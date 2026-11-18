ศาลอาญาพิพากษาจำคุก 3 ปี 'ชวน หลิงจาง' นอมินีสร้างตึก สตง. ถล่ม
ศาลอาญาพิพากษาจำคุก 3 ปี ปรับ 1 ล้านบาท 'ชวน หลิงจาง' ผู้บริหารบริษัท ไชน่า เรลเวย์ นัมเบอร์ 10 ฐานฝ่าฝืน พ.ร.บ. ประกอบธุรกิจคนต่างด้าวในกรณีตึก สตง. ถล่ม ปี 2568
ศาลอาญา ถ่านรัชดาภิเษกได้มีคำพิพากษาตัดสินลงโทษนาย ชวน หลิงจาง ผู้บริหารสูงสุดของ บริษัท ไชน่า เรลเวย์ นัมเบอร์ 10 (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมผู้ถือหุ้นและกรรมการสัญชาติไทยอื่น ๆ ฐานฝ่าฝืน พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ในคดีบริษัทนอมินีก่อสร้างอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. ใหม่ที่พังถล่มลงเมื่อปี 2568
คำพิพากษาลงโทษจำเลยฐานทำธุรกิจนอมินี
ศาลตัดสินว่าจำเลยที่ 1 คือบริษัท ไชน่า เรลเวย์ นัมเบอร์ 10 (ประเทศไทย) จำกัด มีความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 โดยมีคำสั่งปรับเป็นจำนวนเงิน 1 ล้านบาท และให้เลิกการประกอบกิจการตามคำฟ้องของพนักงานอัยการ ด้านจำเลยที่ 2 คือ นายชวน หลิงจาง ซึ่งถือเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ถูกจำคุกเป็นเวลา 3 ปี พร้อมปรับเป็นเงิน 1 ล้านบาทAlso read'แอร์มีนา' ถึงไทยวันนี้ บินลงเชียงใหม่ ด้าน ผบช.ปส. ส่ง จนท. นัดหมายให้ข้อมูล
สำหรับจำเลยที่ 3 คือ นายโสภณ มีชัย และจำเลยที่ 5 คือ นายมนัส ศรีอนันต์ ศาลตัดสินว่ามีความผิดฐานถือหุ้นแทนบุคคลต่างด้าวและเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลโดยรู้เห็นเป็นใจ ซึ่งทั้งสองบุคคลได้รับโทษจำคุกคนละ 3 ปี และปรับคนละ 1 ล้านบาท ส่วนจำเลยที่ 4 คือ นายประจวบ ศิริเขตร ศาลก็พิจารณาว่ามีพฤติการณ์คล้ายกันและมีความผิดตามกฎหมายเดียวกัน โดยศาลมีคำสั่งให้จำคุก 3 ปี และปรับ 1 ล้านบาทเช่นกัน
ข้อเท็จจริงบริษัทนอมินีและบทลงโทษ
ศาลพิจารณาเห็นพ้องกับพยานหลักฐานว่าวัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้งบริษัทจำเลยที่ 1 คือการประกอบกิจการก่อสร้างอาคาร ท่อระบายน้ำ และโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ชัดเจนว่าจำเลยที่ 1 มีเจตนาประกอบธุรกิจก่อสร้างมาตั้งแต่แรกเริ่มและดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนเกิดเหตุอาคารพังถล่ม
จากการตรวจสอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษพบว่าจำเลยที่ 2 เป็นกรรมการผู้บริหารผู้มีอำนาจในบริษัทเพียงผู้เดียว และหุ้นส่วนสัญชาติไทยที่เหลืออีก 3 คน คือจำเลยที่ 3 4 และ 5 เป็นการถือครองหุ้นแทนบุคคลต่างด้าวที่มีลักษณะอำพรางตัว โดยบริษัทแม่อย่าง ไชนา เรลเวย์ นัมเบอร์เทน ได้จัดตั้งขึ้นในต่างประเทศและมีสถานะเป็นเจ้าของกิจการจริง ซึ่งบุคคลต่างด้าวต้องห้ามทำธุรกิจก่อสร้างตามกฎหมายไทย
พฤติการณ์ต่อเนื่องและเหตุผลในการลงโทษหนัก
ศาลชี้ว่าจำเลยที่ 1 มีการเลี่ยงกฎหมายโดยการร่วมประมูลโครงการก่อสร้างของรัฐต่อเนื่องกันมายาวนานหลายปี ส่วนจำเลยที่ 3 ถึง 5 นั้นใช้สถานะความเป็นพลเมืองไทยเพื่อเอื้อประโยชน์ให้บุคคลต่างด้าวกระทำความผิด โดยศาลมองว่าพฤติกรรมดังกล่าวมีความน่าตำหนิเนื่องจากส่งผลให้เกิดความเสียหายร้ายแรงและไม่เป็นธรรมต่อผู้ประกอบการรายอื่นในอุตสาหกรรมก่อสร้างของไทย
แม้จำเลยที่ 2 ถึง 5 จะไม่มีประวัติความผิดมาก่อน และจำเลยที่ 2 ได้ดำเนินการเยียวยาชดใช้ให้แก่ญาติผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจากเหตุอาคารถล่มแล้วก็ตาม แต่ศาลเห็นว่าปริมาณเงินชดเชยดังกล่าวไม่อาจเทียบเคียงกับการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดขึ้นได้ จึงไม่อาจนำมาใช้เป็นเหตุผลในการบรรเทาโทษหรือลดหย่อนโทษให้แก่จำเลยได้
ผลกระทบจากการกระทำผิดและความเสี่ยงต่อประเทศ
การกระทำของจำเลยทั้ง 5 คนถือว่ามีเจตนาแสวงหาประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม และศาลชี้ว่าการปล่อยปละละเลยให้พฤติกรรมลักษณะนี้เป็นเรื่องปกติย่อมสร้างความเสียหายร้ายแรงแก่ประเทศชาติและบั่นทอนความน่าเชื่อถือของตลาดอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้างในประเทศ
แม้จำเลยที่ 3 ถึง 5 จะให้การรับสารภาพในชั้นศาลเนื่องจากพยานหลักฐานของโจทก์นั้นมัดตัวแน่นหนาและมุ่งหวังการลดหย่อนโทษ แต่ศาลมีมติเห็นว่าพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องและส่งผลต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจควรได้รับการลงโทษสถานหนักเพื่อแสดงให้สังคมเห็นว่าพฤติการณ์ดังกล่าวไม่ได้รับการยอมรับ
ทั้งนี้ คดีหลักด้านการก่อสร้างอาคาร สตง. ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา 8 เป็นโจทก์ฟ้องนายเปรมชัย กรรณสูต อดีตประธานบริหาร บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) และพวกยังคงอยู่ระหว่างการสืบพยานของศาล โดยข้อเท็จจริงไม่มีข้อโต้แย้งว่าอาคารดังกล่าวสูง 33 ชั้นพังถล่มลงในช่วงบ่ายของวันที่ 28 มีนาคม 2568 ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก
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