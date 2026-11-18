ศาลอาญาพิพากษาสั่งเลิกกิจการไชน่า เรลเวย์ จำคุกกรรมการ 3 ปี
ศาลอาญาพิพากษาลงโทษบริษัทไชน่า เรลเวย์ นัมเบอร์ 10 สั่งเลิกกิจการพร้อมปรับ 1 ล้านบาท และจำคุกนายชวนหลิง จาง 3 ปี ปรับ 1 ล้านบาท จากกรณีก่อสร้างตึก สตง. พังถล่ม
ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ได้มีคำพิพากษาตัดสินคดีความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว กรณีการก่อสร้างอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินพังถล่ม โดยสั่งให้บริษัท ไชน่า เรลเวย์ นัมเบอร์ 10 (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นจำเลยที่ 1 เลิกประกอบกิจการ และสั่งปรับจำนวนเงิน 1 ล้านบาท พร้อมกำหนดให้กรรมการบริษัทต้องรับโทษจำคุกและค่าปรับสูง
คำพิพากษาจำคุกนายชวนหลิง จาง 3 ปี
ศาลตัดสินให้นายชวนหลิง จาง กรรมการของบริษัทจำเลยที่ 2 มีความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 มาตรา 41 และ 47 โดยพิพากษาให้จำคุกเป็นเวลา 3 ปี และสั่งปรับเป็นจำนวนเงิน 1 ล้านบาทAlso readกำนันมะโน ประกาศไม่ย้ายม็อบ ยันปักหลักทำเนียบ จ่อแผนดาวกระจาย 4-5 จุดทั่ว กทม.
สำหรับสามจำเลยนอมินีไทย ได้แก่ นายโสภณ มีชัย จำเลยที่ 3 นายประจวบ ศิริเขต จำเลยที่ 4 และนายมานัส ศรีอนันต์ จำเลยที่ 5 ศาลพิพากษาว่ามีความผิดฐานถือหุ้นแทนบุคคลต่างด้าวและเป็นกรรมการนิติบุคคลแทนบุคคลต่างด้าว ตามมาตรา 36 และ 41 ของพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
แม้ว่าจำเลยที่ 3 และจำเลยที่ 5 จะรับสารภาพในชั้นพิจารณา ศาลจึงลดโทษลงหนึ่งในห้า คงจำคุกจำเลยที่ 3 และจำเลยที่ 5 คนละ 4 ปี 9 เดือน 18 วัน และปรับคนละ 1.6 ล้านบาท ส่วนจำเลยที่ 4 คือนายประจวบ ศิริเขต ซึ่งรับสารภาพในภายหลัง ศาลลดโทษคงจำคุก 2 ปี 4 เดือน 24 วัน และปรับ 8 แสนบาท
เหตุผลศาลลงโทษสถานหนักยกข้อต่อสู้
ศาลพิจารณาแล้วว่า การที่จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 เป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาประกอบธุรกิจก่อสร้างโดยผิดกฎหมาย เป็นการกระทำที่ร้ายแรง พยายามหลีกเลี่ยงกฎหมาย เพื่อประโยชน์จากโครงการก่อสร้างของรัฐมูลค่าสูง ขณะที่จำเลยที่ 3 ถึง 5 มีการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลต่างด้าว เห็นประโยชน์ส่วนตัวเหนือประโยชน์ส่วนรวม
แม้ว่าจำเลยที่ 1 และ 2 จะชำระเงินเยียวยาให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนเงิน 100 ล้านบาท แล้วก็ตาม ศาลไม่ใช้เป็นเหตุบรรเทาโทษ เนื่องจากเห็นสมควรลงโทษสถานหนักเพื่อปราบปรามและยับยั้งมิให้เป็นเยี่ยงอย่างในสังคม
ก่อนหน้านี้ นายชวนหลิง จาง ได้ยกข้อต่อสู้ว่า ตนเป็นเจ้าหน้าที่รัฐของสาธารณรัฐประชาชนจีน แต่ศาลวินิจฉัยว่า การเคารพกฎหมายเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องปฏิบัติตาม ไม่อาจยกข้ออ้างดังกล่าวขึ้นมาต่อสู้ได้
ผลกระทบและขั้นตอนการดำเนินการต่อไป
ศาลสั่งให้บริษัทจำเลยที่ 1 เลิกประกอบธุรกิจก่อสร้างทันที แต่จะนับวันเลิกกิจการอย่างเป็นทางการเมื่อคดีถึงที่สุด เพื่อไม่ให้กระทบต่อกระบวนการพิจารณาคดีหลักในชั้นอื่น
ส่วนจำเลยที่ 3 ถึง 5 มีคำสั่งให้เลิกให้ความช่วยเหลือและเลิกการเข้าถือหุ้นในบริษัทจำเลยที่ 1 ทันที นอกจากนี้ คดีของจำเลยที่ 4 คือนายประจวบ ศิริเขต ยังต้องนำโทษไปนับต่อจากคดีเก่า คือคดีช่วยเอกสารในคดีพ่อทิพย์ ที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางได้ตัดสินจำคุก 3 ปีไปแล้ว
สำหรับทนายความของจำเลยทั้งหมด รายงานว่าขณะนี้กำลังเตรียมยื่นคำร้องขอประกันตัวออกมาสู้คดีในชั้นอุทธรณ์ต่อไป ท่ามกลางความระทึกใจของครอบครัวผู้เสียหายและสังคมที่รอติดตามผลลัพธ์สุดท้ายของกระบวนการยุติธรรม
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