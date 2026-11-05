ศาลอาญาอนุมัติหมายจับบุ๋ม-ก๊อต ปอศ.แจ้งความข้อฉ้อโกง
ศาลอาญาอนุมัติหมายจับบุ๋ม ปนัดดาและก๊อต อธิป หลังปอศ.รวบรวมพยานหลักฐานชี้ฉ้อโกงประชาชน ทนายความแถลงรอรับหมายจับที่บ้านย่านนวมินทร์
ศาลอาญา อนุมัติ หมายจับ บุ๋ม ปนัดดา และ ก๊อต อธิป ในข้อหา ฉ้อโกง ประชาชนและคดีที่เกี่ยวข้อง โดยกระบวนการดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากพนักงานสอบสวนกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปอศ. รวบรวมพยานหลักฐานครบถ้วนและยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อออก หมายจับ บุคคลทั้งสองอย่างเป็นทางการ
กระบวนการยุติธรรมและหมายจับ
พนักงานสอบสวน ปอศ. ได้ดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนทำการยื่นคำร้องต่อศาลอาญา เพื่อให้ศาลพิจารณาออกหมายจับ บุ๋ม ปนัดดา และสามี คือก๊อต อธิป ในข้อหาฉ้อโกงประชาชนและข้อหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าว การอนุมัติหมายจับในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญทางกระบวนการยุติธรรมที่ชี้ให้เห็นว่าเจ้าพนักงานมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะดำเนินคดีกับจำเลยได้Also readBinance ฟื้นฟูสินทรัพย์ 98% ขยาย Proof of Reserves เป็น 44 โทเคน
หลังจากได้รับอนุมัติจากศาลอาญาแล้ว หมายจับทั้งสองคนมีผลบังคับใช้ทันที ทำให้สถานะของบุ๋ม ปนัดดา และก๊อต อธิป เปลี่ยนจากบุคคลที่ถูกสงสัยเป็นเป้าหมายที่ถูกออกหมายจับอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งกระบวนการนี้เป็นการยืนยันความคืบหน้าของคดีจากทางฝั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้รับผิดชอบโดยตรง
สถานการณ์หน้าบ้านย่านนวมินทร์
บรรยากาศบริเวณหน้าทางเข้าหมู่บ้านหรูแห่งหนึ่ง ย่านนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากหลังจากมีกระแสข่าวว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจ ปอศ. ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขออนุมัติออกหมายจับบุ๋มและสามี ตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมา สื่อยุคใหม่และสื่อมวลชนจากหลายสำนักข่าวต่างเดินทางมาปักหลักเฝ้าติดตามสถานการณ์บริเวณหน้าหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง
สื่อมวลชนเหล่านี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อรอเกาะติดความเคลื่อนไหวกรณีของบุ๋ม ปนัดดา และสามี โดยมีการตั้งจุดสังเกตการณ์อย่างแน่นหนาเพื่อเตรียมพร้อมบันทึกภาพและข่าวสารเมื่อมีการเคลื่อนไหวใด ๆ เกิดขึ้นภายในบริเวณบ้านดังกล่าว ซึ่งสะท้อนถึงความสนใจของสาธารณะและสื่อที่มีต่อคดีดังกล่าวเป็นจำนวนมาก
การมารวมตัวกันของสื่อมวลชนยังคงดำเนินไปอย่างเข้มข้นตั้งแต่ช่วงบ่ายต่อเนื่องไปยังช่วงเย็น เนื่องจากความกังวลและความคาดหวังต่อสถานการณ์ที่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อมีหมายจับในมือ ซึ่งทุกสายตาต่างจับจ้องไปที่ประตูทางเข้าบ้านหลังดังกล่าวเป็นจุดศูนย์กลางของความสนใจ
แถลงการณ์ทนายความและเหตุผลที่ไม่มอบตัว
เมื่อเวลา 16.30 น. นายเอกสิทธิ์ ศรีสังข์ ทนายความของบุ๋ม ปนัดดา ได้ปรากฏตัวออกมาพบสื่อมวลชนเพื่อเปิดเผยมูลค่าและสถานะล่าสุดของคดี โดยยืนยันว่าตอนนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพิ่มเติมและรอหมายจับจากตำรวจอย่างเป็นทางการเท่านั้น การแถลงการณ์นี้ทำขึ้นเพื่อคลี่คลายความตื่นตระหนกและความเข้าใจผิดที่อาจเกิดขึ้นในสังคมเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน
ทนายความยังได้ชี้แจงกรณีการติดต่อผ่านรายการโทรทัศน์ของนายกรรชัย กำเนิดพลอย ว่าเกิดจากการเลือกใช้บริการรายการที่มีผู้ชมทั่วประเทศจำนวนมาก เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่า คุณบุ๋ม ไม่ได้หลบหนีไปไหนแต่ยังคงอยู่ในพื้นที่และพร้อมที่จะต่อสู้กับข้อกล่าวหา ซึ่งการสื่อสารผ่านช่องทางมวลชนนี้เป็นกลยุทธ์หนึ่งในการแสดงจุดยืน
ส่วนประเด็นที่ว่าทำไมไม่เข้ามอบตัวเองนั้น ทนายความอธิบายว่าสาเหตุมาจากความกังวลว่าจะโดนจับกุมระหว่างทาง ซึ่งอาจส่งผลให้ภาพลักษณ์ออกมาไม่ดีต่อสาธารณะและการจับกุมอาจเกิดความวุ่นวายหรือเข้าใจผิดได้ง่าย จึงตัดสินใจรออยู่ในบ้านของคุณบุ๋มเพื่อจัดการเรื่องเอกสารและรอรับหมายจับอย่างเป็นทางการตามกระบวนการเท่านั้น
Get an alert when there is news on CrimeFollow Crime