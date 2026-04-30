ศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้ยื่นคำชี้แจงกรณีบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งภายใน 15 วัน

ศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้บุคคลที่ถูกอ้างเป็นพยานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยื่นคำชี้แจงและเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับกรณีการใช้บาร์โค้ดและคิวอาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งภายใน 15 วัน หลังจากผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นคำร้องขอให้วินิจฉัยว่าการดำเนินการดังกล่าวขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่
ศาลรัฐธรรมนูญ ได้พิจารณาคำร้องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นขอให้วินิจฉัยกรณีการใช้ บาร์โค้ด และ คิวอาร์โค้ด บน บัตรเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ว่าเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ โดยผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับเรื่องร้องเรียนจำนวน 21 คำร้อง ซึ่งอ้างว่าการใช้รหัสแท่ง (Barcode) และรหัสคิวอาร์ (QR Code) บน บัตรเลือกตั้ง อาจทำให้สามารถสืบทราบและตรวจสอบตัวตนผู้ลงคะแนนรวมถึงผลการลงคะแนนได้ ทำให้การออกเสียงลงคะแนนมิได้เป็นไปโดยลับตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด คณะกรรมการการเลือกตั้ง ( กกต.
) ในฐานะผู้ถูกร้องได้ยื่นบัญชีระบุพยานบุคคลฉบับลงวันที่ 24 เมษายน 2569 เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีระบุพยานบุคคลฉบับลงวันที่ 17 เมษายน 2569 ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาให้บุคคลที่ถูกอ้างเป็นพยานจัดทำถ้อยคำเป็นหนังสือ รวมถึงให้หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องจัดทำความเห็นเป็นหนังสือตามประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนด และจัดส่งสำเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ เพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญต่อไป การใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ดและคิวอาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมาก โดยผู้ร้องเรียนระบุว่าการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวอาจทำให้เกิดการละเมิดสิทธิในการลงคะแนนโดยลับ ซึ่งเป็นหลักการสำคัญในการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญไทย นอกจากนี้ยังมีความกังวลว่าข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากบาร์โค้ดและคิวอาร์โค้ดอาจถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดหรือสร้างความไม่เท่าเทียมในกระบวนการเลือกตั้ง กกต.
ได้ให้การตอบสนองว่าเทคโนโลยีดังกล่าวถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มความแม่นยำและความรวดเร็วในการนับคะแนนเสียง โดยไม่มีเจตนาที่จะละเมิดสิทธิของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ศาลรัฐธรรมนูญได้กำหนดให้ผู้เกี่ยวข้องยื่นเอกสารและหลักฐานเพิ่มเติมภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ เพื่อให้ศาลสามารถพิจารณาคดีได้อย่างครบถ้วนและเป็นธรรม การดำเนินคดีในครั้งนี้จะมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระบวนการเลือกตั้งในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความโปร่งใสและความเป็นธรรม หากศาลวินิจฉัยว่าการใช้บาร์โค้ดและคิวอาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญ อาจส่งผลให้กกต.
ต้องปรับปรุงระบบการเลือกตั้งให้สอดคล้องกับหลักการทางรัฐธรรมนูญมากขึ้
ศาลรัฐธรรมนูญ บาร์โค้ด คิวอาร์โค้ด บัตรเลือกตั้ง กกต.
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
แท็กซี่-ไรเดอร์-วินฯ บุกทำเนียบฯ จี้รัฐคุมแพลตฟอร์ม-ปรับค่าโดยสารกลุ่มผู้ขับรถรับจ้างรวมตัวยื่น 6 ข้อเรียกร้องถึงนายกฯ กดดันรัฐคุมกฎหมายแพลตฟอร์ม-ขอปรับค่าโดยสาร ด้าน 'สิริพงศ์' รับลูกเร่งแก้กฎหมาย แต่กลุ่มผู้ชุมนุมผิดหวังประชุม 15 นาทีไร้คำตอบชัดเจน
Read more »
ฉลอง 28 ปี ‘เวลล์ส’ ทุ่มงบขยายสาขาชลบุรี ชู AI ปฏิรูปหลักสูตร-ปักธงโต 15%ฉลองก้าวสู่ปีที่ 28 โรงเรียนนานาชาติเวลล์ส เดินหน้ายกระดับมาตรฐานการศึกษา บูรณาการเทคโนโลยี+AI เสริมแกร่งหลักสูตร ตั้งเป้ายอดนร.เวลล์สชลบุรีเติบโต 15% ทุ่มงบขยายโครงสร้างพื้นฐานที่เวลล์ส ชลบุรี ตอบรับตลาดโรงเรียนนานาชาติเติบโต
Read more »
ลวงเล่นพนัน!? แม่ร้องสื่อฯ 'ดาบตำรวจ' หลอกลูกชายป่วยสมองเข้าวงไฮโล 15 นาที เสียเงินแสน-ทอง 2 บาทแม่ร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อฯ ลูกชายป่วยทางสมอง ถูก'ดาบตำรวจ' ลวงไปเล่นไฮโล แค่ 15 นาที สูญเงินกว่าแสนบาท ก่อนโทรหาแม่ให้ช่วยไถ่สร้อยคอทองคำหนัก 2 บาทคืน
Read more »
Tim Draper แนะนำสำรอง Bitcoin เพื่อรับมือวิกฤตการเงินโลกTim Draper นักลงทุนชื่อดังเตือนโลกกำลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงทางการเงินครั้งใหญ่ แนะนำองค์กรสำรอง Bitcoin 5-15% ในงบดุล และครัวเรือนสำรองค่าใช้จ่าย 6 เดือนใน Bitcoin เพื่อป้องกันเงินเฟ้อและความเสี่ยงจากระบบเงินเฟียต
Read more »
โซล่าเซลล์ vs DeFi vs เครื่องขุด Bitcoin อะไรคุ้มที่สุดสำหรับเงินลงทุนหลักแสนสำหรับคนมีเงินก้อนหลักแสนที่กำลังหาที่ลงทุนระยะยาว ถ้าเน้นชัวร์และมั่นคง โซล่าเซลล์ตอบโจทย์สุด คืนทุนใน 5-7 ปีแถมลดหย่อนภาษีได้ หลังจากนั้นคือกำไรค่าไฟฟรีเกือบ 20 ปี แต่ถ้าชอบสภาพคล่องสูง DeFi ก็ให้ดอกเบี้ยเฉลี่ย 5-15% ต่อปีแบบถอนได้ทุกวัน ทว่าอาจต้องแลกมากับความเสี่ยงบนโลกคริปโต ส่วนใครที่เล็งเครื่องขุด Bitcoin แม้จะคืนทุนไวสุดในหลักเดือน แต่มีข้อแม้บังคับว่าต้องส่งไปฝากฟาร์มต่างประเทศที่ค่าไฟถูกเท่านั้น เพราะถ้าขืนเสียบปลั๊กขุดด้วยเรทค่าไฟบ้านเรา รับรองว่ามีแต่ขาดทุนยับเยิน
Read more »
เจ้าชายและเจ้าหญิงแห่งเวลส์เผยภาพครอบครัวเฉลิมฉลองครบรอบ 15 ปีแห่งการเสกสมรสเจ้าชายวิลเลียมและเจ้าหญิงแคเธอรีนทรงเผยแพร่ภาพถ่ายครอบครัวในบรรยากาศอบอุ่น เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปีแห่งการเสกสมรส พร้อมพระโอรสและพระธิดาทั้ง 3 พระองค์ ได้แก่ เจ้าชายจอร์จ เจ้าหญิงชาร์ลอตต์ และเจ้าชายหลุยส์ ภาพถ่ายเผยให้เห็นความสุขของครอบครัวในสนามหญ้า พร้อมข้อความ 'เฉลิมฉลอง 15 ปีแห่งชีวิตคู่' ซึ่งเผยแพร่ผ่านบัญชี X ของพระราชวังเคนซิงตัน
Read more »