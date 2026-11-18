ศาลอาญาพิพากษา 'บริษัทไชน่าเรลเวย์' โทษจำคุกและปรับคดีอาคาร สตง. ถล่ม
ศาลอาญาพิพากษาคดีบริษัทไชน่าเรลเวย์และคู่กรณีฐานประกอบธุรกิจก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินถล่ม ปรับ 1 ล้านบาทและจำคุกสูงสุด 4 ปี 9 เดือน
ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษกได้อ่านคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำ อ.1558/2568 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2569 โดยตัดสินว่า บริษัทไชน่าเรลเวย์ นัมเบอร์ 10 (ประเทศไทย) จำกัด และผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยมีความผิดฐานประกอบธุรกิจก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ 5 เป็นโจทก์
รายละเอียดคดีและพฤติการณ์ก่อเหตุ
คดีนี้สืบเนื่องจากการพังถล่มของอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินใหม่เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 ซึ่งสร้างผลกระทบวงกว้างทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก ศาลพิจารณาว่าจำเลยที่ 1 คือบริษัทไชน่าเรลเวย์นัมเบอร์ 10 (ประเทศไทย) จำกัด และจำเลยที่ 2 คือนายชวนหลิง จาง กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน ได้เข้ามายื่นประกอบกิจการก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาตAlso readแฮกเกอร์เจาะระบบ- ฝังโค้ดขโมยบัตรเครดิต-คริปโต กระทบบริษัท 178 แห่งทั่วโลก
ทั้งนี้บริษัทไชน่าเรลเวย์นัมเบอร์ 10 (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้ามาทำกิจการร่วมค้ากับบริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี 2563 เพื่อรับเหมาก่อสร้างอาคารสูง 33 ชั้น โดยศาลพิเคราะห์จากหลักฐานงบการเงินและหน้าที่รับผิดชอบระบุว่ากิจการร่วมค้ามีหน้าที่ในการก่อสร้างให้เป็นผลสำเร็จจริง
ข้อต่อสู้ของจำเลยและการไต่สวนความประพฤติ
ฝ่ายจำเลยที่ 1 และ 2 ได้ยกข้อต่อสู้ว่าไม่ได้ประกอบธุรกิจก่อสร้าง แต่ศาลเห็นว่าหลักฐานการยื่นประกอบธุรกิจและรายได้จากการรับเหมาฟังขึ้น ส่วนนายชวนหลิง จาง อ้างว่าตนเองเป็นเจ้าหน้าที่รัฐสาธารณรัฐประชาชนจีน ศาลชี้ว่าข้ออ้างนี้ไม่อาจใช้ต่อสู้ได้เพราะทุกคนต้องเคารพกฎหมาย
ด้านนายประจวบ ศิริเขตร จำเลยที่ 4 ซึ่งเบิกตัวมาจากเรือนจำในชุดนักโทษ ให้การต่อศาลว่าเป็นคดีช่วยเหลือเอกสารพ่อทิพย์เพื่อสงสารลูกแต่ไม่ใช่ลูกตัวเองและไม่ได้รับเงินค่าจ้าง ศาลได้สืบเสาะความประพฤติและพบประวัติกระทำความผิดก่อนหน้าของจำเลยหลายคนทั้งเรื่องการพนันและเมาแล้วขับ
เหตุผลในการลงโทษสถานหนัก
ศาลพิเคราะห์ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความไม่เป็นธรรมต่อผู้ประกอบอาชีพสุจริตและส่งผลกระทบต่อสังคม โดยแม้จำเลยที่ 1 และ 2 จะจ่ายเงินเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้ว 100 ล้านบาท ศาลไม่ใช้เหตุนี้ในการบรรเทาโทษแต่เน้นลงโทษเพื่อไม่ให้เยี่ยงอย่างเนื่องจากเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมาย
นายประจวบ ศิริเขตร จำเลยที่ 4 และนายมนัส ศรีอนันต์ จำเลยที่ 5 เคยปฏิเสธข้อกล่าวหาตลอดชั้นพนักงานสอบสวนจนมารรับสารภาพในชั้นศาลเพื่อหวังลดโทษ ศาลเห็นว่าคำให้การนี้ไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีแต่ศาลยังคงพิจารณาโทษตามบทบัญญัติกฎหมายอย่างเคร่งครัดตามประมวลกฎหมายอาญา
คำพิพากษาจำคุกและค่าปรับจำเลย
ศาลพิพากษาว่าจำเลยที่ 1 มีความผิดฐานประกอบธุรกิจคนต่างด้าวปรับ 1 ล้านบาท ส่วนจำเลยที่ 2 นายชวนหลิง จาง มีความผิดตามมาตรา 41 และ 47 โทษจำคุก 3 ปี ปรับ 1 ล้านบาท ซึ่งเป็นการลงโทษสถานหนักตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
สำหรับจำเลยที่ 3 นายโสภณ มีชัย และจำเลยที่ 5 นายมนัส ศรีอนันต์ มีความผิดฐานถือหุ้นแทนและเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทน โทษจำคุก 3 ปี ปรับ 1 ล้านบาท แต่เนื่องจากรับสารภาพศาลจึงลดโทษให้อีก 1 ใน 5 คงจำคุก 4 ปี 9 เดือน 18 วัน และปรับ 1 ล้านบาท
จำเลยที่ 4 นายประจวบ ศิริเขตร มีความผิดตามมาตรา 36 ฐานถือหุ้นแทนบุคคลต่างด้าว ศาลพิพากษาจำคุก 3 ปี ปรับ 1 ล้านบาท โดยไม่ลดโทษเพิ่มเติมเนื่องจากพฤติการณ์และการให้การต่อศาลไม่แสดงถึงความสำนึกผิดอย่างชัดเจนเพียงพอต่อการลดหย่อนโทษเพิ่มเติม
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