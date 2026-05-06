ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคดีบาร์โค้ด-คิวอาร์โค้ดบัตรเลือกตั้ง ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่

ศาลรัฐธรรมนูญ ได้ดำเนินการพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องกับการใช้ บาร์โค้ด และ คิวอาร์โค้ด บน บัตรเลือกตั้ง ตามคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยมีการประชุมปรึกษาคดี 2 เรื่อง ในวันนี้ (6 พฤษภาคม 2569) ซึ่งเป็นการพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญต่อกระบวนการเลือกตั้งของประเทศไทย ผู้ร้องได้กล่าวอ้างว่าได้รับเรื่องร้องเรียนจำนวน 21 คำร้อง เกี่ยวกับการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 โดยมีการกำหนดรูปแบบและจัดพิมพ์ บัตรเลือกตั้ง ที่มีการใช้รหัสแท่ง (Barcode) และรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งน่าเชื่อได้ว่าสามารถสืบทราบและตรวจสอบตัวตนผู้ลงคะแนนรวมถึงผลการลงคะแนนได้ ทำให้การออกเสียงลงคะแนนมิได้เป็นไปโดยลับ ซึ่งเป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหลายมาตรา ได้แก่ มาตรา 4 มาตรา 25 มาตรา 32 มาตรา 34 มาตรา 45 (7) มาตรา 83 วรรคสอง มาตรา 85 มาตรา 95 และมาตรา 224 ผลการพิจารณา ศาลรัฐธรรมนูญ ได้พิจารณาโดยการอภิปรายแล้วเห็นว่า ให้รอความเห็นของพยานผู้เชี่ยวชาญ ถ้อยคำเป็นหนังสือของพยาน ความเห็นและพยานเอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณา ให้สำนักงาน ศาลรัฐธรรมนูญ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเสนอต่อ ศาลรัฐธรรมนูญ ต่อไป การพิจารณาคดีในครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเกี่ยวข้องกับความโปร่งใสและความยุติธรรมในกระบวนการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของระบอบประชาธิปไตย การใช้เทคโนโลยีในการเลือกตั้งอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนและความน่าเชื่อถือของผลการเลือกตั้ง ศาลรัฐธรรมนูญ จึงต้องพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อให้ได้ความชัดเจนในประเด็นดังกล่าว ซึ่งอาจมีผลต่อการดำเนินการเลือกตั้งในอนาคตของประเทศไท.
