ศาลสั่งจำคุก ปู มัณฑนา 2 ปี ปรับ 80,000 คดีหมิ่นทนายกุ้ง แต่รอลงอาญา พร้อมสั่งโฆษณาขอโทษ 7 วัน

ศาลอาญากรุงเทพใต้พิพากษาจำคุก ปู มัณฑนา อดีตนักแสดงรุ่นใหญ่ 2 ปี ปรับ 80,000 บาท คดีหมิ่นประมาททนายกุ้ง แต่ให้รอลงอาญา 2 ปี และชดใช้ค่าเสียหาย 100,000 บาท พร้อมลงโฆษณาคำพิพากษาในหนังสือพิมพ์ 7 วัน
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2569 ศาลอาญากรุงเทพใต้ได้นัดอ่านคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ อ.1234/2568 ซึ่งเป็นคดีที่ น.
ส.
อำนวยพร มณีวรรณ หรือที่รู้จักกันในชื่อ ทนายกุ้ง เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นางสาวมัณฑนา หิมะทองคำ หรือที่รู้จักในชื่อ ปู มัณฑนา อดีตนักแสดงรุ่นใหญ่ชื่อดัง ในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 และ 328 หลังเกิดเหตุการณ์ที่ทั้งสองฝ่ายมีข้อพิพาทกันในโลกออนไลน์เมื่อหลายเดือนก่อน โดยปู มัณฑนา ได้แสดงความคิดเห็นผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ในลักษณะที่ทนายกุ้งเห็นว่าเป็นการดูหมิ่นและทำให้เสียชื่อเสียง โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้านกฎหมายของทนายกุ้ง ภายหลังการไต่สวนพยานหลักฐานทั้งฝ่ายโจทก์และฝ่ายจำเลยอย่างละเอียด ศาลได้พิเคราะห์แล้วเห็นว่าการกระทำของจำเลยเป็นการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาจริง จึงมีคำพิพากษาให้จำคุกปู มัณฑนา เป็นเวลา 2 ปี และปรับเงินจำนวน 80,000 บาท อย่างไรก็ตาม เนื่องจากจำเลยไม่เคยต้องโทษจำคุกมาก่อน และมีพฤติการณ์ที่ศาลเห็นควรให้โอกาสกลับตัว ศาลจึงมีคำสั่งให้รอการลงโทษจำคุกไว้มีกำหนด 2 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 โดยให้คุมความประพฤติของจำเลยในระหว่างรอลงอาญา พร้อมทั้งกำหนดเงื่อนไขให้จำเลยต้องรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติทุก 3 เดือน นอกจากนี้ ศาลยังสั่งให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายทางแพ่งแก่โจทก์เป็นเงินจำนวน 100,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ รวมทั้งให้จำเลยชำระค่าทนายความแทนโจทก์อีกจำนวน 10,000 บาท ที่สำคัญที่สุด ศาลมีคำสั่งให้จำเลยต้องโฆษณาคำพิพากษาในหนังสือพิมพ์รายวันเป็นเวลา 7 วันติดต่อกัน โดยให้ตีพิมพ์คำพิพากษาทั้งหมดหรืออย่างน้อยข้อความสำคัญในหน้าแรกของหนังสือพิมพ์ เพื่อเป็นการเยียวยาชื่อเสียงของโจทก์และเป็นการเตือนสติสาธารณชน หลังการอ่านคำพิพากษา ทนายกุ้งได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่า เธอรู้สึกพอใจกับคำตัดสินของศาลที่ตรงไปตรงมาและเป็นธรรม แม้จะยอมรับว่าโทษจำคุกที่รอลงอาญาอาจไม่หนักหน่วงนัก แต่การที่ศาลสั่งให้ลงโฆษณาขอโทษนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด เพราะจะช่วยกู้ชื่อเสียงที่เสียไปกลับคืนมา เธอยังกล่าวอีกว่า คดีนี้เป็นอุทาหรณ์ให้กับผู้ที่ใช้สื่อออนไลน์ในการกล่าวร้ายผู้อื่น โดยเฉพาะบุคคลที่มีชื่อเสียง ควรใช้วิจารณญาณและระมัดระวังในการแสดงความคิดเห็น ด้านปู มัณฑนา ยังไม่ให้สัมภาษณ์ใดๆ หลังคำพิพากษา แต่แหล่งข่าวใกล้ชิดระบุว่าเธอรู้สึกผิดหวังและเสียใจกับคำตัดสิน โดยเฉพาะเรื่องค่าเสียหายและคำสั่งให้ลงโฆษณาซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชีวิตส่วนตัวและอาชีพการแสดงของเธอ อย่างไรก็ตาม ทนายความฝ่ายจำเลยได้แจ้งว่าอาจจะยื่นอุทธรณ์คดีต่อไป โดยให้เหตุผลว่าคำพิพากษายังไม่เป็นธรรมและไม่สอดคล้องกับพยานหลักฐานบางส่วนที่นำเสนอ คดีนี้กลายเป็นที่สนใจของสังคมไทยอย่างกว้างขวาง เนื่องจากเป็นคู่กรณีที่เป็นบุคคลมีชื่อเสียงทั้งสองฝ่าย และเป็นประเด็นเกี่ยวกับเสรีภาพในการแสดงออกกับการคุ้มครองชื่อเสียง ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายได้ให้ความเห็นว่า คำพิพากษาดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของกฎหมายหมิ่นประมาทในยุคดิจิทัล ซึ่งทุกคนควรตระหนักถึงผลกระทบของการโพสต์ข้อความในโลกออนไลน์ที่มีต่อผู้อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการเผยแพร่ต่อสาธารณชน ซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาได้ สุดท้ายนี้ คดีของปู มัณฑนา กับ ทนายกุ้ง ถือเป็นอีกหนึ่งคดีที่สังคมจับตา และอาจเป็นบรรทัดฐานในการพิจารณาคดีลักษณะเดียวกันในอนาคต ศาลได้ให้โอกาสจำเลยโดยการรอลงอาญา ซึ่งเป็นการเปิดทางให้จำเลยสามารถปรับปรุงตัวและไม่ต้องรับโทษในเรือนจำ แต่ก็ยังคงต้องรับผิดชอบทางแพ่งและปฏิบัติตามคำสั่งของศาลอย่างเคร่งครั
ปูมัณฑนา ทนายกุ้ง หมิ่นประมาท ศาลสั่งจำคุก รอลงอาญา
