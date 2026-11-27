ศาลอาญากรุงเทพใต้พิพากษา "ปู มัณฑนา" จำคุก 14 ปี คดีหมิ่นประมาท "หนุ่ม กรรชัย"
ศาลอาญากรุงเทพใต้พิพากษาจำคุก "ปู มัณฑนา" รวม 14 ปี ไม่รอลงอาญา ในคดีหมิ่นประมาท "หนุ่ม กรรชัย" 7 กรรม โดยยกฟ้อง 10 กรรม จากคำฟ้อง 17 กรรม รวมทั้งหมด
ศาลอาญากรุงเทพใต้ มี คำพิพากษา ในคดีที่ " หนุ่ม กรรชัย" โจทก์ยื่นฟ้อง " ปู มัณฑนา" ในข้อหาหมิ่นประมาท โดยพิพากษาจำคุกจำเลย 7 กรรม กรรมละ 2 ปี รวมจำคุกทั้งสิ้น 14 ปี และไม่รอลงอาญา จากคำฟ้องทั้งหมด 17 กรรม ซึ่งศาลมีคำสั่งยกฟ้องไป 10 กรรม ตามที่สำนักข่าวก่อนหน้านี้ได้รายงานไป
รายละเอียดคำพิพากษาและขั้นตอนทางกฎหมาย
ในการพิจารณาของศาลครั้งนี้ ได้มีการชี้แจงว่าคำพิพากษาจำคุก 14 ปีดังกล่าว เกิดจากการรวมโทษของ 7 กรรมที่ศาลมีมติว่าจำเลยมีความผิด โดยแต่ละกรรมมีความหนักเบาเท่ากัน กรรมละ 2 ปี ทำให้ผลรวมออกมาเป็น 14 ปี อย่างชัดเจนAlso readสหรัฐฯ ชี้ 14 ประเทศรวมถึงไทยสร้างกำลังผลิตส่วนเกิน หวั่นกระทบการค้า
ส่วนอีก 10 กรรมจากคำฟ้องรวม 17 กรรม ศาลได้มีคำสั่งยกฟ้อง ซึ่งหมายความว่าในเนื้อหาหรือหลักฐานบางส่วน ศาลเห็นว่าไม่ถึงขั้นความผิดตามฟ้อง หรือมีข้อยกเว้นทางกฎหมาย applicable กับข้อกล่าวหาเหล่านั้น
กระบวนการนี้แสดงให้เห็นถึงความละเอียดในการแยกแยะข้อหาแต่ละข้อของศาล ซึ่งไม่ได้มองว่าเป็นคดีเดียวแบบเหมารวม แต่พิจารณาตามรายละเอียดของเหตุการณ์และพยานหลักฐานในแต่กรรมโดยเฉพาะ
จุดยืนของ โจทก์ และคำเตือนต่อสังคม
หลังจากได้รับคำพิพากษา "หนุ่ม กรรชัย" ได้กล่าวเปิดใจและยกมือไหว้พร้อมขอบคุณศาลที่ให้ความเมตตาและดำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรม แม้จะมียกฟ้อง 10 กรรม แต่ตนมองว่าผลลัพธ์รวม 14 ปี เป็นผลลัพธ์ที่ดีแล้ว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เขาได้ย้ำว่าคำพิพากษาในครั้งนี้จะเป็นบรรทัดฐานสำคัญให้กับสังคม ทำให้เห็นว่าการวิพากษ์วิจารณ์หรือด่าทอผู้อื่นโดยไม่ได้เอ่ยชื่อตรงๆ แต่หากเนื้อหาสามารถเชื่อมโยงให้รู้ได้ว่าหมายถึงใคร ก็ย่อมมีความผิดตามกฎหมาย
เขากล่าวเสริมว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยอย่างที่หลายคนเข้าใจ และคดีนี้ไม่ได้จบอย่างสวยงาม เนื่องจากมีการสั่งลงโทษจำคุกจริง ไม่รอลงอาญา ซึ่งเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับผู้ที่ใช้สื่อหรือช่องทางออนไลน์ในการแสดงความคิดเห็น
ผลกระทบต่อบุคคลใกล้ชิดและมาตรการต่อไป
ด้านมาตรการต่อเนื่อง "หนุ่ม กรรชัย" เปิดเผยว่า หากฝั่งจำเลยต้องการยื่นอุทธรณ์คดี ก็ถือเป็นสิทธิ์อันชอบธรรมตามกฎหมายที่สามารถทำได้ และเขาเองก็กำลังอยู่ระหว่างการปรึกษากับทีมกฎหมายว่าจะมีการยื่นอุทธรณ์ในบางกรรมที่ศาลยกฟ้องไปหรือไม่
เขายังได้กล่าวเตือนว่าหากใครจะโกรธหรือเกลียดเขา ให้ด่ามาที่เขาโดยตรง แต่ห้ามด่าครอบครัวของเขาหรือลูกของเขา โดยระบุว่า "ลูกใครใครก็รัก" และเรื่องการด่าทอให้ไปตายเร็วๆ เป็นเรื่องที่ไม่ดีและสร้างความเจ็บปวด
นอกจากนี้ เขายืนยันว่าเคยพูดต่อหน้าศาลว่าถ้า "ปู มัณฑนา" รับสารภาพเขาจะถอนคดีทั้งหมด และไม่จำเป็นต้องขอโทษผ่านสื่อ แต่เนื่องจากคดีดำเนินมาถึงขั้นพิพากษาแล้ว จุดประสงค์หลักคือการสร้างบรรทัดฐานทางสังคมให้เกิดขึ้น
สำหรับคดีอื่นที่เหลือ จะต้องว่ากันไปตามเหตุการณ์และพยานหลักฐาน เนื่องจากแต่ละเหตุการณ์เกิดขึ้นต่างกรรมต่างวาระกัน โดยศาลจะต้องพิจารณาตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งอย่างแยกจากกัน
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