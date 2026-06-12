ศาลายาระลึก: ร่วมถวายสักการะพระศพในวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2569

ในวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2569 เวลา 08.30 - 12.00 น. สามารถเข้าถวายน้ำสรงพระศพ เบื้องหน้าพระรูป ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ได้ โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 น. และสิ้นสุดเวลา 12.00 น. ในช่วงเวลาเดียวกัน ยังสามารถเข้าถวายสักการะ เบื้องหน้าพระรูป ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ได้เช่นกัน โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 น. และสิ้นสุดเวลา 16.00 น. ส่วนการถวายสักการะพระศพ ณ พระที่นั่งพิมานรัตยา สามารถเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. และสิ้นสุดเวลา 21.00 น. ในวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2569 เวลา 09.00 - 21.00 น. สามารถเข้าถวายสักการะพระศพ ณ พระที่นั่งพิมานรัตยา ได้เช่นกัน โดยสามารถเลือกใช้บริการขนส่งสาธารณะตามเส้นทางต่างๆ ได้ตามที่ต้องการ
เข้าถวายน้ำสรง พระศพ เบื้องหน้าพระรูป ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2569 เวลา 08.30 - 12.00 น.
เข้าถวายสักการะ เบื้องหน้าพระรูป ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เริ่มตั้งแต่ วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2569 เวลา 08.30 - 16.00 น. เข้าถวายสักการะพระศพ ณ พระที่นั่งพิมานรัตยา เริ่มตั้งแต่ วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2569 เวลา 09.00 - 21.00 น. M1 : สถานีท่าพระ - สนามหลวง (ท่าต้นทาง คันแรก 07.00 น.
คันสุดท้าย 19.00 น. หรือจนกว่าประชาชนจะหมด)M7 : อนุสาวรีย์ชัยฯ (ฝั่งพญาไท) - สนามหลวง (ท่าต้นทาง คันแรก 07.00 น. คันสุดท้าย 19.00 น. หรือจนกว่าประชาชนจะหมด) M8 : สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ - สนามหลวง (ท่าต้นทาง คันแรก 07.00 น.
คันสุดท้าย 19.00 น. หรือจนกว่าประชาชนจะหมด) M9 : สถานีขนส่งฯ (สายใต้ใหม่) - สนามหลวง (ท่าต้นทาง คันแรก 07.00 น. คันสุดท้าย 19.00 น. หรือจนกว่าประชาชนจะหมด) M16 : ประตูเทวาภิรมย์ - สนามหลวง (ท่าต้นทาง คันแรก 08.00 น.
คันสุดท้าย 22.00 น. หรือจนกว่าประชาชนจะหมด)สาย 3 (2-37) : สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) - สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรีสาย 32 (2-5) : ท่าเรือปากเกร็ด - วัดโพธิ์สาย 59 (1-8) : รังสิต - สนามหลวงสาย 80 (4-43) : วัดศรีนวลธรรมวิมล - สนามหลวงสาย A4 : ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามหลวง (ทางด่วน)สาย 1-80E : สวนสยาม - สถานีรถไฟฟ้าสนามไชย (ทางด่วน
ศาลายาระลึก ถวายสักการะ พระศพ สถานีท่าพระ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ สถานีขนส่งฯ (สายใต้ใหม่) สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรีสาย 32 สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรีสาย 59 สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรีสาย 80 สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรีสาย A4 สถานีรถไฟฟ้าสนามไชย สถานีรถไฟฟ้าสวนสยาม
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