ศาลภาษีอากรกลางยกคำร้องทักษิณ ห้ามสรรพากรอายัดทรัพย์ 1.7 หมื่นล้านบาท
ศาลภาษีอากรกลางมีคำสั่งยกคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวของนายทักษิณ ชินวัตร ทำให้กรมสรรพากรมีสิทธิ์ดำเนินการยึดอายัดทรัพย์สินมูลค่า 1.7 หมื่นล้านบาทได้ตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป
ศาลภาษีอากรกลาง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ ได้มีคำสั่งยกคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวของ นาย ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ไม่ให้ กรมสรรพากร ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์จำนวน 1.7 หมื่นล้านบาท ระหว่างรอการพิจารณาคดี โดยศาลชี้ขาดว่าโจทก์ไม่มีสิทธิ์หรืออำนาจในการยื่นขอคุ้มครองดังกล่าว ก่อนที่ศาลจะอ่านคำพิพากษาในชั้นสุดท้าย
กระบวนการศาลและเหตุผลในการยกคำร้อง
คำสั่งนี้มีขึ้นหลังจากที่ศาลภาษีอากรกลาง ได้กำหนดนัดฟังคำสั่งในคดีหมายเลขดำที่ ภ 59/2569 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 ซึ่งนายทักษิณ ชินวัตร ในฐานะโจทก์ ได้ยื่นฟ้องกรมสรรพากรเป็นจำเลย ในเรื่องข้อพิพาทด้านภาษีอากร โดยเรียกร้องให้ศาลมีคำสั่งห้ามมิให้เจ้าหนี้คือกรมสรรพากร ดำเนินการบังคับคดีซ้ำหรือกระทำต่อไปเกี่ยวกับการยึดเงินภาษีที่ถูกมองว่ามีการเก็บซ้ำซ้อนโดยมิชอบAlso readศาลภาษีอากรกลาง ยกคำร้อง ‘ทักษิณ’ ขอคุ้มครองอายัดทรัพย์ 1.7 หมื่นล้าน
อย่างไรก็ตาม ศาลภาษีอากรกลางได้วินิจฉัยว่าการยื่นคำร้องในชั้นกระบวนการนี้เป็นการมาขอในขั้นตอนการบังคับคดี ซึ่งตามพระราชบัญญัติระเบียบวิธีพิจารณาคดีแพ่งและพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีอาญา ศาลเห็นว่าโจทก์ไม่มีอำนาจในการยื่นขอคุ้มครองชั่วคราวในลักษณะนี้ เนื่องจากข้อเท็จจริงที่ยื่นโต้แย้งยังไม่ได้รับการพิสูจน์ในชั้นสืบพยาน ซึ่งจะต้องมีการไต่สวนข้อเท็จจริงในอนาคต
ปฏิกิริยาทนายความและแนวทางการต่อสู้ทางกฎหมาย
ด้าน นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความประจำตัวของนายทักษิณ ชินวัตร ได้เปิดเผยภายหลังว่า ศาลได้พิจารณาข้อกฎหมายอย่างรอบคอบและชี้ให้เห็นว่าประเด็นเรื่องข้อเท็จจริง เช่น กรณีที่เงินได้ถูกยึดอายัดไปแล้วเมื่อปี พ.ศ. 2553 เป็นมูลค่ากว่า 4.0 หมื่นล้านบาท ยังไม่อาจวินิจฉัยได้ทันทีเนื่องจากยังอยู่ในกระบวนการสืบพยาน
นายวิญญัติระบุว่า นายทักษิณ ชินวัตร ได้รับทราบคำสั่งยกคำร้องจากปัญหาข้อกฎหมายดังกล่าวแล้ว แต่ยังคงยืนยันที่จะสู้ตามสิทธิ์ โดยทางทีมทนายความเตรียมที่จะอุทธรณ์คำสั่งของศาลภาษีอากรกลางในลำดับต่อไป เพื่อรักษาสิทธิ์ในการต่อสู้คดีให้ถึงที่สุด ตามแนวทางที่อดีตนายกรัฐมนตรีต้องการปกป้องทรัพย์สินของตัวเองอย่างเต็มที่
ความชัดเจนเรื่องสถานะบุคคลล้มละลายและการบังคับคดี
สำหรับประเด็นเรื่องสถานะบุคคลล้มละลายนั้น นายวิญญัติ ชี้แจงว่ายังไม่สามารถสรุปได้ว่านายทักษิณ จะยอมหรือไม่ยอมเป็นบุคคลล้มละลาย เนื่องจากต้องรอผลจากการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ยึดอายัดไว้ก่อนว่าสามารถได้เงินมาเพียงพอต่อจำนวนหนี้หรือไม่ หากผลไม่ชัดเจนก็ต้องพิจารณาว่าเข้าหลักเกณฑ์การฟ้องล้มละลายหรือไม่
ทั้งนี้ กระบวนการทางกฎหมายยังคงมีการโต้แย้งกันอยู่ โดยขั้นตอนถัดไปกำหนดให้มีขั้นตอนการชี้ 2 สถานในวันที่ 21 ธันวาคม ซึ่งเป็นการยืนยันว่ากระบวนการพิจารณาคดียังคงดำเนินต่อไปอย่างเข้มข้น และยังไม่มีการตัดสินชี้ขาดขั้นสุดท้ายว่าหนี้สินจะถูกตัดออกหรือไม่
ความพยายามด้านนิรโทษกรรมและภาพรวมทางการเมือง
นอกเหนือจากคดีทรัพย์สิน นายทักษิณ ชินวัตร ยังมีความพยายามใช้ช่องทางพิเศษอื่นๆ เช่น การยื่นขอนิรโทษกรรมต่อคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุข เพื่อล้างมลทินจากคดีความผิดต่างๆ ของตัวเอง แม้บรรดานักกฎหมายจะให้ความเห็นตรงกันว่า พ.ร.บ. นิรโทษกรรม ฉบับนี้มีมาตรา 3 ที่ยกเว้นเด็ดขาดมิให้ใช้กับคดีทุจริตหรือความผิดมาตรา 112
การเคลื่อนไหวดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของอดีตนายกรัฐมนตรีที่ต้องการรักษาสิทธิ์และทรัพย์สินของตัวเองอย่างเข้มข้น ทำทุกช่องทางที่มีอยู่ แม้ว่าการกระทำหลายครั้งอาจไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือผิดขั้นตอนก็ตาม แต่สำหรับนายทักษิณแล้ว การเดินหน้าไปก่อนหรือการบอกไปตามกระบวนการ ถือเป็นยุทธศาสตร์ในการรักษาอำนาจและทรัพย์สินที่เคยมีอยู่อย่างยั่งยืน
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