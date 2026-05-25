ศาลอาญานัดสืบพยานโจทก์คดี นานา-เวย์ ฉ้อโกงประชาชน 195 ล้านบาท นัดแรก 8 มิ.ย. 2570
ศาลอาญานัดสืบพยานโจทก์คดี นานา-เวย์ ฉ้อโกงประชาชน 195 ล้านบาท นัดแรก 8 มิ. ย. 2570
ค. 2569 ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ศาลนัดตรวจหลักฐานและสอบคำให้การจำเลย คดีหมายเลขดำที่ อ.508/2569 ซึ่งพนักงานอัยการฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร 2 เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นางไรบีนา หรือนานา อินทชัย อดีตนักแสดงชื่อดัง และนายปริญญา อินทชัย หรือเวย์ ไทเทเนียม แร็ปเปอร์ชื่อดัง สองสามีภรรยา พร้อมพวกรวม 4 คน ในความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชน (แชร์ลูกโซ่) และข้อหาอื่น ๆ มูลค่าความเสียหายรวม 195 ล้านบาทในการตรวจหลักฐานครั้งนี้ มีผู้เสียหายจำนวน 6 คน ยื่นคำร้องขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม ซึ่งศาลพิจารณาอนุญาตให้เข้าเป็นโจทก์ร่วมเฉพาะในข้อหาร่วมกันกู้ยืมเงินฉ้อโกง และข้อหาปลอมเอกสารเท่านั้น ส่วนข้อหาร่วมกันกู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชน ศาลไม่อนุญาตเนื่องจากเป็นความผิดต่อแผ่นดินฝ่ายจำเลยแถลงปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา โดยอ้างว่าไม่ได้กระทำความผิดตามฟ้องและไม่ได้ทำการฉ้อโกง แต่เป็นเพียงการผิดสัญญาทางแพ่งเท่านั้น ทั้งนี้ ศาลกำหนดวันนัดสืบพยานฝ่ายโจทก์จำนวน 39 ปาก รวม 9 นัด โดยนัดแรกจะเริ่มในวันที่ 8 มิถุนายน 2570 และกำหนดสืบพยานฝ่ายจำเลยจำนวน 8 คน รวม 2 นัด ซึ่งจะเสร็จสิ้นกระบวนการสืบพยานทั้งหมดภายในเดือนกรกฎาคม 2570 ก่อนที่ศาลจะนัดฟังคำพิพากษาต่อไป หลังเสร็จสิ้นกระบวนการตรวจหลักฐาน จำเลยทั้ง 2 คน ได้รอให้สื่อมวลชนเดินทางกลับก่อน จึงเดินทางกลับออกไปจากศาล นายสวัสดิ์ เจริญผล ทนายความของผู้เสียหาย เปิดเผยว่า กระแสข่าวที่ระบุว่าฝ่ายจำเลยติดต่อขอเจรจาไกล่เกลี่ยค่าเสียหายนั้นไม่เป็นความจริง ปัจจุบันยังไม่มีการติดต่อมาจากฝั่งจำเลย แต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ฝ่ายผู้เสียหายยินดีที่จะพูดคุยด้วยเนื่องจากทุกคนต้องการได้รับเงินคืน แต่ในทางกฎหมาย คดีฉ้อโกงประชาชนเป็นความผิดอาญาแผ่นดิน การชดใช้ความเสียหายจะส่งผลเป็นเพียงเหตุบรรเทาโทษเท่านั้น ไม่สามารถยอมความเพื่อระงับคดีได้ ส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่ามีผู้เสียหายจำนวน 17 คนนั้น อาจมีบางคนที่ถอนคำร้องทุกข์ไปแล้ว แต่ยืนยันว่าผู้เสียหายที่เหลืออีก 6 คน จะร่วมเป็นพยานให้กับฝ่ายโจทก์อย่างแน่นอนนางสาวเจนสุดา ปานโต สิริสันต์ อดีตเพื่อนสนิทของนางไรบีนา ได้เดินทางมาพร้อมกับกลุ่มผู้เสียหายเพื่อร่วมฟังการตรวจหลักฐาน โดยให้สัมภาษณ์ว่า ตนไม่ได้ติดต่อกับนางไรบีนาอีกเลย และสังเกตเห็นว่าอีกฝ่ายมีความเครียดอย่างเห็นได้ชัด แต่ไม่มีการทักทายกันแต่อย่างใด เนื่องจากความเป็นเพื่อนได้สิ้นสุดลงไปแล้ว หลังจากนี้ตนขอให้ทุกอย่างดำเนินไปตามกระบวนการของศาลและกฎแห่งกรรม เพราะตัวของนางไรบีนาเป็นผู้ที่นำพาตัวเองมาเรียนรู้ผลลัพธ์ในจุดนี้เอ
คดี นานา-เวย์ ฉ้อโกงประชาชน ศาลอาญา
