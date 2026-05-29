ศาลอาญาพิพากษาจำคุกอดีตกรรมการ ปปช. 2 คน 3 ปี

ศาลอาญาได้พิพากษาจำคุกอดีตกรรมการ ปปช. 2 คน 3 ปี เนื่องจากไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนาฬิกาหรูของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และรัฐมนตรีกลาโหม ที่มีคำชี้แจงว่า "ยืมเพื่อนมา"
มีมติยกคำร้องในคดีที่ "ศักดิ์สยาม ชิดชอบ" อดีตรัฐมนตรีคมนาคม และเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย ถูกกล่าวหาว่าคงไว้ซึ่งหุ้นส่วนและเป็นเจ้าของห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีเจริญคอนสตรัคชั่น อย่างแท้จริง โดยให้นอมินีถือหุ้นแทน ซึ่งคดีนี้ ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยชี้ขาดว่ามีความผิดจริง และทำให้ "ศักดิ์สยาม" ขาดคุณสมบัติ ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไปแล้
