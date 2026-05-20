Head Topics

ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องเกี่ยวกับพ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้านบาท

Politics News

ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องเกี่ยวกับพ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้านบาท
รัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญพ.ร.ก.กู้เงิน
📆5/20/2026 1:23 AM
📰thestandardth
36 sec. here / 12 min. at publisher
📊News: 53% · Publisher: 63%

ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ออกมาแสดงความมั่นใจว่า การที่รัฐบาลออกพระราชกำหนดกู้เงิน 4 แสนล้านบาท เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญทุกประการ และรัฐบาลต้องเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สำหรับรัฐบาล ความเดือดร้อนของประชาชนไม่ว่าจากมูลเหตุใดก็ตาม ถือเป็นสิ่งที่จำเป็นเร่งด่วนที่รัฐบาลต้องดำเนินการช่วยเหลือ

ทั้งนี้ ในส่วนของกระบวนการศาล รัฐธรรมนูญ คาดว่าศาลจะมีกรอบเวลาในการพิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับจากวันที่รับคำร้องด้านอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคมว่า พ.

ร. ก.

กู้เงิน 4 แสนล้านบาท รัฐบาลทำคู่ขนานกันไป ซึ่งมีความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมว่า การที่เราออกพระราชกำหนด เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญทุกประการสิ่งสำคัญคือรัฐบาลต้องเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สำหรับรัฐบาล ความเดือดร้อนของประชาชนไม่ว่าจากมูลเหตุใดก็ตาม ถือเป็นสิ่งที่จำเป็นเร่งด่วนที่รัฐบาลต้องดำเนินการช่วยเหลือ ซึ่งในกระบวนการชี้แจงต่อศาลมีกระบวนการอยู่แล้ว โดยปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี ดูแลรับผิดชอบเรื่องนี้อยู่นายกรัฐมนตรี ยืนยันด้วยว่า รัฐบาลออกพระราชกำหนดมาแล้ว และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ทุกอย่างจึงเป็นการดำเนินการตามขั้นตอน และเป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญ ระเบียบ และกฎหมายกำหนด ซึ่งโครงการไทยช่วยไทยจะเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่ 19 พฤษภาคม ตามกำหน

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

thestandardth /  🏆 16. in TH

รัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ร.ก.กู้เงิน รัฐบาล เศรษฐกิจ มั่นคงทางเศรษฐกิจ ประชาชน กระบวนการชี้แจง โครงการไทยช่วยไทย ประชุมคณะรัฐมนตรี

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-20 04:23:45