ศาลรัฐธรรมนูญเพิกถอนสิทธิสส. ก้องเกียรติ นครศรีธรรมราช เขต 8
ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ก้องเกียรติ อดีตสส. นครศรีธรรมราช เขต 8 ตั้งแต่ปี 2568 พร้อมตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี กรณีปกปิดประวัติคดีลักทรัพย์
ศาลรัฐธรรมนูญ มีคำวินิจฉัยสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของ นาย ก้องเกียรติ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) นครศรีธรรมราช เขต 8 อย่างเด็ดขาด โดยเริ่มมีผลนับตั้งแต่วันที่ผู้ถูกร้องลงสมัครรับเลือกตั้งเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2568
คำสั่งเพิกถอนสิทธิทางการเมือง 5 ปี
สำหรับบทลงโทษทางการเมือง ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดให้มีคำสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของ นายก้องเกียรติ เป็นเวลา 5 ปี เริ่มนับตั้งแต่คำวินิจฉัยของศาลมีผลบังคับใช้ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 54 วรรคสอง ประกอบกับมาตรา 42 (12)Also readสทนช. จับตาท่วมซ้ำซาก 13 ล้านไร่ รัฐทุ่ม 1.2 แสนล้าน จัดการน้ำ ปี 69
การตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอให้วินิจฉัยเรื่องดังกล่าว โดยระบุข้อเท็จจริงว่า นายก้องเกียรติ เข้าข่ายมีความผิดฐานลงสมัครรับเลือกตั้งโดยรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ไม่มีสิทธิสมัคร
มูลเหตุจากการปกปิดประวัติอาชญากรรม
เหตุผลหลักที่นำไปสู่คำวินิจฉัยนี้คือ การที่ นายก้องเกียรติ ได้ปกปิดหรือไม่แจ้งข้อความจริงต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า ตนเคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริต ฐานลักทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 วรรคหนึ่ง
ข้อเท็จจริงในคดีฟังได้ว่า นายก้องเกียรติ ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็น สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 8 จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2568 โดยรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม
ความสุจริตในการเลือกตั้งเขตที่ 8
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาเห็นว่า การปกปิดข้อมูลดังกล่าวอันเป็นเหตุให้การเลือกตั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ นายก้องเกียรติ ในเขตเลือกตั้งที่ 8 นั้น มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับกระบวนการ democratic
ดังนั้น ศาลจึงมีคำสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของ นายก้องเกียรติ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สส. พ.ศ. 2561 มาตรา 54 วรรคสอง ซึ่งเป็นการลงโทษขั้นสูงสุดสำหรับผู้เข้าสมัครเลือกตั้งโดยเจตนาอำพรางคุณสมบัติ
ผลกระทบต่อกิจการสภาผู้แทนราษฎร
คำสั่งนี้มีผลโดยตรงต่อสถานะทางการเมืองของ นายก้องเกียรติ ที่เคยดำรงตำแหน่ง สส. ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยศาลรัฐธรรมนูญได้ชี้แจงรายละเอียดของเหตุการณ์ทั้งหมดอย่างชัดเจน เพื่อใช้เป็นบรรทัดฐานในการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งในอนาคต
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