนุมบางช่วงเวลาเป็นไปตามคำสั่งศาล
ทางด้านผู้กำกับการ สน.นางเลิ้ง ซึ่งเป็นผู้ยื่นคำร้องขอให้ยุติการชุมนุม ยังไม่มีการเปิดเผยเหตุผลโดยละเอียดในข้อมูลที่ใช้ในการรายงานข่าวนี้ จึงยังไม่สามารถสรุปข้อโต้แย้งของฝ่ายยื่นคำร้องได้จากแหล่งข่าวนี้
นอกจากนี้ ตามการโพสต์ของเพจกำนันตำบลกระบี่น้อย คดีจะมีการดำเนินการต่อที่ศาลปกครอง ซึ่งเป็นขั้นตอนถัดไปที่ทางกลุ่มระบุไว้ แต่รายงานไม่ได้ระบุวันนัดหมายของศาลปกครองไว้
ตำรวจ ปอศ. เรียกพยาน 6 ราย คดีบุ๋ม ปนัดดา
ตำรวจ ปอศ. ออกหมายเรียกพยาน 6 ราย ซึ่งประกอบด้วยพ่อแม่ ลูก ของบุ๋ม ปนัดดา คนทำบัญชี และสามีช่างที่รับช่วงต่อ ให้เข้าให้ปากคำในวันที่ 25 พ.ย.
นอกจากการเรียกพยานแล้ว ตำรวจ ปอศ. ยังเชิญผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบอัญมณีที่มีมูลค่าเกือบ 45 ล้านบาท ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ซื้อมาจาก ไฮโซระย้า ตามข้อมูลในรายงานข่าว
ขั้นตอนดังกล่าวเป็นการรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานเพื่อใช้ในการสอบสวน โดยรายงานข่าวนี้ไม่ได้ระบุข้อกล่าวหาเพิ่มเติมหรือสถานะทางคดีของบุคคลที่เกี่ยวข้อง จึงควรติดตามความคืบหน้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อไป
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