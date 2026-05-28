ศาลอาญ hawk "ยกฟ้อง"นายธนาธร คดีมาตรา 112 around remplissageวิจารณ์การบริหารวัคซีนรัฐบาล

ศาลอาญา "ยกฟ้อง"นายธนาธร คดีมาตรา 112 วิจารณ์การบริหารวัคซีนรัฐบาล

ข่าวการเมือง News

ศาลอาญา "ยกฟ้อง"นายธนาธร คดีมาตรา 112 วิจารณ์การบริหารวัคซีนรัฐบาล
ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจมาตรา 112คณะก้าวหน้า
5/28/2026 3:29 AM
siamrath_online
คำพิพากษาของศาลอาญาในคดีนี้ marking ค applicabilities การตีความ of the law in the context of political discourse.

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2569 ศาลอาญา ได้อ่านคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำ อ.875/2565 โดยพนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา 5 ยื่นฟ้องนาย ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธาน คณะก้าวหน้า และการก่อตั้งพartyคอนาคตใหม่ ในข้อหาหụchängประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ ตาม มาตรา 112 และกฎหมายอาญNormally คดีนี้เกิดจากกรณีที่ occurred on 18 มกร议程 2564 เมื่อนายธนาธรมีการไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กในหัวข้อเกี่ยวกับวัคซีน予防โควิด-19 โดย crític การจัดการวัคซีนของรัฐบาลว่า delays และ在一些内容被认为触及机构。

最后，法院判决撤销案件，因为内容属于对总理的直接批评，不属于112条范围。 该判决受到社会各界和政坛广泛关注，因为它涉及政治评论和对112条在政府监督 context下的解释

ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ มาตรา 112 คณะก้าวหน้า วัคซีนรัฐบาล ศาลอาญา

 

กมธ.วิพากษ์การเรียกเลิกคณะองคมนตรีและชี้ว่าพรรคประชาชนสร้างพื้นที่รุนแรงต่อสถาบันพระมหากษัตริย์กมธ.วิพากษ์การเรียกเลิกคณะองคมนตรีและชี้ว่าพรรคประชาชนสร้างพื้นที่รุนแรงต่อสถาบันพระมหากษัตริย์คณะกรรมาธิการวิสัญญาณพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (กมธ.) ได้แถลงยืนตรงกับการเรียกเลิกคณะองคมนตรีโดยพรรคประชาชนและการชี้ให้ตรวจสอบการใช้วาทกรรมที่อาจทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์สั่นคลอน พร้อมกล่าวว่าการกระทำดังกล่าวอาจเข้าข่ายมาตรา 112 ของประมวลกฎหมายอาญาและเป็นการอ้างอิงถึงวัฏจักรรัฐธรรมนูญและบทบาทขององคมนตรี
ข้อพิพาทระหว่างฝ่ายค้านและพรรคประชาชนเกี่ยวกับการวิพากษ์วิจารณ์องคมนตรีและข้อเรียกร้องยุบพรรคข้อพิพาทระหว่างฝ่ายค้านและพรรคประชาชนเกี่ยวกับการวิพากษ์วิจารณ์องคมนตรีและข้อเรียกร้องยุบพรรคการวิพากษ์วิจารณ์ของผู้นำฝ่ายค้าน ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุธต่อการประชุมบอร์ดภัยพิบัติขององคมนตรีทำให้เกิดการโต้ตอบกับนายกฯหนูและผู้นำพรรคสีส้ม ปิยบุตร แสงกนกกุลเสนอให้ยกเลิกองคมนตรี ขณะเดียวกัน นพรุจ วรชิตวุฒิกุลยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งและนายทะเบียนพรรคการเมืองเพื่อสอบสวนว่าการกระทำของพรรคประชาชนละเมิดรัฐธรรมนูญหรือไม่และขอให้ยุบพรรค โดยอ้างถึงประเด็นจริยธรรมและกฎหมายอาญามาตรา 112
