ศาลอาญาพิพากษาบริษัท 'ไชน่า เรลเวย์' นอมินีสร้างตึกสตง.พัง ฐานเลี่ยงกฎหมายประมูลรัฐ
ศาลอาญาพิพากษาจำคุก 'นายชวนหลิง จาง' และหุ้นส่วนไทยฐานใช้ชื่อนอมินีรับงานก่อสร้างตึกสตง.สูง 33 ชั้นที่พังถล่ม สั่งปรับบริษัท 1 ล้านบาทและเลิกกิจการ พร้อมโทษจำคุกผู้ถือหุ้นไทยหลายล้านบาท
ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน ให้ลงโทษสถานหนักกับบริษัท ไชน่า เรลเวย์ นัมเบอร์ 10 (ประเทศไทย) จำกัด และผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 3 ราย ในคดีอาญาหมายเลขดำ อ.1558/2568 ที่เกี่ยวข้องกับเหตุอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. พังถล่มเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก โดยศาลชี้ว่าการกระทำนี้เป็นการเลี่ยงกฎหมายประมูลงานของรัฐอย่างต่อเนื่องและสร้างความเสียหายต่อประเทศชาติอย่างร้ายแรง
โทษจำคุกและปรับเงินบริษัทนอมินีไชน่า เรลเวย์
ศาลอาญาได้พิพากษาว่าบริษัท ไชน่า เรลเวย์ นัมเบอร์ 10 (ประเทศไทย) จำกัด มีความผิดฐานกระทำการหลีกเลี่ยงกฎหมาย โดยมีคำสั่งให้บริษัทถูกปรับเป็นจำนวนเงิน 1 ล้านบาท และให้เลิกกิจการตามกฎหมาย ส่วนนายชวนหลิง จาง กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทชาวจีน ถูกตัดสินให้จำคุก 3 ปี พร้อมปรับ 1 ล้านบาท ในความผิดฐานเป็นคนต่างด้าวฝ่าฝืนประกอบธุรกิจที่คนไทยยังไม่มีความพร้อมที่จะแข่งขัน โดยไม่ได้รับอนุญาตตามบัญชีสามหมวดที่สิบของการก่อสร้างAlso read'แอร์มีนา' ถึงไทยวันนี้ บินลงเชียงใหม่ ด้าน ผบช.ปส. ส่ง จนท. นัดหมายให้ข้อมูล
สำหรับผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยทั้งสามราย ประกอบด้วย นายโสภณ มีชัย กรรมการและผู้ถือหุ้น นายประจวบ ศิริเขตร ผู้ถือหุ้น และ นายมนัส ศรีอนันต์ กรรมการและผู้ถือหุ้น ศาลได้ตัดสินให้รับโทษจำคุกตั้งแต่ 2 ปี 4 เดือน ไปจนถึง 4 ปี 9 เดือน และปรับรวมกันเป็นเงินหลายล้านบาทในความผิดฐานเป็นผู้มีสัญชาติไทยให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน หรือยินยอมให้อีกฝ่ายหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
กลไกการใช้ชื่อนอมินีฝ่าฝืนพระราชบัญญัติคนต่างด้าว
ศาลได้พิจารณาข้อเท็จจริงที่ปรากฏว่า บริษัทจำเลยที่หนึ่งมีทุนจดทะเบียนจำนวน 100 ล้านบาท และก่อตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการก่อสร้างอาคาร ท่อระบายน้ำ ทางรถไฟ สะพาน และรถไฟฟ้า โดยมีนายชวนหลิง จาง เป็นกรรมการบริหารผู้มีอำนาจกระทำการแทนเพียงผู้เดียว ตั้งแต่เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ซึ่งตรงกับช่วงเวลาที่เข้าร่วมเป็นบริษัทร่วมค้าในการก่อสร้างอาคาร สตง. แห่งใหม่
กรมสอบสวนคดีพิเศษ และพนักงานสอบสวนได้ตรวจสอบพบหลักฐานว่า การถือหุ้นของจำเลยที่สาม ห้า และห้า เป็นการถือหุ้นแทนบุคคลต่างด้าวโดยมีลักษณะเป็นการอำพรางตัวตน และบริษัท ไชน่า เรลเวย์ นัมเบอร์ 10 ที่จัดตั้งขึ้นในประเทศต่างด้าวนั้นเป็นเจ้าของที่แท้จริง ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 บุคคลต่างด้าวถูกห้ามไม่ให้ประกอบธุรกิจก่อสร้างประเภทดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาต
พฤติการณ์ดังกล่าวถูกชี้ว่าเป็นการใช้กลไกบริษัทนอมินีในการเข้ามารับงานโครงการก่อสร้างรัฐ ซึ่งถือเป็นความไม่สุจริตและไม่เป็นธรรมต่อผู้ประกอบการรายอื่นในประเทศไทย การที่จำเลยทั้งห้าใช้สถานะพลเมืองไทยเพื่อเอื้อประโยชน์ให้คนต่างด้าวจึงถือว่าผิดกฎหมายอย่างชัดเจน และศาลได้ยกประเด็นนี้ขึ้นมาชี้แจงในคำพิพากษาเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
ผลกระทบและขั้นตอนทางกฎหมายคดีที่เกี่ยวข้อง
เหตุการณ์อาคาร สตง. พังถล่มเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ทางการเปิดโปงโครงสร้างบริษัทนอมินีดังกล่าวอย่างละเอียด โดยมีจำเลยที่หนึ่งและสองให้การปฏิเสธตลอดกระบวนการ ส่วนจำเลยที่สาม ห้า และห้าให้การรับสารภาพในชั้นศาลเนื่องจากพยานหลักฐานของโจทก์สามารถมัดตัวได้ชัดเจน
แม้ว่าจำเลยที่หนึ่งจะอ้างว่าไม่ได้เป็นผู้รับงานก่อสร้างโดยตรงหลังจากเกิดเหตุอาคารถล่ม แต่ศาลได้วินิจฉัยว่าวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งและดำเนินการก่อสร้างนั้นชัดเจนมาโดยตลอด และคำให้การนั้นไม่เป็นที่ยอมรับทางกฎหมาย ส่วนจำเลยที่สอง ซึ่งเคยชำระค่าเยียวยาแก่ญาติผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ ถือว่าไม่สามารถบรรเทาโทษได้เนื่องจากความรุนแรงของการกระทำที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความยุติธรรมในวงการก่อสร้าง
คดีนี้มีความเชื่อมโยงกับคดีหลักการก่อสร้างอาคาร สตง. ในอีกสำนวนคดีหนึ่งซึ่งอัยการฝ่ายคดีอาญาแปด เป็นโจทก์ฟ้อง นายเปรมชัย กรรณสูต อดีตประธานบริหาร บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ และพวก โดยในขณะนี้ศาลอาญา仍在ดำเนินการสืบพยานอยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อส่งต่อกระบวนการยุติธรรมต่อไป
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