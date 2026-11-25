ศาลอาญาทุจริตภาค 1 ขออนุญาตถอนฟ้อง กกต. 2 ราย คดีละเว้นปฏิบัติหน้าที่เลือกตั้ง สว.
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ ภาค 1 อนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้อง กกต. เสียงข้างน้อย 2 ราย ในคดีละเว้นปฏิบัติหน้าที่ปมฮั้วเลือกตั้ง สว. ขณะเดียวกันกำหนดนัดพร้อมครั้งแรกสำหรับจำเลยคนอื่นในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2569 เพื่อดำเนินการไต่สวนมูลฟ้องต่อไป
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 1 มีคำสั่งอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้อง กรรมการการเลือกตั้ง ( กกต.) จำนวน 2 คน ที่มีความเห็นต่าง หรือเสียงข้างน้อย ในคดีอาญาฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต เกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ที่มีความคืบหน้าสำคัญ โดยกระบวนการทางกฎหมายสำหรับจำเลยรายดังกล่าวได้สิ้นสุดลงในการพิจารณาของศาลในขณะนี้
รายละเอียดคดีและประวัติการฟ้องร้อง
คดีนี้มีที่มาจากความขัดแย้งทางการเมืองและกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง สว. โดยมีการนำคดีที่เริ่มต้นจากศาลจังหวัดนนทบุรี มาโอนย้ายเข้าสู่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 1 เพื่อความเชี่ยวชาญในการพิจารณาพิพากษา ข้อเท็จจริงในชั้นก่อนหน้าระบุว่า จำเลยทั้ง 8 คน ซึ่งประกอบด้วย นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต., นายสมชัย ศรีสุทธิยากร ประธาน กกต., และกรรมการ กกต. อีก 6 ราย มีหน้าที่ต้องควบคุมและจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมและเป็นกลางตาม พ.ร.ป. ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561Also readCPALL ประกาศปิดธุรกิจ '7-Eleven' ในกัมพูชาทุกสาขา 25 ธ.ค. นี้
โจทก์ในคดีนี้คือ ผู้สมัคร สว. กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมบัญชีสำรอง ลำดับที่ 4 ได้ยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งเนื่องจากพบว่ามีพฤติการณ์ฮั้วหรือโกงการเลือกตั้ง ศาลจึงพิจารณาว่าจำเลยทั้ง 8 คน มีหน้าที่ต้องไต่สวนและวินิจฉัยคำร้องดังกล่าวโดยเร็ว แต่มีการเพิกเฉยหรือไม่ดำเนินการชี้ขาดตามหลักฐานที่มีอยู่ ทำให้เกิดข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
กระบวนการถอนฟ้องและสถานะของจำเลย
สำหรับ คดีนี้มีการแยกส่วนการพิจารณา โดยโจทก์ได้ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขออนุญาตถอนฟ้อง กกต. จำนวน 2 คน ซึ่งเป็นกรรมการเสียงข้างน้อยในมติด้านการไม่รับพยานหลักฐานหรือการดำเนินการบางประการในขั้นตอนกลาง ศาลได้พิจารณาและอนุญาตให้ถอนฟ้องดังกล่าว ส่งผลให้คดีในส่วนของจำเลยทั้งสองถูกจำหน่ายออกจากสำนวนคดีอย่างเด็ดขาด
การถอนฟ้องในครั้งนี้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายที่อนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องได้ก่อนถึงคำพิพากษา ในขณะที่จำเลยรายอื่นอีก 6 คน ซึ่งรวมถึงนายแสวง บุญมี และนายสมชัย ศรีสุทธยากร ยังคงต้องถูกดำเนินคดีต่อไปตามขั้นตอนกฎหมาย โดยศาลได้กำหนดนัดหมายกระบวนการยุติธรรมในอนาคตเพื่อวินิจฉัยต่อ
ประเด็นพยานหลักฐานและข้อกล่าวหา
ข้อกล่าวหาระบุว่า ในระหว่างการเลือกตั้ง สว. มีพยานหลักฐานสำคัญจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ซึ่งตรวจพบพฤติการณ์การบล็อกโหวต หรือการโพยฮั้ว ที่เข้าข่ายความผิดฐานเป็นมาเฟียหรืออั้งยี่ รวมถึงความผิดฟอกเงิน โดยมีเส้นทางการเงินและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์สนับสนุน
โจทก์ระบุว่า แม้จะมีเอกสารนำส่งจากดีเอสไอประกอบสำนวน แต่จำเลยที่ 2 ถึงจำเลยที่ 8 กลับร่วมกันออกคำสั่งมีมติไม่รับพยานหลักฐานดังกล่าว ซึ่งโจทก์มองว่าเป็นการขัดขวางการค้นพบความจริง และก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน โจทก์จึงเรียกร้องค่าเสียหายในอัตราวันละ 5,000 บาทต่อคน จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด
กำหนดการพิจารณาคดีในขั้นตอนถัดไป
หลังจากนี้ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 1 ได้กำหนดนัดพร้อมครั้งแรกของคดีในส่วนของจำเลยที่เหลือ ไว้ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2569 การนัดนี้ถือเป็นขั้นตอนสำคัญในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ชั้นไต่สวนมูลฟ้อง เพื่อพิจารณาว่าคำฟ้องมีมูลน่าเชื่อฟังที่จะฟ้องลงโทษจำเลยได้หรือไม่
การดำเนินงานของศาลในขั้นตอนต่อไปจะมุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบคำฟ้องเดิม และพยานหลักฐานต่างๆ ที่โจทก์อ้างถึง เพื่อให้กระบวนการยุติธรรมดำเนินไปได้อย่างรวดเร็วและโปร่งใส ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
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