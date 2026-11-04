ศาลสหรัฐฯ อนุญาต Kalshi ขายสัญญา Perpetual บนหุ้นรายตัวต่อระหว่างพิจารณาคดี
ผู้พิพากษา Valerie Caproni ปฏิเสธคำสั่งระงับชั่วคราวของ Capital Markets Alliance ทำให้ Kalshi สามารถซื้อขายสัญญา Perpetual บนหุ้นรายตัวต่อไปได้จนกว่ากระบวนการทางกฎหมายจะสิ้นสุดลง
ผู้พิพากษา Valerie Caproni แห่งศาลแขวงสหรัฐฯ เขตใต้ของนิวยอร์ก (SDNY) ได้มีคำตัดสินอนุญาตให้ตลาดแลกเปลี่ยน Kalshi สามารถเปิดและดำเนินธุรกรรมซื้อขายสัญญา Perpetual บนหุ้นรายตัว ( Stock Perps) ต่อไปได้ โดยคำวินิจฉัยนี้มีผลทันทีหลังจากที่ศาลได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมอย่างละเอียดถี่ถ้วน ซึ่งเป็นการปฏิเสธคำร้องขอคำสั่งระงับชั่วคราวฉุกเฉินที่ยื่นโดยกลุ่ม Capital Markets Alliance (CMA) ผลลัพธ์จากการตัดสินใจครั้งนี้หมายความว่า สัญญาทางการเงินที่ได้รับการกำหนดไว้ล่วงหน้าเหล่านี้สามารถทำการซื้อขายกันได้อย่างถูกกฎหมายในช่วงเวลาที่การพิจารณาคดียังคงดำเนินอยู่
รายละเอียดกลไกการพิจารณาและเงื่อนไขทางกฎหมาย
ศาลยังได้กำหนดกรอบเวลาชัดเจนให้ผู้กำกับดูแล CFTC ต้องยื่นคำตอบต่อคำร้องขอคำสั่งห้ามเบื้องต้นภายในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2569 ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการยุติธรรมเพื่อรับฟังข้อโต้แย้งจากทั้งสองฝ่าย การตีความว่านี่เป็นชัยชนะเด็ดขาดของ CFTC หรือการยืนยันความชอบด้วยกฎหมายถาวรของ Stock Perps นั้นอาจทำให้เข้าใจผิดได้ เพราะในความเป็นจริง ผู้พิพากษา Caproni เพียงแต่ปฏิเสธมาตรการฉุกเฉินเท่านั้น เนื่องจากผู้ฟ้องไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าพวกเขาจะได้รับความเสียหายที่แก้ไขไม่ได้ทันทีภายในระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมงหลังมีการเปิดตัวสัญญาใหม่ในตลาดAlso read7 ข้อต้องรู้! วางต้นไม้มงคล 'บนโต๊ะทำงาน' จัดอย่างไรให้ถูกหลักฮวงจุ้ย
ประเด็นที่น่าสนใจและมีความสำคัญทางกฎหมายอย่างยิ่งปรากฏอยู่ในคำสั่งเดียวกันนี้ โดยผู้พิพากษาได้ระบุอย่างชัดเจนว่า กลุ่มผู้ฟ้องมีแนวโน้มที่จะชนะคดีในประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติของผลิตภัณฑ์การเงินดังกล่าว สัญญาหุ้นแบบ Perpetual ที่ไม่มีวันหมดอายุตามกำหนดเวลา ดูเหมือนจะไม่เข้าข่ายนิยามของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหลักทรัพย์ (Security Futures) อย่างสมบูรณ์ แต่กลับมีลักษณะใกล้เคียงกับสัญญาสวอปบนหลักทรัพย์ (Security-based Swaps) มากกว่า ซึ่งประเภทสัญญาหลังนี้อยู่ภายใต้อำนาจการกำกับดูแลของ ก.ล.ต. สหรัฐฯ (SEC) เพียงผู้เดียว ไม่ใช่ CFTC ตามที่อ้างสิทธิ์ในเบื้องต้น
จุดยืนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและความขัดแย้งเชิงธุรกิจ
เมื่อเช้าวันที่ 3 พฤศจิกายน ประธาน CFTC Michael Selig ได้ออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการยืนยันว่าสัญญา Perpetual บนหุ้นรายตัวถือว่าได้รับอนุมัติแล้วตามกฎข้อ 40.3 ในฐานะผลิตภัณฑ์ Security Futures ภายใต้ระบบการกำกับดูแลร่วมระหว่าง CFTC และ SEC เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับนักลงทุนและตลาด Immediately หลังคำประกาศดังกล่าว Kalshi ก็ได้เริ่มเปิดให้บริการซื้อขายสัญญาบนหุ้นขนาดใหญ่หลายตัวในวันเดียวกัน ได้แก่ Costco, McDonald's, Amgen และ Qualcomm ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรวดเร็วในการนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดภายใต้การคุ้มครองของคำตัดสินเบื้องต้น
ในเวลาบ่ายของวันเดียวกัน กลุ่ม Capital Markets Alliance ซึ่งมีสถาบันการเงินดั้งเดิมอย่าง Cboe Global Markets และ Citadel Securities สนับสนุนอยู่เบื้องหลัง ได้ยื่นฟ้อง CFTC และ Michael Selig ขอให้ศาลออกคำสั่งระงับการซื้อขายทันที กลุ่มผู้ฟ้องมองว่าโครงสร้างของสัญญาแบบ Perpetual ที่อาศัยค่า Funding Rate แทนการใช้วันหมดอายุที่ตายตัวนั้น ไม่ตรงกับนิยามของ "ฟิวเจอร์" ตามตัวบทกฎหมายที่มีอยู่ นอกจากนี้ แรงจูงใจเชิงธุรกิจที่ซ่อนอยู่ก็มีความชัดเจนมาก เมื่อสัญญาเหล่านี้กำลังแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดเทรดเลเวอเรจสำหรับนักลงทุนรายย่อยในรูปแบบ 24 ชั่วโมง จากผู้เล่นรายเดิมที่อยู่ในตลาดมายาวนาน
ผลกระทบเชิงปฏิบัติและขั้นตอนถัดไปในกระบวนการยุติธรรม
การตัดสินใจของศาลในวันนี้สร้างผลกระทบโดยตรงต่อสภาพคล่องและความผันผวนของตลาดอนุพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นรายตัว โดยอนุญาตให้กิจกรรมทางการค้ายังคงดำเนินต่อไปได้แม้ยังมีข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังไม่ได้รับการชี้ขาดอย่างสิ้นเชิง สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนในการกำกับดูแลนวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆ ที่ท้าทายขอบเขตอำนาจหน้าที่ระหว่างหน่วยงานกำกับดูแลสองแห่งคือ CFTC และ SEC ซึ่งต่างก็มีบทบาทสำคัญในระบบเศรษฐกิจการเงินของสหรัฐอเมริกา
สำหรับนักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องในตลาด จำเป็นต้องติดตามพัฒนาการของคดีอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการยื่นเอกสารคำตอบของ CFTC ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 ซึ่งจะเป็นโอกาสครั้งสำคัญในการนำเสนอหลักฐานและข้อโต้แย้งทางกฎหมายเพิ่มเติม ศาลจะพิจารณาว่าควรจะมีมาตรการใดเพิ่มเติมเพื่อปกป้องสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ในระหว่างรอคำพิพากษาสุดท้าย ซึ่งอาจรวมถึงการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการดำเนินงานหรือการจำกัดปริมาณการซื้อขายหากพบว่ามีความเสี่ยงสูงต่อระบบการเงิน
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