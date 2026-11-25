ศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้อง กกต.สกัดศาลฎีกาตัดสินคุณสมบัติ สว.
ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ไม่รับคำร้องของ กกต. ให้วินิจฉัยปัญหาหน้าที่และอำนาจในการคัดเลือก สว. เพราะการพิจารณาคดีอยู่ในศาลฎีกาซึ่งไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ระบุในรัฐธรรมนูญ
ศาลรัฐธรรมนูญ มีคำสั่งไม่รับคำร้องของ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจ กรณีที่ กกต. ขอให้ ศาลรัฐธรรมนูญ มีคำวินิจฉัยสกัดกั้นอำนาจของ ศาลฎีกา แผนกคดีเลือกตั้งในการพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกเป็น สมาชิกวุฒิสภา (สว.) รวม 3 คดี โดยคำร้องดังกล่าวถูกระบุหมายเลขที่ 30/2569
สาระสำคัญของคำร้องจาก กกต.
กกต. ยื่นหนังสือขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 210 วรรคหนึ่ง (2) เกี่ยวกับการจัดให้มีการเลือก สว. ตามพระราชกฤษฎีกาฯ ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2567 และประกาศผลการเลือกเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 มีผู้สมัคร สว. จำนวน 3 คน ยื่นคำร้องขอให้ กกต. ทบทวนคุณสมบัติ แต่ กกต. วินิจฉัยว่าผู้สมัครไม่ขาดคุณสมบัติ จึงยื่นเรื่องต่อศาลฎีกาAlso readซัมปอต ชุดประจำชาติกัมพูชา อัตลักษณ์เขมรแท้ที่โลกต้องจำ
กกต. ต้องการให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่า คำสั่งรับสมัครและประกาศรายชื่อของผู้สมัครที่ผ่านระดับอำเภอ จังหวัด และประเทศ เป็นคำวินิจฉัยที่สุด ไม่อาจถูกตรวจสอบได้อีก เว้นแต่กรณีตามมาตรา 63 ของ พ.ร.ป. ว่าด้วยการได้มาซึ่ง สว. 2561 ที่เป็นอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญโดยตรง และคำวินิจฉัยของ กกต. ตามมาตรา 60 และ 62 ไม่อาจยื่นต่อศาลฎีกาเพื่อตรวจสอบได้
เหตุผลทางกฎหมายที่ศาลรัฐธรรมนูญยึดถือ
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาว่า หลักเกณฑ์การยื่นคำร้องตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 210 วรรคหนึ่ง (2) และ พ.ร.ป. วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ มาตรา 44 ต้องเป็นปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจขององค์กรที่กำหนดไว้ เช่น สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองค์กรอิสระ ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว
อย่างไรก็ตาม เนื้อหาของคำร้อง กกต. มีลักษณะเป็นการโต้แย้งหน้าที่และอำนาจของศาลฎีกาในการพิจารณาพิพากษาคดีในส่วนที่เกี่ยวกับอำนาจของ กกต. การที่ศาลฎีกาฯ รับไว้พิจารณาย่อมกระทบต่ออำนาจของ กกต. แต่ศาลฎีกาไม่ใช่องค์กรตามที่รัฐธรรมนูญมาตรา 210 วรรคหนึ่ง (2) บัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจวินิจฉัย
ผลกระทบต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญและกระบวนการยุติธรรม
ศาลรัฐธรรมนูญชี้แจงว่า ข้อโต้แย้งของ กกต. เป็นคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา การที่ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของ กกต. ตามคำร้องย่อมมีผลเป็นการพิจารณาวินิจฉัยเขตอำนาจของศาลฎีกาด้วย ซึ่งเป็นการเข้าไปแทรกแซงกระบวนการยุติธรรม
ผลของคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญจะส่งผลกระทบต่อกระบวนพิจารณาคดีที่ดำเนินไปแล้วของศาลฎีกา ซึ่งเป็นศาลยุติธรรมที่ใช้อำนาจตุลาการตามรัฐธรรมนูญมาตรา 194 ดังนั้น คำร้องของ กกต. จึงไม่ตรงตามเงื่อนไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 210 วรรคหนึ่ง (2) และ พ.ร.ป. วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญมาตรา 44 ประกอบมาตรา 7 (2)
คำวินิจฉัยสุดท้ายของศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีมติเป็นเอกฉันท์มีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้วินิจฉัย เนื่องจากไม่เข้าเงื่อนไขทางกฎหมายที่กำหนดไว้ว่าต้องเป็นปัญหาหน้าที่และอำนาจขององค์กรหลักตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้โดยตรง หรือมีการกำหนดรายละเอียดบทบาทและอำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญใน พ.ร.ป. เท่านั้น
การไม่รับคำร้องดังกล่าวหมายความว่า กระบวนการพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร สว. ทั้ง 3 รายจะยังคงดำเนินไปตามอำนาจหน้าที่ของศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งต่อไป โดยศาลรัฐธรรมนูญจะไม่เข้าไปวินิจฉัยชี้ขาดในประเด็นดังกล่าวอีก
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