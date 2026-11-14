ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างห้างค้าปลีกใกล้เทศบาล
ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคารพาณิชย์ขนาด 7,020 ตารางเมตร ของบริษัท ส. ที่ตั้งอยู่ห่างเขตเทศบาลเพียง 1.5 กิโลเมตร ซึ่งขัดแย้งกับผังเมือง
ศาลปกครองสูงสุด มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขแดง อส. 12/2569 ให้เพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเฉพาะส่วนที่มีพื้นที่ใช้สอยเกินกว่า 300 ตารางเมตร และใบรับรองการก่อสร้างที่ออกให้กับ บริษัท ส. โดยคดีนี้เกิดขึ้นจากประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา คือนายบิ๊กและนางเล็ก ซึ่งเป็นราษฎรที่พักอาศัยห่างจากอาคารดังกล่าวประมาณ 4 กิโลเมตร ได้ตรวจสอบเอกสารและพบว่าอาคารมีพื้นที่ใช้สอยรวมกันเกิน 1,000 ตารางเมตร แต่ตั้งอยู่ห่างจากเขตเทศบาลเมืองน้อยกว่า 15 กิโลเมตร จึงเป็นการขัดต่อข้อบังคับท้องถิ่นและกฎหมายผังเมือง
รายละเอียดข้อเท็จจริงและระยะห่างที่ขัดกฎหมาย
นายบิ๊กและนางเล็ก ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อให้เพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าว โดยระบุว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงเพราะพักอาศัยและประกอบกิจการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ที่นายก อบต. เป็นผู้ให้อนุญาต ศาลจึงพิจารณาเห็นว่าทั้งสองฝ่ายมีสิทธิ์ฟ้องคดีตามมาตรา 42 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 เนื่องจากได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้จากการกระทำของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นAlso readเกรซ กาญจน์เกล้า เปิดใจเรื่องดราม่าบริจาค มองเหรียญมีหลายด้าน ไม่ได้หมดศรัทธาการทำบุญ
เมื่อแยกพื้นที่ใช้งานของอาคารบริษัท ส. ออกเป็น 2 ส่วน พบว่าส่วนที่ 1 เป็นพื้นที่พาณิชยกรรมประเภทบริโภค เช่น อาหารสด อาหารแห้ง และอาหารสัตว์ มีพื้นที่ใช้สอย 4,827 ตารางเมตร ส่วนที่ 2 เป็นพื้นที่พาณิชยกรรมประเภทสินค้าอุปโภคที่ไม่ใช่ใน日常生活 เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น และอุปกรณ์สำนักงาน มีพื้นที่ใช้สอย 2,193 ตารางเมตร รวมพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 7,020 ตารางเมตร ซึ่งสินค้าทั้งสองประเภทถือเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
ข้อห้ามในประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง พ.ศ. 2555
เหตุผลหลักในการเพิกถอนใบอนุญาตอ้างอิงถึงประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ในการวางและจัดทำผังเมืองรวมในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2555 ซึ่งลงวันที่ 30 สิงหาคม 2555 โดยประกาศดังกล่าวห้ามมิให้ใช้ประโยชน์ที่ดินบางส่วนในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง ที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันตั้งแต่ 300 ตารางเมตรขึ้นไป เว้นแต่อาคารที่มีพื้นที่ใช้สอยเกิน 1,000 ตารางเมตรจะต้องมีระยะห่างจากเขตเทศบาลไม่น้อยกว่า 15 กิโลเมตร
เนื่องจากอาคารของบริษัท ส. ตั้งอยู่ห่างจากเขตเทศบาลเมืองประมาณ 1.5 กิโลเมตร จึงขัดแย้งกับข้อกำหนดระยะห่าง 15 กิโลเมตรที่กำหนดไว้ในประกาศดังกล่าวอย่างชัดเจน นอกจากนี้ นายก อบต. มีหน้าที่ต้องพิจารณาออกใบอนุญาตให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และต้องไม่ขัดแย้งกับกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น เพื่อคุ้มครองการใช้ประโยชน์ในที่ดิน การคมนาคม การขนส่ง และสิ่งแวดล้อมของประชาชน
ผลกระทบต่อการประกอบกิจการและชุมชนโดยรอบ
การเปิดดำเนินการค้าปลีกค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคหลายประเภทที่ใช้ในชีวิตประจำวัน จะทำให้มีผู้มาใช้บริการเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการอยู่อาศัยของประชาชนโดยรอบ รวมถึงปัญหาการจราจร การขนส่ง และสภาพแวดล้อมในชุมชน จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดเกณฑ์และเงื่อนไขให้เหมาะสมเป็นกรณีพิเศษ เพื่อป้องกันผลกระทบเชิงลบต่อคุณภาพชีวิตและระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่
บทสรุปและคำพิพากษาสุดท้ายของศาล
ศาลปกครองสูงสุดจึงวินิจฉัยว่า การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเฉพาะส่วนที่เกินกว่า 300 ตารางเมตร และใบรับรองการก่อสร้างที่ระบุว่าบริษัท ส. สร้างอาคารถูกต้องนั้น ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และสั่งเพิกถอนเอกสารทั้งสองฉบับดังกล่าว สำหรับบทความนี้เป็นการวิเคราะห์กรณีศึกษาทางกฎหมายโดยนายปกครอง จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ 4253 เพื่อเป็นข้อควรระวังสำหรับผู้ประกอบการและผู้ว่าจ้างก่อสร้างในจังหวัดนครราชสีมา
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