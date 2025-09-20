ศาลสั่งจำคุก 2 ปี อดีต ผบก.หนองคาย ไม่รอลงอาญา คดีใช้อำนาจมิชอบและเอกสารเท็จ

ศาลอาญาคดีทุจริตภาค 4 พิพากษาจำคุกอดีตผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย 2 ปี ไม่รอลงอาญา จากกรณีใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ และใช้เอกสารเท็จ ทำให้กรรมการตรวจสอบฯ เสียหาย
ศาล อาญาคดี ทุจริต และประพฤติมิชอบภาค 4 มีคำพิพากษา จำคุก พล.ต.ต. พิรัชย์ อุดมพิสุทธิคุณ อดีตผู้บังคับการ ตำรวจ ภูธรจังหวัด หนองคาย เป็นเวลา 2 ปี โดยไม่รอลงอาญา จากกรณีใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบและใช้ เอกสารเท็จ สร้างความเสียหายแก่ นายดำรงค์ สงค์ประเสริฐ ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงาน ตำรวจ ภูธรจังหวัด หนองคาย \เหตุการณ์เริ่มต้นจากการที่ พล.ต.ต.
พิรัชย์ ไม่พอใจที่นายดำรงค์ สงค์ประเสริฐ พยายามตรวจสอบข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการเรียกรับเงิน และกีดกันไม่ให้นายดำรงค์เสนอเรื่องดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดหนองคาย พฤติกรรมดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความพยายามที่จะขัดขวางการตรวจสอบการทุจริตภายในองค์กร พล.ต.ต. พิรัชย์ ได้ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบ ด้วยการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อสรรหากรรมการตรวจสอบชุดใหม่ โดยอ้างว่ากรรมการชุดเดิมพ้นวาระ ทั้งๆ ที่นายดำรงค์ยังมีวาระอยู่ในตำแหน่ง ทำให้เกิดความเสียหายต่อนายดำรงค์ และทำให้เขาต้องพ้นจากตำแหน่งก่อนกำหนด นอกจากนี้ พล.ต.ต. พิรัชย์ ยังได้ทำบันทึกข้อความถึงผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย โดยแนบร่างคำสั่งแต่งตั้งกรรมการชุดใหม่ ซึ่งมีเนื้อหาไม่ถูกต้อง และมีเจตนาที่จะกลั่นแกล้งนายดำรงค์ให้พ้นจากตำแหน่ง โดยศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าการกระทำของ พล.ต.ต. พิรัชย์ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 172\ศาลได้พิจารณาพยานหลักฐานอย่างละเอียด และเห็นว่า พล.ต.ต. พิรัชย์ มีความผิดจริง โดยศาลระบุว่าการกระทำของจำเลยเป็นการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบเพื่อกลั่นแกล้งผู้อื่น และพยายามปกปิดความผิดของตนเอง ศาลยังได้เน้นย้ำถึงความรุนแรงของการกระทำผิด โดยเฉพาะการพยายามปกปิดความจริงโดยการปลอมแปลงเอกสารราชการ และการข่มขู่พยานที่มาให้การในศาล ศาลเห็นว่าจำเลยไม่เคยสำนึกผิดต่อการกระทำของตนเอง จึงตัดสินให้จำคุกโดยไม่รอลงอาญา การตัดสินใจของศาลแสดงให้เห็นถึงความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดที่ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ และส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่าการทุจริตจะไม่ได้รับการยอมรับในสังคมไทย การตัดสินครั้งนี้ถือเป็นบรรทัดฐานสำคัญในการต่อสู้กับการทุจริตคอร์รัปชันในหน่วยงานราชการ และเป็นการส่งเสริมธรรมาภิบาลในสังค
ทุจริต ศาล ตำรวจ หนองคาย จำคุก อำนาจมิชอบ เอกสารเท็จ