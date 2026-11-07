TH
Advertisement
Crime

ศาลอาญาสั่งขัง 'ก๊อต อธิป' พร้อม 'บุ๋ม ปนัดดา' ไม่อนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว

INNNEWS#18 in ประเทศไทย
ศาลอาญาสั่งขัง 'ก๊อต อธิป' พร้อม 'บุ๋ม ปนัดดา' ไม่อนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว
ก๊อต อธิป · บุ๋ม ปนัดดา · ศาลอาญา
Advertisement

ศาลอาญาออกหมายขัง 'ก๊อต อธิป' และ 'บุ๋ม ปนัดดา' หลังไม่อนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว คดีฉ้อโกงและฟอกเงินมูลค่ากว่า 900 ล้านบาท ผู้เสียหายกว่า 900,000 บัญชี

ศาลอาญา พิพากษาไม่ให้ปล่อยตัวชั่วคราว นายอธิป (ก๊อต) และ น.ส.ปนัดดา (บุ๋ม) ผู้ต้องหาในคดีฉ้อโกงประชาชนและฟอกเงิน โดยสั่งออกหมายขังคุมตัวส่งเรือนจำทันทีในวันนี้วันที่ 7 พฤศจิกายน 2569 หลังพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ( บก.ปอศ.) ยึดตัวไว้และนำตัวมาฝากขังที่ ศาลอาญา ตามคำร้องฝากขังเลขดำที่ฝ.3012/2569

พฤติการณ์คดีและข้อกล่าวหา

นายอธิปและน.ส.ปนัดดา ถูกแจ้งข้อหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา ร่วมกันโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และร่วมกันฟอกเงินตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

Also readผลสำรวจคนอเมริกันต้องการลบแอป Instagram มากกว่าแอปอื่น ๆ ในตลาด #beartai

ส่วนนายอธิปถูกแจ้งข้อหาเพิ่มเติมว่าร่วมกันฟอกเงิน โดยพนักงานสอบสวนและสำนักงานอัยการสูงสุดยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งขังไว้เป็นการชั่วคราวเนื่องจากเห็นว่าคดีมีพฤติการณ์ร้ายแรงและมีการกระทำต่อเนื่องเป็นระบบ

เหตุผลศาลไม่อนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว

ศาลอาญามีคำสั่งวินิจฉัยพินิจความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดีตามคำร้องฝากขังแล้ว โดยพิจารณาว่าพฤติกรรมของผู้ต้องหาทั้งสองส่งผลกระทบต่อบุคคลจำนวนมากและผู้เสียหายที่บริจาคเงินมีจำนวนกว่า 900,000 บัญชี

Advertisement

ศาลชี้ให้เห็นว่ามูลคดีฐานความผิดฐานฟอกเงินดังกล่าวส่งความเสียหายปรากฏมูลค่าความเสียหายประมาณ 900 ล้านบาท ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงมากและมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าหากผู้ต้องหาทั้งสองได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวแล้วจะยุ่งเหยิงกับพยานบุคคลรวมทั้งพยานหลักฐานอื่นอันจะเป็นอุปสรรคและก่อให้เกิดความเสียหายต่อการสอบสวน

นอกจากนี้พนักงานสอบสวนและฝ่ายผู้เสียหายต่างคัดค้านการปล่อยชั่วคราวอย่างชัดเจน ศาลจึงมีมติไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาทั้งสองรายโดยเด็ดขาด เพื่อป้องกันเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างรอคำพิพากษา

ขั้นตอนการส่งตัวไปคุมขังเรือนจำ

หลังจากนี้ศาลจะออกหมายขังเพื่อส่งตัวนายอธิปไปคุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ซึ่งดูแลเรื่องความปลอดภัยสูงสุดสำหรับนักโทษคดีสำคัญ ส่วนน.ส.ปนัดดาจะถูกส่งไปที่ทัณฑสถานหญิงกลาง (บางเขน) เพื่อรอกระบวนการตรวจตราก่อนเข้าเรือนจำตามขั้นตอนต่อไป

INNNEWS#18 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

Advertisement
ก๊อต อธิป บุ๋ม ปนัดดา ศาลอาญา คดีฟอกเงิน บก.ปอศ

More on Crime

See all

อาหารอีสาน สุดแซ่บ! ครองใจคนไทย ขึ้นแชมป์“ฟู้ดเดลิเวอรี”

LINE MAN Wongnai เผยเทรนด์ฟู้ดเดลิเวอรีที่น่าจับตาในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมา จากฐานข้อมูลร้านอาหารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยจำนวนกว่า 900,000 ร้านบนแอปพลิเคชัน Wongnai และผู้ใช้บริการเดลิเวอรีผ่าน LINE MAN ทั่วประเทศไทยกว่า 10 ล้านคน

Thansettakij

ข่าวล่าสุด · ประเทศไทย

See all
Up nextอาหารอีสาน สุดแซ่บ! ครองใจคนไทย ขึ้นแชมป์“ฟู้ดเดลิเวอรี”