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ศาลภาษีอากรกลางยกคำร้อง ทักษิณ ขอคุ้มครองชั่วคราวอายัดทรัพย์

MatichonOnline#28 in ประเทศไทย
ศาลภาษีอากรกลางยกคำร้อง ทักษิณ ขอคุ้มครองชั่วคราวอายัดทรัพย์
ศาลภาษีอากรกลาง · ทักษิณ ชินวัตร · กรมสรรพากร
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ศาลภาษีอากรกลางวินิจฉัยยกคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวของนายทักษิณ ชินวัตร ยึดทรัพย์ 17,000 ล้านบาท เนื่องจากไม่ใช่กรณีฟ้องคดีแพ่งทั่วไป แต่เป็นการบังคับคดีโดยกรมสรรพากรในฐานะเจ้าหนี้

ศาลภาษีอากรกลาง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ มีคำวินิจฉัยยกคำร้องของนาย ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ในการขอ คุ้มครองชั่วคราว จากการยึดและ อายัดทรัพย์สิน ของ กรมสรรพากร เมื่อวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน ซึ่งเป็นการตัดสินเชิงกระบวนการกฎหมายที่ชี้ว่านายทักษิณไม่มีสิทธิ์ยื่นคำร้องในลักษณะนี้ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

เหตุผลทางกฎหมายที่ศาลยกคำร้อง

ศาลได้วิเคราะห์เนื้อหาของคดีและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง โดยแบ่งภาคที่ 4 ออกเป็น 2 ลักษณะหลัก คือ ลักษณะที่ 1 เกี่ยวกับวิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษา และลักษณะที่ 2 เกี่ยวกับการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง ศาลชี้ว่ามาตรา 254 ซึ่งเป็นบทบัญญัติว่าด้วยการขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษา นั้นให้สิทธิแก่โจทก์ในคดีทั่วไปที่สามารถฟ้องร้องและต้องการป้องกันความเสียหายจากการกระทำของจำเลยหรือการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินเพื่อหลีกเลี่ยงการชำระหนี้

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แต่ในกรณีนี้ นายทักษิณมิได้มีสถานะเป็นโจทก์ที่ฟ้องคดีแพ่งทั่วไปเพื่อให้ศาลสั่งคุ้มครอง แต่กรณีนี้เป็นสถานการณ์ที่อธิบดีกรมสรรพากรใช้อำนาจตามมาตรา 12 แห่งประมวลรัษฎากร ในการสั่งยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สิน เนื่องจากอ้างว่านายทักษิณเป็นฝ่ายละเลยไม่ชำระภาษีอากรที่ถึงกำหนดชำระ ศาลจึงเห็นว่าเป็นกระบวนการในลักษณะของการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง ซึ่งอยู่ในภาค 4 ลักษณะที่ 2 ไม่ใช่ลักษณะที่ 1 จึงไม่เข้าเงื่อนไขของการยื่นขอคุ้มครองชั่วคราวตามมาตรา 254

บทบาทกรมสรรพากรในฐานะเจ้าหนี้ตามกฎหมาย

ประเด็นสำคัญที่ศาลนำมาใช้ประกอบการวินิจฉัยคือ การตีความสถานะของกรมสรรพากรในกรณีนี้ ศาลชี้ว่าประมวลรัษฎากร มาตรา 12 วรรคสี่ กำหนดว่าการยึดและขายทอดตลาดทรัพย์สินให้ปฏิบัติโดยอนุโลมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ส่วนการอายัดให้ปฏิบัติตามระเบียบอธิบดีกรมสรรพากร โดยอาศัยอำนาจอนุมัติของรัฐมนตรี ซึ่งวิธีการยึดและขายทอดตลาดนี้ สอดคล้องกับบทบัญญัติภาค 4 ลักษณะที่ 2 ว่าด้วยการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง

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ดังนั้น เมื่อดูจากเนื้อหาแล้ว กรมสรรพากรที่มีอำนาจสั่งยึดทรัพย์สินในกรณีนี้ มีสถานะเทียบเท่าเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาที่ถือสิทธิในการบังคับคดีแก่ลูกหนี้ หรือผู้เกี่ยวข้อง หากลูกหนี้เห็นว่าเจ้าหนี้ตามคำพิพากษามิมีสิทธิในการบังคับคดีหรือบังคับคดีไม่ชอบ ก็สามารถขอให้ศาลมีคำสั่งงดการบังคับคดีได้ตามมาตรา 289 แต่ไม่อาจใช้ช่องทางมาตรา 254 เพื่อขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษาได้เพราะกระบวนการนี้ไม่ใช่การฟ้องร้องเพื่อรอคำพิพากษาในชั้นต้นแต่เป็นการดำเนินกระบวนการบังคับคดีโดยตรง

ทิศทางคดีและคำชี้แจงของทนายความ

หลังจากศาลอ่านคำสั่งแล้ว นายวินัย ชาติมนตรี ทนายความประจำตัวนายทักษิณ ได้ให้สัมภาษณ์สรุปสถานการณ์ว่าศาลได้พิจารณาข้อต่อสู้ว่า การกระทำของกรมสรรพากรอาจไม่เป็นความจริงในบางประเด็น ซึ่งเรื่องนี้จะเข้าสู่กระบวนการสืบพยานในชั้นพิจารณาต่อไป แต่สำหรับคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราว ศาลชี้ว่าเรื่องนี้เป็นการยื่นในกระบวนการบังคับคดีซึ่งกรมสรรพากรเป็นเจ้าหนี้และนายทักษิณเป็นลูกหนี้ ศาลจึงเห็นว่ามีอำนาจไม่อยู่ในมาตรา 254 ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

นายวินัย ชาติมนตรี ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า เรื่องที่โต้แย้งไว้ก่อนหน้านี้ เช่น กรณีรายได้ที่ถูกยึดอายัดไปเมื่อปี พ.ศ. 2553 กว่า 40,000 ล้านบาท ซึ่งกรมสรรพากรอ้างว่าเป็นเงินค้างภาษีนั้น ทนายความมองว่าเป็นก้อนเดียวกับเงินที่ปัจจุบันถูกยึดอายัดอยู่ 17,000 ล้านบาท แต่เรื่องนี้ยังอยู่ระหว่างกระบวนการศาลและจะทำการสืบพยานในปีหน้า ศาลจะวินิจฉัยต่อไปว่าเงินที่ยึดไปก่อนหน้านี้ถือเป็นเงินที่ยึดอายัดไปแล้วหรือไม่

หากศาลวินิจฉัยว่าเงินที่ถูกยึดอายัดในเหตุการณ์เก่าเป็นก้อนเดียวกันกับเงินที่ถูกบังคับคดีในครั้งนี้ คำโต้แย้งของนายทักษิณจะได้รับการยอมรับตามแนวทางที่เสนอไว้ ซึ่งนับเป็นขั้นตอนสำคัญในการแก้ต่างทางกฎหมายต่อไป โดยศาลกำหนดนัดฟังคำชี้สองทางในวันที่ 21 ธันวาคม เพื่อพิจารณาประเด็นดังกล่าวอย่างละเอียด

MatichonOnline#28 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

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ศาลภาษีอากรกลาง ทักษิณ ชินวัตร กรมสรรพากร คุ้มครองชั่วคราว อายัดทรัพย์สิน พันตำรวจโทวินัย ชาติมนตรี ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

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