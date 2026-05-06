ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้องกรณีบาร์โค้ดและคิวอาร์โค้ดในบัตรเลือกตั้ง ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่

ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องจากผู้ตรวจการแผ่นดินเกี่ยวกับการใช้บาร์โค้ดและคิวอาร์โค้ดในบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ โดยศาลยังไม่มีคำวินิจฉัยชี้ขาด แต่รอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มีการพิจารณาคำร้อง กรณีผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยตาม รัฐธรรมนูญ มาตรา 213 ว่าการออกแบบและจัดพิมพ์ บัตรเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.
) เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งมีการใช้บาร์โค้ด (Barcode) และรหัสคิวอาร์ (QR Code) นั้น ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ ต้นเรื่องของคดีนี้เกิดจากการร้องเรียนจำนวน 21 คำร้อง ที่ส่งถึงผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยผู้ร้องตั้งข้อสังเกตว่า การใส่รหัสดังกล่าวลงในบัตรเลือกตั้ง อาจเปิดช่องให้สามารถเชื่อมโยงบัตรกับตัวบุคคล หรืออย่างน้อยสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปยังหน่วยเลือกตั้งหรือข้อมูลอื่น ๆ ได้ ซึ่งหากเป็นจริง อาจกระทบต่อหลักการออกเสียงโดยลับ ที่เป็นหัวใจสำคัญของระบอบประชาธิปไตย ผู้ร้องจึงเห็นว่า การดำเนินการของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.
) ในฐานะผู้ถูกร้อง อาจเข้าข่ายเป็นการกระทำที่ขัดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ซึ่งรับรองสิทธิของประชาชนในการออกเสียงเลือกตั้งโดยเสรีและเป็นความลับ ในการพิจารณาครั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญยังไม่ได้มีคำวินิจฉัยชี้ขาด แต่มีมติให้รอข้อมูลเพิ่มเติม โดยเฉพาะความเห็นจากพยานผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ระบบเลือกตั้ง และความมั่นคงของข้อมูล รวมถึงถ้อยคำเป็นหนังสือของพยาน และพยานเอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ศาลยังได้สั่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.
) ยื่นรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการออกแบบและจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้ง รวมถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ศาลสามารถพิจารณาได้อย่างครบถ้วนและถูกต้องตามกฎหมาย สำหรับกรณีนี้ ถือเป็นประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความเป็นความลับของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตย หากศาลวินิจฉัยว่า การใช้บาร์โค้ดและรหัสคิวอาร์ในบัตรเลือกตั้งขัดต่อรัฐธรรมนูญ อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระบวนการเลือกตั้งในอนาคต นอกจากนี้ ยังอาจนำไปสู่การปรับปรุงระบบเลือกตั้งเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการออกเสียงโดยลับและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่างเหมาะส
