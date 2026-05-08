ศาลอุทธรณ์ภาค 2 ยืนคำพิพากษาให้จำคุก 5 ปี คดีซื้อขายแลกเปลี่ยนเด็กเพื่อหากำไร โดยศาลเห็นว่าพฤติการณ์แห่งคดีร้ายแรง และเหตุผลที่จำเลยอ้างว่ามีภาระต้องเลี้ยงดูบุตร 4 คน ไม่เพียงพอที่จะลดโทษ
ศาลอุทธรณ์ภาค 2 ได้มีคำพิพากษาในคดีที่จำเลยถูกฟ้องตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 317 วรรคสาม ซึ่งเกี่ยวข้องกับการซื้อขายแลกเปลี่ยนเด็กเพื่อหากำไร โดยศาลชั้นต้นได้พิพากษาให้จำคุกจำเลย 10 ปี แต่เนื่องจากจำเลยให้การรับสารภาพและมีเหตุบรรเทาโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 จึงลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 5 ปี หลังจากนั้นจำเลยได้อุทธรณ์ต่อ ศาลอุทธรณ์ภาค 2 โดยอ้างว่าจำเลยมีภาระต้องเลี้ยงดูบุตร 4 คน และหากจำเลยต้องถูกจำคุกจะไม่มีผู้ใดให้การอุปการะเลี้ยงดูบุตรของจำเลย จึงขอให้ลงโทษสถานเบากว่าศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ภาค 2 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าพฤติการณ์แห่งคดีร้ายแรง โทษที่ศาลชั้นต้นกำหนดก่อนลงโทษให้นับเป็นคนแก่จำเลยมากแล้ว ส่วนเหตุผลที่จำเลยอ้างว่ามีภาระต้องรับผิดชอบเลี้ยงดูบุตร 4 คนนั้น เป็นเพียงเหตุผลและความจำเป็นส่วนตัวของจำเลยเท่านั้น ซึ่งบุคคลทั่วไปในสถานะเช่นเดียวกับจำเลยก็มีภาระที่ไม่แตกต่างไปจากจำเลย จำเลยไม่อาจอ้างภาระความจำเป็นส่วนตัวเพื่อให้ลดโทษลง และเหตุดังกล่าวไม่เพียงพอที่จะรับฟังเพื่อลงโทษจำเลยให้เบาลงที่ศาลชั้นต้นกำหนดโทษมานั้น ศาลอุทธรณ์ภาค 2 เห็นพ้องด้วยอุทธรณ์ของจำเลยฟังพิพากษายืน สำหรับการยื่นขอปล่อยชั่วคราวของจำเลยนั้น ตั้งแต่การยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราว ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างการสอบสวน ทำสัญญาประกันในวงเงิน 50,000 บาท โดยวางเงินเงินสดบางส่วน 25,000 บาท ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างพิจารณา ทำสัญญาประกันในวงเงิน 50,000 บาท หน่วยวางเงินสดบางส่วน 25,000 บาท ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ ทำสัญญาประกันในวงเงิน 50,000 บาท โดยวางเงินสดบางส่วน 25,000 บาท และติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือกำไล EM วันนี้ หลัง ศาลอุทธรณ์ภาค 2 มีคำพิพากษา ได้มีการยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวโดยมีนายประกัน เสนอขอใช้หลักประกันเป็นเงินสด 25,000 บาท และติดอุปกรณ์กำไล EM ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ศาลฎีกาพิจารณาสั่งโดยเร็ว เท่ากับว่า วันนี้ จำเลยต้องเข้าเรือนจำในระหว่างรอคำสั่งประกันของศาลฎีก.
