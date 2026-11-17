ศาลออสเตรเลียถอนฟ้องมีนา ปท.ไทยปัดคดีจบเชิญสอบปากคำทันที
ศาลออสเตรเลียถอนฟ้องมีนา อดีตพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน จากคดีซุกเฮโรอีน 1 กก. ด้านอัยการและปส.ไทยยืนยันคดียังไม่จบ เตรียมเชิญตัวสอบปากคำในฐานะพยานทันทีกลับถึงไทย
ศาลแขวง เมลเบิร์น ของ ออสเตรเลีย ได้มีคำสั่งเพิกถอนข้อกล่าวหาทั้งหมดต่อ นางสาว มีนา อดีตพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินวัย 26 ปี ส่งผลให้เธอพ้นจากคดีซุกซ่อน เฮโรอีน น้ำหนักกว่า 1 กิโลกรัม มูลค่าตลาดมืดเกือบ 17 ล้านบาท หลังปรากฏตัวต่อศาลผ่านระบบวิดีโอลิงก์เมื่อเวลา 11.40 น. ตามเวลาท้องถิ่นเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2569 (เวลา 07.40 น. เวลาไทย)
กระบวนการถอนฟ้องและสถานะทางกฎหมาย
ในการพิจารณาคดีครั้งนี้ พนักงานอัยการได้ยื่นคำร้องขอถอนฟ้องข้อกล่าวหาทั้ง 2 ข้อหา ซึ่งประกอบด้วยข้อหาผลิตยาเสพติดและข้อหาครอบครองยาเสพติดเพื่อนำออกนอกประเทศ โดยผู้พิพากษา ดอนนา เบคอส ได้มีคำสั่งให้เพิกถอนข้อกล่าวหาออกจากสารบบศาลทันที ทำให้นักกฎหมายและผู้เกี่ยวข้องต่างตระหนักดีว่า การยุติคดีอาญาในออสเตรเลียถือเป็นขั้นตอนสำคัญที่ส่งผลโดยตรงต่อสถานการณ์ทางกฎหมายของประเทศต้นทางAlso readiOS 27.3 Beta 2 เพิ่มสแกนหน้าปลดล็อก iPhone Duo
อย่างไรก็ตาม การยุติกระบวนการทางอาญาในออสเตรเลียไม่ได้หมายความว่า นางสาวมีนา สามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้อย่างอิสระโดยไม่มีข้อจำกัดทางกฎหมายใดๆ เนื่องจากการเปิดเผยรายละเอียดขั้นตอนทางกฎหมายด้านตรวจคนเข้าเมือง รวมถึงกำหนดการปล่อยตัวและการเดินทางกลับประเทศที่แน่ชัด ยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการจากทางเจ้าหน้าที่ออสเตรเลียในขณะนี้
แนวทางของอัยการและ ปส.ไทยหลังศาลออสเตรเลียสั่งถอนฟ้อง
ดร.วัชรินทร์ ภาณุรัตน์ อธิบดีสำนักงานการสอบสวน ได้ให้ข้อสรุปที่ชัดเจนว่า แม้ศาลออสเตรเลียจะสั่งยุติคดีอาญาแล้ว แต่กระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยยังไม่สามารถนับว่าสิ้นสุดลงได้ เนื่องจากสำนักงานการสอบสวนได้ทำงานร่วมกับกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) อย่างใกล้ชิด เพื่อขยายผลไปยังเครือข่ายผู้สนับสนุนการส่งออกยาเสพติดข้ามชาติ ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการจับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว 3 ราย และออกหมายจับเพิ่มเติมอีก 1 ราย
ดร.วัชรินทร์ ระบุว่า การสืบสวนร่วมกับตำรวจ บช.ปส. และชุดสืบสวนของสารวัตรแจ๊ะ ในเบื้องต้นพบข้อมูลหลักฐานที่สอดคล้องกันว่า นางสาวมีนา ไม่มีส่วนรู้เห็นและไม่ทราบว่ามียาเสพติดถูกซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าผ้าลายช้างจำนวน 12 ใบที่เธอถูกจับกุม แต่ด้วยข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น เจ้าหน้าที่อัยการและตำรวจ บช.ปส. ยังคงจำเป็นต้องเชิญตัวเจ้าตัวมาสอบปากคำด้วยตนเองอย่างละเอียด
การสอบปากคำดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องการติดต่อและการมีเจตนาเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอย่างรอบด้าน ก่อนที่ฝ่ายอัยการจะสรุปความเห็นทางคดีอย่างเป็นทางการ เพื่อพิจารณาว่านางสาวมีนา มีส่วนเกี่ยวข้องในมิติใดหรือไม่ หรือเป็นเพียงเครื่องมือของเครือข่ายยาเสพติดเท่านั้น
การประสานงานและขั้นตอนเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย
แหล่งข่าวระดับสูงจาก บช.ปส. ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ขณะนี้มีการประสานงานและได้รับการยืนยันเรื่องการถอนฟ้องจากทางการออสเตรเลียเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากยังไม่ทราบกำหนดการเดินทางกลับที่แน่นอน ทำให้ครอบครัวของ นางสาวมีนา ยังไม่ได้ติดต่อประสานงานเข้ามาอย่างเป็นทางการกับหน่วยงานไทย
เมื่อ นางสาวมีนา เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยและลงเครื่องบินที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ขั้นตอนแรกที่จะเกิดขึ้นทันทีคือ เจ้าหน้าที่จะเข้าทำการสอบถามข้อเท็จจริงเบื้องต้นเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมจากปากคำของตัวผู้ต้องหาเอง
การสอบสวนในขั้นตอนสุดท้ายนี้จะช่วยยืนยันว่ามีการใช้ นางสาวมีนา เป็นตัวกลางในการซุกซ่อนยาเสพติดมูลค่าสูง ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้กระบวนการทางกฎหมายไทยต้องดำเนินการต่อ แม้จะพ้นจากศาลออสเตรเลียไปแล้วก็ตาม เพื่อความโปร่งใสและความยุติธรรมสูงสุดของคดีนี้
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