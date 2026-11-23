ศาลอนุญาตไอซ์ รักชนกประกันตัวระหว่างฎีกา ปมหมิ่นสถาบัน 3 ปี
ศาลอาญาอนุญาตให้ไอซ์ รักชนก ศรีนอกประกันตัวระหว่างยื่นฎีกาในคดีหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ ปล่อยตัวด้วยหลักประกัน 500,000 บาท โดยไม่เพิ่มเงื่อนไขใหม่
ศาลอาญา อนุญาตให้น.ส.รักชนก ศรีนอก หรือ ไอซ์ รักชนก สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างรอคำพิพากษาฎีกา ในคดีความผิดฐานหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และการกระทำผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
การปล่อยตัวในครั้งนี้เป็นการใช้หลักทรัพย์เดิมจำนวน 500,000 บาท โดยศาลอาญามีคำสั่งไม่กำหนดเงื่อนไขใดเพิ่มเติมจากเดิม นอกเหนือจากข้อกำหนดห้ามกระทำการหรือเผยแพร่ข้อมูลในลักษณะเดียวกันอีก ซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ส่งผลให้ น.ส.รักชนก สามารถดำเนินชีวิตและเตรียมคำแก้ต่างในชั้นฎีกาได้อย่างปกติAlso readเศรษฐกิจประเทศไทยกำลังวิกฤต อย่าทำลายความน่าเชื่อถือของประเทศ
เหตุผลศาลอุทธรณ์ลดโทษจำคุก 3 ปี
ศาลอุทธรณ์ได้พิพากษายกฟ้องในข้อหาหนึ่ง และตัดทอนความผิดเหลือเพียงกรรมเดียว โดยถือว่าการกระทำของ ไอซ์ รักชนก เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ ตามมาตรา 112 และมีอัตราโทษสูงสุดจำคุก 3 ปี ไม่รอการลงอาญา ศาลวินิจฉัยว่า พยานผู้กล่าวหาเบิกความได้ตรงกัน ไม่มีสาเหตุโกรธเคืองมาก่อน และการโพสต์ผ่านบัญชีทวิตเตอร์ที่ยังคงเปิดใช้งานอยู่ บ่งชี้ว่าเป็นการกระทำโดยตั้งใจและสามารถตรวจสอบได้
อย่างไรก็ตาม ศาลอุทธรณ์เห็นว่า ในส่วนของข้อความและภาพถ่ายอีกชุดหนึ่ง ซึ่งอ้างว่ามีการรีทวีตจากบัญชีนิรนามนั้น โจทก์ไม่สามารถระบุตัวตนผู้โพสต์ต้นทางได้อย่างชัดเจนว่ามีความสัมพันธ์กับ น.ส.รักชนก โดยตรง จึงยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยในข้อหานี้ และยกฟ้องไป
ทนายความชี้จุดอ่อนพยานหลักฐานคดี
ทนายความของ น.ส.รักชนก ระบุว่า การที่ศาลอุทธรณ์ยกฟ้องในข้อหาหนึ่ง อาจถือเป็นสัญญาณเชิงบวกในเชิงนิติวิธี แต่ยังไม่สามารถสรุปแนวทางคดีได้ทันที เนื่องจากต้องรอการคัดถ่ายคำพิพากษาฉบับเต็มเพื่อศึกษารายละเอียดก่อนกำหนดประเด็นฎีกา ซึ่งตามกฎหมายมีระยะเวลา 1 เดือนในการดำเนินการ หากไม่ทันสามารถขอยื่นคำร้องขยายเวลาได้อีก
ความพร้อมในการสู้คดีและบทบาท สส.
ไอซ์ รักชนก ได้กล่าวขอบคุณศาลและประชาชนที่ให้การสนับสนุน พร้อมยืนยันว่าจะต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมอย่างเต็มที่ เนื่องจากตนปฏิเสธข้อหาในบางส่วนของคดี และเชื่อว่าตนเองไม่ได้กระทำความผิดตามฟ้องทั้งหมด สำหรับประเด็นความกังวลทางการเมืองหากมีการคุมขังระหว่างสมัยประชุมสภา ทนายความยืนยันว่า รัฐธรรมนูญอนุญาตให้ สส. ที่ถูกคุมขังสามารถขออนุญาตเข้าร่วมประชุมสภาได้โดยไม่จำเป็นต้องได้รับมติพิเศษจากสภา
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