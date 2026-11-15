ศาลอุทธรณ์นัดฟังคำพิพากษาคดีมาตรา 112 ของ 'ไอซ์-รักชนก' 23 พ.ย.นี้
ศาลอุทธรณ์กำหนดฟังคำพิพากษาในคดีมาตรา 112 ของ น.ส.รักชนก ศรีนอก (ไอซ์) สส.พรรคประชาชน ในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2567 เวลา 09.00 น. ที่ศาลอาญา ซึ่งคดีนี้เคยถูกพิพากษาจำคุก 6 ปีในชั้นต้น
ศาลอุทธรณ์ กำหนดนัดฟังคำพิพากษาใน คดีมาตรา 112 ของ น.ส. รักชนก ศรีนอก หรือที่รู้จักกันในนาม 'ไอซ์' สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อของพรรคประชาชน ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2569 เวลา 09.00 น.
คดีดังกล่าวมีกำหนดการพิจารณาพิพากษา ณ ห้องพิจารณาคดีศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก โดย น.ส.รักชนก ได้ยืนยันผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าจะไปตามนัดและจะไม่เลื่อนคดีแต่อย่างใดAlso readตัม วราวุฒิ รับตกใจข่าวแบมบี้ ปมมือที่สาม ไม่กล้าตัดสิน
รายละเอียดคำพิพากษาศาลชั้นต้น
คดีนี้เกิดขึ้นจากการที่ น.ส.รักชนก ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566 ศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาจำคุก น.ส.รักชนกรวม 6 ปี
โดยเป็นการรวมโทษจากข้อหา 2 กระทง กระทงละ 3 ปี ก่อนที่ศาลจะอนุญาตให้ประกันตัวระหว่างอุทธรณ์ วงเงิน 500,000 บาท พร้อมกำหนดเงื่อนไขห้ามกระทำการในลักษณะเดียวกับข้อกล่าวหา
ปฏิกิริยาจากสังคมและประเด็นการต่อสู้คดี
ประเด็นที่น่าสนใจเกิดขึ้นเมื่อมีผู้แสดงความคิดเห็นจากใจคนที่เพิ่งพ้นโทษคดี 112 ออกมาระบุว่า เชื่อว่าคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์จะยืนตามศาลชั้นต้น
โดยผู้แสดงความคิดเห็นระบุว่า ดีที่สุดที่จะเป็นไปได้คือ ไอซ์ ต้องขอประกันตัวเพื่อสู้ฎีกาต่อไป สิ่งเหล่านี้ไม่ได้หมายถึงการบั่นทอนกำลังใจ แต่เป็นการชี้ให้เห็นตามความเป็นจริงว่า ปัญหาของการต่อสู้คดี 112 ในปัจจุบันไม่ใช่อยู่ที่ว่ากระทำผิดหรือไม่
แต่ปัญหาอยู่ที่ตัวบทของกฎหมายดังกล่าว ซึ่งเป็นประเด็นว่าไม่สามารถสู้ได้หากยอมรับว่ากระทำ เพราะหากทำและพูดแต่พิสูจน์ว่าเป็นเรื่องจริง ศาลก็ไม่สน ยิ่งจริงยิ่งผิด
สถานะกฎหมายและความเสี่ยงในระยะยาว
สรุปได้ว่าท้ายที่สุด ไอซ์ อาจต้องติดคุกในสักวัน หากยังไม่มีการนิรโทษกรรม หรือมีการแก้ไขยกเลิกมาตราดังกล่าว ซึ่งจะเป็นปัจจัยชี้ขาดต่อสถานะทางคดีของ น.ส.รักชนก อย่างมีนัยสำคัญ
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