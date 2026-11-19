ศาลอาญาพิพากษาจำคุก 3 ปี ชวน หลิงจาง บิ๊กบอสไชน่าเรลเวย์ คดีตึกสตงพัง
ศาลอาญาพิพากษาจำคุก 3 ปี ชวน หลิงจาง และปรับบริษัท 1 ล้านบาท คดีบริษัทนอมินีสร้างตึก สตง. พังถล่ม พร้อมพิพากษาจำคุกนอมินีคนไทยถ้วนหน้า
ศาลอาญา มีคำพิพากษาเด็ดขาดในคดีบริษัทนอมินีสร้างอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) แห่งใหม่พังถล่ม ให้จำคุก นาย ชวน หลิงจาง บิ๊กบอสชาวจีนเป็นเวลา 3 ปี และปรับเป็นเงิน 1 ล้านบาท พร้อมสั่งเลิกกิจการบริษัท ไชน่า เรลเวย์ นัมเบอร์ 10 (ประเทศไทย) จำกัด ส่วนบรรดา นอมินีคนไทย ผู้รับใช้คนต่างด้าวในการประกอบธุรกิจก่อสร้างต้องรับโทษจำคุกถ้วนหน้า ตามคำวินิจฉัยของศาลที่ย้ำถึงความเสียหายต่อประเทศชาติและพฤติการณ์เลี่ยงกฎหมายอย่างชัดเจน
รายละเอียดคำพิพากษาจำคุกและปรับเงิน
คำพิพากษาศาลอาญาลงโทษ นายชวน หลิงจาง ในฐานเป็นคนต่างด้าวฝ่าฝืนประกอบธุรกิจที่คนไทยยังไม่มีความพร้อมที่จะแข่งขันโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามบัญชีสาม (10) คือกิจการก่อสร้าง โดยศาลตัดสินให้จำคุก 3 ปี และปรับ 1 ล้านบาท พร้อมคำสั่งให้เลิกกิจการบริษัท ไชน่า เรลเวย์ นัมเบอร์ 10 (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนิติบุคคลจำเลยที่ 1Also readDEFA ความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนเปลี่ยนโลกไร้พรมแดน
สำหรับบรรดานอมินีชาวไทย ศาลอาญาคงจำคุก นายโสภณ มีชัย จำเลยที่ 3 และ นายมนัส ศรีอนันต์ จำเลยที่ 5 คนละ 4 ปี 9 เดือน 18 วัน ส่วน นายประจวบ ศิริเขตร จำเลยที่ 4 ศาลคงจำคุก 2 ปี 4 เดือน 24 วัน โดยนับโทษต่อคดีพ่อทิพย์ที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าศาลไม่ยอมรับพฤติกรรมที่เอื้อประโยชน์ให้คนต่างด้าวฝ่าฝืนกฎหมายก่อสร้างเลยแม้แต่น้อย
พฤติการณ์เลี่ยงกฎหมายและการถือครองหุ้นนอมินี
ศาลพิเคราะห์ข้อเท็จจริงพบว่า บริษัท ไชน่า เรลเวย์ นัมเบอร์ 10 (ประเทศไทย) จำกัด มีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท และนายชวน หลิงจาง ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน จำเลยที่ 2 เข้ามาเป็นกรรมการบริหารเมื่อ 26 ตุลาคม 2561 เพื่อร่วมประมูลก่อสร้างอาคารสตง. สูง 33 ชั้น ก่อนเกิดเหตุถล่มเมื่อบ่ายวันที่ 28 มีนาคม 2568
กรมสอบสวนคดีพิเศษตรวจสอบพบว่าการถือหุ้นของจำเลยที่ 3, 4 และ 5 เป็นการถือหุ้นแทนบุคคลต่างด้าว มีลักษณะอำพรางอำนาจการตัดสินใจและควบคุมกิจการโดยนายชวน หลิงจาง ซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทแม่ที่จัดตั้งอยู่ต่างประเทศ ทำให้เป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 อย่างชัดเจน ศาลจึงวินิจฉัยว่าวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัทเพื่อประกอบกิจการก่อสร้างมีมาตั้งแต่แรก
บทบาทของจำเลยชาวไทยและความรุนแรงของการลงโทษ
นายโสภณ มีชัย และนายมนัส ศรีอนันต์ ซึ่งมีสัญชาติไทย ทำหน้าที่เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้น ร่วมกันให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนให้นายชวน หลิงจาง หลีกเลี่ยงหรือฝ่าฝืนข้อกำหนดประกอบธุรกิจก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาต ในขณะที่นายประจวบ ศิริเขตร ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นก็มีความผิดร่วมในลักษณะเดียวกัน
ศาลชี้ว่าจำเลยที่ 3 ถึง 5 ใช้ความเป็นพลเมืองไทยเอื้อประโยชน์ให้คนต่างด้าว โดยมุ่งหวังประโยชน์ส่วนตนมากกว่าความถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งเป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมกับผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นในไทย และสร้างความเสียหายแก่ประเทศชาติอย่างมาก แม้จำเลยบางคนจะให้การรับสารภาพในชั้นศาลเพื่อหวังลดโทษ แต่ศาลเห็นว่าพฤติกรรมต่อเนื่องหลายปีและความรุนแรงของเหตุอาคารถล่มมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก ไม่สามารถบรรเทาโทษได้
ผลกระทบต่อวงการก่อสร้างและบทเรียนทางกฎหมาย
เหตุการณ์ตึก สตง. พังถล่มเมื่อบ่ายวันที่ 28 มีนาคม 2568 สร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อชาติและสูญเสียบุคลากรไปเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ศาลนำมาประกอบการพิจารณาโทษสถานหนักเพื่อแสดงว่าพฤติกรรมนอมินีและการแทรกแซงธุรกิจโดยคนต่างด้าวโดยไม่ได้รับอนุญาตจะไม่ได้รับการยอมรับอีกต่อไป
คำพิพากษาในครั้งนี้จึงเป็นบทเรียนสำคัญว่านิติบุคคลที่ใช้โครงสร้างหุ้นนอมินีเพื่อหลบเลี่ยงกฎหมายก่อสร้างของรัฐจะถูกลงโทษอย่างรุนแรงทั้งตัวบุคคลและองค์กร พร้อมกับการสั่งเลิกกิจการเพื่อตัดวงจรความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับโครงการของรัฐอื่นๆ ในอนาคต
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