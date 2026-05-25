ศาลยุติธรรมออกคำแนะนำเพื่อคุ้มครองการมีส่วนร่วมของประชาชนในสังคมประชาธิปไตย โดยให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย สิทธิของจำเลย และประโยชน์สาธารณะโดยรวม
ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน หากปรากฏชัดแจ้งว่าการฟ้องคดีเป็นไปโดยไม่สุจริต ศาลมีอำนาจสั่งยกฟ้อง ได้ตั้งแต่ในชั้นตรวจฟ้อง หรือดำเนินการไปพร้อมกับการไต่สวนมูลฟ้อง เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถมอบหมายให้เจ้าพนักงานคดีหรือเจ้าพนักงานศาล ช่วยตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อประกอบการวินิจฉัย ซึ่งจะช่วยเพิ่มประ สิทธิ ภาพในการแสวงหาข้อเท็จจริงที่ซับซ้อนได้อย่างครบถ้วนและรอบคอบยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการคุ้มครอง สิทธิ ของฝ่ายโจทก์ควบคู่กันไป หากศาลพิจารณาเห็นว่า จำเลยยกข้ออ้างเรื่องการฟ้องไม่สุจริตขึ้นมาโดยมีพฤติการณ์มุ่งถ่วงเวลา หรือก่อความรำคาญแก่กระบวนพิจารณา ศาลสามารถสั่งยุติการดำเนินการในประเด็นดังกล่าว และดำเนินกระบวนพิจารณาคดีต่อไปได้โดยไม่ชักช้า รวมถึงอาจออกข้อกำหนดหรือคำสั่งเพื่อป้องกันการใช้กระบวนพิจารณาในทางที่ไม่เหมาะสมได้อีกด้วยการออกคำแนะนำของประธานศาลฎีกาในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่นของ ศาลยุติธรรม ในการให้ความสำคัญกับการคุ้มครองการมีส่วนร่วมของประชาชนในสังคม ประชาธิปไตย โดยยังคงยึดหลักความสมดุลระหว่างการคุ้มครอง สิทธิ ของผู้เสียหาย สิทธิ ของจำเลย และประโยชน์สาธารณะโดยรวม ทั้งนี้ สำนักงาน ศาลยุติธรรม จะนำคำแนะนำดังกล่าวไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกันต่อไ.
