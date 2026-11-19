ศาลสูงสุดเพิกถอนคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญ DSI ขัดระบบคุณธรรม
ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืนเพิกถอนการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญ DSI เพราะใช้ดุลพินิจไม่สมเหตุสมผล เปิดทางคัดเลือกใหม่ 4 กลุ่มตำแหน่ง
ศาลปกครองสูงสุด มีคำพิพากษายืนตามศาลชั้นต้น ให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของ คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2559 กรณีพิพาทเรื่องการคัดเลือกข้าราชการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เข้าดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
กระบวนการคัดเลือกนี้ถูกชี้ขาดว่าใช้ดุลพินิจไม่สมเหตุสมผล ขัดต่อหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของสำนักงาน ก.พ. และละเมิดระบบคุณธรรม โดยเปิดทางให้เกิดการคัดเลือกใหม่ใน 4 กลุ่มตำแหน่งที่มีข้อพิพาท พร้อมสร้างความตื่นตัวต่อตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของ DSIAlso readDSI แจ้งเชิญ ก้องห้วยไร่ บริจาคเงิน มูลนิธิ กันจอมพลังฯ ให้ข้อมูลภายในสัปดาห์นี้
รายละเอียดกระบวนการคัดเลือกที่ผิดมาตรฐาน
คำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่ออกเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 ในคดีรวม 3 คดี ยืนยันว่ากระบวนการคัดเลือกพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเชี่ยวชาญไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยพบความผิดปกติในขั้นตอนการประเมินผลงานอย่างร้ายแรง
ผู้สมัครเข้ารับการประเมินมีจำนวนถึง 216 เรื่อง ซึ่งเป็นการเร่งรัดการพิจารณาผลงานจำนวนมากภายในระยะเวลาที่จำกัดอย่างมาก ไม่สอดคล้องกับธรรมชาติของการประเมินคุณภาพงานที่ควรต้องใช้เวลาพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ
นอกจากความเร่งรีบแล้ว มาตรฐานการนำเสนอผลงานยังมีปัญหาร้ายแรง โดยผู้เข้ารับการประเมินทุกคนถูกจำกัดเวลาในการนำเสนอผลงานและแนวคิดของตนเองเพียงคนละ 5 นาทีเท่านั้น ซึ่งเป็นเวลาย่อหน้าอย่างชัดเจนสำหรับการประเมินผู้เชี่ยวชาญระดับสูง
ข้อพิพาทที่ชัดเจนที่สุดคือระบบการให้คะแนนที่ผิดปกติอย่างสิ้นเชิง โดยผู้ได้รับการคัดเลือกจำนวน 16 ราย ต่างได้รับคะแนนเต็ม 60 คะแนนในส่วนของผลงานและข้อเสนอแนวคิดเท่ากันทั้งหมดทุกคน ซึ่งขัดกับหลักความเป็นจริงของการประเมินเชิงคุณภาพ
จุดยืนของศาลและผลกระทบต่อกฎหมายราชการ
ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วว่า การใช้ดุลพินิจในการให้คะแนนที่เท่ากันหมดและตัดคะแนนทิ้งไปอย่างไม่มีเหตุผล เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และขัดต่อหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรมที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) กำหนดไว้
คำพิพากษาในครั้งนี้เป็นการยืนยันหลักนิติธรรมในการบริหารทรัพยากรบุคคลของภาครัฐ โดยชี้ให้เห็นว่ากระบวนการคัดเลือกที่ขาดความโปร่งใสและใช้เกณฑ์การประเมินที่คลุมเครือ ไม่อาจยอมรับได้ตามกฎหมายปกครอง
การคัดเลือกใหม่และแรงสั่นสะเทือนต่อการบริหาร
ผลของคำพิพากษานี้ส่งผลโดยตรงให้ต้องมีการเปิดทางเพื่อจัดกระบวนการคัดเลือกใหม่ในกลุ่มตำแหน่งที่มีข้อพิพาททั้ง 4 กลุ่มตำแหน่ง เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ ก.พ. อย่างเคร่งครัด
รายงานข่าวระบุว่า แรงสะเทือนจากคำพิพากษานี้กำลังจับจ้องไปยังตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงในกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ซึ่งเคยผ่านกระบวนการคัดเลือกในครั้งนั้น โดยมีความเป็นไปได้ว่าตำแหน่งเหล่านั้นอาจต้องได้รับการตรวจสอบหรือปรับแก้สถานะ
การเพิกถอนคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ครั้งนี้ย้อนหลังมีผลนับแต่วันที่คำวินิจฉัยดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ทำให้กระบวนการบริหารงานบุคคลของ DSI ในช่วงเวลาดังกล่าวตกอยู่ในความไม่แน่นอน และต้องการความโปร่งใสสูงสุดในการจัดกระบวนการคัดเลือกครั้งใหม่
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