ศาลอุทธรณ์ตัดสินคดี 112 'ไอซ์ รักชนก' ชี้ชะตา สส.
ศาลอุทธรณ์จะอ่านคำพิพากษาคดีมาตรา 112 ของ 'ไอซ์ รักชนก ศรีนอก' วันนี้ 23 พฤศจิกายน ซึ่งอาจทำให้เธอสูญเสียสิทธิ สส. หากถูกจำคุกและไม่มีประกันตัว
ศาลอุทธรณ์ จะอ่านคำพิพากษาในคดี มาตรา 112 และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ของ 'นายไจซ์- รักชนก ศรีนอก' สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน เวลา 09.00 น. ที่ห้องพิจารณาคดี ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก
คำตัดสินในวันนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในเส้นทางการเมืองของนักการเมืองวัย 35 ปี คนนี้ เนื่องจากหากศาลอุทธรณ์พิพากษาโทษจำคุกและไม่อนุญาตให้ประกันตัว สถานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของเธอจะสิ้นสุดลงทันทีตามรัฐธรรมนูญAlso readศาลอุทธรณ์นัดอ่านคำพิพากษาคดี 112 ไอซ์ รักชนก พรุ่งนี้ 23 พ.ย. ยืนยันไม่เลื่อน
รายละเอียดคดีและบริบททางกฎหมาย
คดีนี้มีต้นกำเนิดจากการที่ 'ไอซ์-รักชนก' โพสต์และรีทวีตข้อความผ่านแพลตฟอร์มทวิตเตอร์ หรือ X จำนวน 2 ข้อความ เมื่อปี 2564 โดยเนื้อหาเกี่ยวข้องประเด็นวัคซีนโควิด-19 และแคมเปญทางการเมือง
แม้ 'นายไจซ์-รักชนก' จะต่อสู้คดีมาโดยตลอดโดยอ้างว่าบัญชีอาจถูกผู้ไม่หวังดีกลั่นแกล้งหรือแฮก แต่ศาลชั้นต้นได้พิจารณาแล้วเห็นว่าความผิดมีจริง
ศาลชั้นต้นจึงมีคำพิพากษาในสมัยนั้นให้จำคุกกระทงละ 3 ปี รวมเป็นโทษ 6 ปี โดยไม่รอลงอาญา ซึ่งนับเป็นโทษหนักที่ส่งผลโดยตรงต่อสิทธิในการดำรงตำแหน่งทางการเมือง
สถานะทางการเมืองและความพร้อมของพรรค
ก่อนหน้านี้ 'นายไจซ์-รักชนก' ได้รับการอนุญาตให้ประกันตัวในชั้นอุทธรณ์ ด้วยวงเงิน 500,000 บาท ทำให้ยังสามารถรักษาสถานภาพสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไว้ได้ชั่วคราว
อย่างไรก็ตาม กระบวนการอุทธรณ์ยืดเยื้อมาหลายเดือนจนมีการขอขยายเวลายื่นเอกสารตามขั้นตอนกฎหมาย จนกระทั่งล่าสุดเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน เธอได้โพสต์หมายศาลยืนยันชัดเจนว่าจะไปฟังคำพิพากษาตามนัดโดยไม่เลื่อน
ด้าน 'พรรคประชาชน' ได้เปิดเผยว่าเตรียมทีมกฎหมายและหลักทรัพย์ไว้เรียบร้อยแล้ว เพื่อรองรับกรณีที่ต้องมีการยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวหากศาลอุทธรณ์ตัดสินลงโทษ
ผลกระทบต่อการเป็น สส. และฉากทัศน์ที่เป็นไปได้
ประเด็นหลักที่สังคมจับตามองคือ ผลการพิพากษาจะนำไปสู่การสิ้นสุดสมาชิกภาพหรือไม่ โดยกรณีหากยกฟ้อง หรือได้ประกันตัวระหว่างยื่นฎีกา 'นายไจซ์-รักชนก' จะยังสามารถปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต่อไปได้
แต่หากศาลอุทธรณ์ตัดสินให้จำคุกและไม่ได้มีการอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว สถานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ 'นายไจซ์-รักชนก' จะสิ้นสุดลงทันทีนับตั้งแต่ช่วงเวลาถูกคุมขัง
นี่จึงเป็นอีกวันสำคัญที่กำหนดชะตาชีวิตทางการเมืองของดาวเด่นค่ายสีส้มคนนี้ ว่าจะได้กลับไปทำงานในสภาหรือไม่ หรือจะปิดฉากเส้นทางการเมืองทันที
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