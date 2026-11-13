ศาลภูเก็ตนัดอ่านคำพิพากษา 'ทราย สมุทร' ลงโทษรอการกำหนดโทษ 1 ปี
ศาลจังหวัดภูเก็ตมีคำพิพากษาในคดีของทราย สมุทร โดยเห็นว่ามีผิดจริงแต่ให้รอการกำหนดโทษเป็นเวลา 1 ปี ไม่จำคุก เพื่อเปิดโอกาสทำงานด้านสิ่งแวดล้อมต่อ
ศาลจังหวัดภูเก็ต มีคำพิพากษาออกมาเป็นเรียบร้อยแล้วในคดีของ ทราย สมุทร หรือ Psi Samut นักอนุรักษ์ทางทะเลชื่อดัง โดยศาลได้ตัดสินให้รอการกำหนดโทษเป็นเวลา 1 ปี และไม่มีโทษจำคุก พร้อมสั่งให้ลงโฆษณา คำพิพากษาโดยย่ านาน 7 วัน
รายละเอียดคำพิพากษาศาลภูเก็ต
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2567 เฟซบุ๊กเพจ "ทราย สมุทร - Psi Samut Ψ" ได้โพสต์ข้อความแจ้งข่าวความคืบหน้ากรณีคดีความที่ศาลจังหวัดภูเก็ต โดยระบุว่าวันนี้ศาลมีคำพิพากษาออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วAlso read'นายกฯ อนุทิน' ยัน คดี 'สามี สส.ไอเดียร์' เป็นไปตามกฎหมาย ไม่มียกเว้น ย้ำคำเดิม 'ปิดชื่อถือพฤติกรรมอย่าถามนำ'
ศาลได้พิจารณาเห็นว่ามีผิดจริง แต่ด้วยความเมตตาและเล็งเห็นถึงความตั้งใจในการทำงานด้านการอนุรักษ์ รวมถึงการทำประโยชน์สาธารณะมาโดยตลอด ศาลจึงให้โอกาสด้วยการมีคำสั่งให้รอการกำหนดโทษเป็นเวลา 1 ปี
นอกจากนี้ยังให้ลงโฆษณา คำพิพากษาโดยย่ นาน 7 วัน ซึ่งระบุชัดเจนว่าเป็นการโฆษณา而非การขอโทษหรือขอขมา เพื่อให้สื่อมวลชนสื่อสารข้อกฎหมายให้ถูกต้อง
เหตุผลและมุมมองของศาล
ในโพสต์ดังกล่าวทราย สมุทร ระบุเพิ่มเติมว่าศาลเชื่อว่าโอกาสให้เดินหน้าทำงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อไป จะสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศมากกว่าการจำคุก
ประเด็นนี้สะท้อนให้เห็นถึงน้ำหนักของศาลที่พิจารณาเจตนาและผลงานที่ผ่านมาของจำเลยควบคู่ไปกับข้อหาทางกฎหมาย ซึ่งเป็นแนวทางที่ให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูสังคมมากกว่าการลงโทษ solely
ปฏิกิริยาและการดำเนินการต่อ
ทราย สมุทร แสดงความพร้อมที่จะใช้โอกาสนี้พิสูจน์ความตั้งใจในการทำงานเพื่อสาธารณะประโยชน์อย่างเต็มที่ ภายใต้เงื่อนไขของศาล
การรอการกำหนดโทษเป็นเวลา 1 ปีนี้ ถือเป็นมาตรการทางกฎหมายที่ให้โอกาสผู้กระทำผิดแก้ไขตนเองและใช้ทักษะที่มีอยู่เพื่อส่วนรวมต่อไป
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