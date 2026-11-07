ศาลอาญาสั่งขัง 'ก๊อต อธิป' พร้อม 'บุ๋ม ปนัดดา' ไม่อนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว
ศาลอาญาออกหมายขัง 'ก๊อต อธิป' และ 'บุ๋ม ปนัดดา' หลังไม่อนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว คดีฉ้อโกงและฟอกเงินมูลค่ากว่า 900 ล้านบาท ผู้เสียหายกว่า 900,000 บัญชี
ศาลอาญา พิพากษาไม่ให้ปล่อยตัวชั่วคราว นายอธิป (ก๊อต) และ น.ส.ปนัดดา (บุ๋ม) ผู้ต้องหาในคดีฉ้อโกงประชาชนและฟอกเงิน โดยสั่งออกหมายขังคุมตัวส่งเรือนจำทันทีในวันนี้วันที่ 7 พฤศจิกายน 2569 หลังพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ( บก.ปอศ.) ยึดตัวไว้และนำตัวมาฝากขังที่ ศาลอาญา ตามคำร้องฝากขังเลขดำที่ฝ.3012/2569
พฤติการณ์คดีและข้อกล่าวหา
นายอธิปและน.ส.ปนัดดา ถูกแจ้งข้อหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา ร่วมกันโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และร่วมกันฟอกเงินตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542Also readผลสำรวจคนอเมริกันต้องการลบแอป Instagram มากกว่าแอปอื่น ๆ ในตลาด #beartai
ส่วนนายอธิปถูกแจ้งข้อหาเพิ่มเติมว่าร่วมกันฟอกเงิน โดยพนักงานสอบสวนและสำนักงานอัยการสูงสุดยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งขังไว้เป็นการชั่วคราวเนื่องจากเห็นว่าคดีมีพฤติการณ์ร้ายแรงและมีการกระทำต่อเนื่องเป็นระบบ
เหตุผลศาลไม่อนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว
ศาลอาญามีคำสั่งวินิจฉัยพินิจความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดีตามคำร้องฝากขังแล้ว โดยพิจารณาว่าพฤติกรรมของผู้ต้องหาทั้งสองส่งผลกระทบต่อบุคคลจำนวนมากและผู้เสียหายที่บริจาคเงินมีจำนวนกว่า 900,000 บัญชี
ศาลชี้ให้เห็นว่ามูลคดีฐานความผิดฐานฟอกเงินดังกล่าวส่งความเสียหายปรากฏมูลค่าความเสียหายประมาณ 900 ล้านบาท ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงมากและมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าหากผู้ต้องหาทั้งสองได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวแล้วจะยุ่งเหยิงกับพยานบุคคลรวมทั้งพยานหลักฐานอื่นอันจะเป็นอุปสรรคและก่อให้เกิดความเสียหายต่อการสอบสวน
นอกจากนี้พนักงานสอบสวนและฝ่ายผู้เสียหายต่างคัดค้านการปล่อยชั่วคราวอย่างชัดเจน ศาลจึงมีมติไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาทั้งสองรายโดยเด็ดขาด เพื่อป้องกันเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างรอคำพิพากษา
ขั้นตอนการส่งตัวไปคุมขังเรือนจำ
หลังจากนี้ศาลจะออกหมายขังเพื่อส่งตัวนายอธิปไปคุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ซึ่งดูแลเรื่องความปลอดภัยสูงสุดสำหรับนักโทษคดีสำคัญ ส่วนน.ส.ปนัดดาจะถูกส่งไปที่ทัณฑสถานหญิงกลาง (บางเขน) เพื่อรอกระบวนการตรวจตราก่อนเข้าเรือนจำตามขั้นตอนต่อไป
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