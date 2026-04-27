ศาลอนุมัติปล่อยตัว 'มิน-แซม' คดีฉ้อโกงดิไอคอน วงเงินประกัน 1 ล้านบาท

ศาลอาญาอนุมัติปล่อยตัวชั่วคราว 'มิน-แซม' สองนักแสดงชื่อดังในคดีฉ้อโกงประชาชนที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ดิไอคอน กรุ๊ป จำกัด โดยกำหนดวงเงินประกันคนละ 1 ล้านบาท และมีเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศ
ศาลอาญา อนุมัติปล่อยตัวชั่วคราว 'มิน-แซม' สองนักแสดงชื่อดังในคดี ฉ้อโกงประชาชน ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ดิไอคอน กรุ๊ป จำกัด โดยกำหนดวงเงินประกันคนละ 1 ล้านบาท พร้อมเงื่อนไขเข้มงวดห้ามเดินทางออกนอกประเทศ เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตจากศาลอย่างเป็นทางการ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2569 หลังทั้งคู่เข้าพบพนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ 1 เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาและถูกนำตัวส่งฟ้องต่อศาล คดีความดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นจากการที่นายยุรนันท์ ภมรมนตรี หรือ แซม และ น.
ส.
พีชญา วัฒนามนตรี หรือ มิน ถูกกล่าวหาว่าร่วมกันฉ้อโกงประชาชนผ่านการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดิไอคอน กรุ๊ปฯ โดยพนักงานอัยการได้สั่งฟ้องทั้งสองในความผิดรวม 5 ข้อหา ได้แก่ การร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, การร่วมกันโดยทุจริตหรือหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ, การร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน, การร่วมกันประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงโดยไม่ได้รับอนุญาต, และการดำเนินกิจการในลักษณะที่เป็นการชักชวนให้บุคคลเข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการประกอบธุรกิจโดยผิดกฎหมาย ข้อกล่าวหาเหล่านี้สะท้อนถึงความซับซ้อนของรูปแบบการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและการตลาดแบบเครือข่าย ซึ่งมักจะดึงดูดผู้คนให้เข้าร่วมด้วยคำสัญญาผลตอบแทนที่สูงเกินจริง แต่กลับสร้างความเสียหายทางการเงินให้กับผู้ที่หลงเชื่อ ในการพิจารณาคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ศาลได้พิจารณาปัจจัยหลายประการอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงข้อเท็จจริงที่ว่าพนักงานอัยการเคยมีคำสั่งไม่ฟ้องจำเลยทั้งสองในคดีก่อนหน้านี้ และต่อมาจึงได้มีการฟ้องใหม่ในมูลเหตุและข้อหาเดิม ซึ่งแสดงให้เห็นว่ายังมีประเด็นข้อกฎหมายที่ต้องมีการพิสูจน์เพิ่มเติม นอกจากนี้ ศาลยังรับฟังว่าจำเลยทั้งสองได้เดินทางมาศาลตามนัดหมายอย่างเคร่งครัด และไม่มีพฤติการณ์ที่บ่งบอกว่าจะหลบหนีหรือไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน ประกอบกับพนักงานอัยการไม่ได้คัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคดีนี้มีผู้เสียหายจำนวนมาก และมูลค่าความเสียหายสูง ศาลจึงเห็นสมควรที่จะกำหนดวงเงินประกันในจำนวนที่สูงถึง 1 ล้านบาทต่อคน และกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมคือห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักร เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตจากศาล เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้จำเลยหลบหนีและเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถเข้าร่วมกระบวนการยุติธรรมได้อย่างต่อเนื่อง การปล่อยตัวชั่วคราวในครั้งนี้จึงเป็นไปตามหลักการของกฎหมายที่ให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ต้องหาในการได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรม ควบคู่ไปกับการคุ้มครองสิทธิและความเสียหายของผู้เสียหา
