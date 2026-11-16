ศาลภาษีอากรกลางยกคำร้องทักษิณ ห้ามสรรพากรอายัดทรัพย์ 1.7 หมื่นล้านบาท
ศาลภาษีอากรกลางมีคำสั่งยกคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวของนายทักษิณ ชินวัตร ให้กรมสรรพากรระงับการอายัดทรัพย์สิน มูลค่า 17,000 ล้านบาท ระหว่างพิจารณาคดี เนื่องจากไม่มีอำนาจตามกฎหมาย
ศาลภาษีอากรกลาง ได้มีคำสั่งยกคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวของนาย ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งขอให้ศาลมีคำสั่งห้าม กรมสรรพากร ดำเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์สินจำนวน 17,000 ล้านบาท ระหว่างรอการพิจารณาพิพากษาในคดีภาษีอากร โดยศาลวินิจฉัยว่า นายทักษิณ ไม่มีสิทธิยื่นคำร้องขอให้คุ้มครองชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 254 เนื่องจากสถานะของเขาในคดีนี้ไม่ใช่โจทก์ที่ฟ้องคดี แต่เป็นผู้ถูกบังคับคดีในฐานะลูกหนี้ของเจ้าหนี้ตามกฎหมาย
รายละเอียดคำสั่งศาลและเหตุผลทางกฎหมาย
ในการนัดฟังคำสั่งคดีหมายเลขดำที่ ภ 59/2569 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 ณ ศาลภาษีอากรกลาง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ ศาลได้พิจารณาประเด็นหลักว่า โจทก์มีสิทธิยื่นคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษาหรือไม่ จากคำร้องของนายทักษิณที่ขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามมิให้กรมสรรพากรกระทำซ้ำหรือกระทำต่อไปถึงการยึดและอายัดทรัพย์สินจำนวน 17,000 ล้านบาท ซึ่งนายทักษิณอ้างว่า เป็นการเก็บภาษีซ้อนโดยมิชอบAlso readไข้เลือดออกระบาดภาคใต้เสียชีวิตแล้ว 47 ราย ป่วยพุ่ง 1.7 เท่าทั่วประเทศ
ศาลได้วิเคราะห์เนื้อหาและโครงสร้างของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ภาค โดยภาคที่ 4 ว่าด้วยวิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับตามคำพิพากษา หรือคำสั่ง ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ ลักษณะที่ 1 ว่าด้วยวิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษา และลักษณะที่ 2 ว่าด้วยการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง บทบัญญัติในแต่ละลักษณะมีความเกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิของคู่ความในการดำเนินกระบวนการพิจารณา ซึ่งแยกจากกันอย่างชัดเจน
ตามลักษณะที่ 1 คือ วิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษา ตามมาตรา 254 นั้น เป็นกระบวนการที่ให้อำนาจแก่โจทก์ผู้ฟ้องคดีต่อศาล สามารถขอให้ศาลจัดให้มีวิธีการคุ้มครองใด ๆ ก่อนมีคำพิพากษา เพื่อมิให้โจทก์ได้รับความเสียหายจากการกระทำของจำเลย หรือจากการที่อาจไม่ได้รับการชำระหนี้ หรือเหตุที่จำเลยยักย้ายหรือจำหน่ายทรัพย์สินหลบเลี่ยงการชำระหนี้ ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 254 และมาตรา 264 ซึ่งศาลได้ตีความว่า สิทธิในการยื่นคำร้องดังกล่าวหมายถึง โจทก์ผู้ฟ้องคดีเท่านั้น
ในกรณีปัจจุบัน นายทักษิณ ไม่ใช่โจทก์ผู้ฟ้องคดีตามความหมายของมาตรา 254 แต่เป็นบุคคลที่อธิบดีกรมสรรพากรใช้อำนาจตามประมวลรัษฎากร มาตรา 12 สั่งยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินของนายทักษิณ เนื่องจากอ้างว่านายทักษิณเป็นผู้เสียภาษีอากรที่ถึงกำหนดชำระแล้วแต่ไม่ได้ชำระ ดังนั้น การดำเนินการของกรมสรรพากรจึงมีลักษณะเหมือนเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาที่ยึดทรัพย์สินของลูกหนี้ ตามลักษณะที่ 2 ของภาค 4
บทบาทฝ่ายกฎหมายและจุดยืนของคู่กรณี
นายบัญญัติ ชาตินิติมนตรี ทนายความประจำตัวของนายทักษิณ ได้ให้สัมภาษณ์ภายหลังศาลอ่านคำสั่งว่า ในการยื่นคำร้องคัดค้านคุ้มครองชั่วคราวก่อนหรือหลังคำพิพากษานั้น ศาลได้พิจารณาและวินิจฉัยว่า ตามข้อกฎหมาย ยังไม่เข้าถึงข้อเท็จจริงที่ทางฝ่ายกฎหมายได้ยื่นโต้แย้งการกระทำของกรมสรรพากร ซึ่งประเด็นข้อเท็จจริงดังกล่าวจะเป็นเรื่องการสืบพยานในชั้นพิจารณาหลัก
ทนายความระบุว่า ในกระบวนการยื่นคำร้องในชั้นนี้ ถือเป็นการยื่นคำร้องในกระบวนการบังคับคดี ซึ่งกรมสรรพากรทำหน้าที่เป็นเจ้าหนี้และนายทักษิณเป็นลูกหนี้ ศาลจึงเห็นว่า ไม่เข้าประเด็นที่นายทักษิณจะมีอำนาจในการยื่นขอคุ้มครองชั่วคราวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 254 (2) ประกอบกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาความภาษีอากร พ.ศ. 2528 มาตรา 17
อย่างไรก็ตาม นายบัญญัติ ชาตินิติมนตรียังคงยืนยันในข้อโต้แย้งก่อนหน้านี้ของนายทักษิณ ที่เกี่ยวกับเงินได้ที่ยึดอายัดไปตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 มากกว่า 40,000 ล้านบาท ซึ่งกรมสรรพากรอ้างว่า อดีตนายกรัฐมนตรีค้างภาษี โดยทางฝ่ายกฎหมายเห็นว่า เงินก้อนนี้เป็นก้อนเดียวกัน
ผลกระทบและขั้นตอนการพิจารณาคดีขั้นต่อไป
คำวินิจฉัยของศาลในวันนี้ ส่งผลให้กระบวนการบังคับยึดและอายัดทรัพย์สินมูลค่า 17,000 ล้านบาท โดยกรมสรรพากร ยังคงดำเนินต่อไปได้ ไม่มีการระงับยับยั้งชั่วคราว จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาในชั้นศาลอุทธรณ์หรือชั้นฎีกาตามขั้นตอนปกติ ซึ่งหมายความว่าทรัพย์สินของนายทักษิณยังคงมีความเสี่ยงที่จะถูกดำเนินการตามกฎหมายภาษีอากรต่อไป
สำหรับประเด็นข้อเท็จจริงที่ฝ่ายนายทักษิณโต้แย้งว่า เงินที่ยึดอายัดไปในปี พ.ศ. 2553 กว่า 40,000 ล้านบาท และเงินก้อนที่ถูกบังคับมาในคดีนี้ เป็นเงินก้อนเดียวกัน และหากเป็นเงินก้อนเดียวกันก็จะเป็นไปตามที่ฝ่ายนายทักษิณได้โต้แย้งไว้ ศาลจะกำหนดให้มีการสืบพยานในชั้นพิจารณาหลัก
กำหนดการสืบพยานในคดีนี้คาดว่าจะเริ่มขึ้นในปีหน้า ซึ่งจะเป็นขั้นตอนสำคัญในการชี้ขาดว่า เงินได้หรือทรัพย์สินที่ถูกยึดอายัดไปก่อนหน้านี้ เป็นเงินก้อนเดียวกับเงินที่ยึดอายัดในคดีปัจจุบันหรือไม่ หากศาลพิจารณาเป็นเงินก้อนเดียวกัน ก็อาจจะส่งผลต่อแนวทางการบังคับคดีในลำดับถัดไปของคดีนี้
ในนัดถัดไป ศาลภาษีอากรกลาง ได้กำหนดให้คู่กรณีชี้ขาดสถานะของทรัพย์สินและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 21 ธันวาคม นี้ โดยผู้พิพากษาจะพิจารณาจากพยานหลักฐานและข้อโต้แย้งทางกฎหมายที่แต่ละฝ่ายยื่นต่อศาล เพื่อกำหนดแนวทางการสืบพยานและคำพิพากษาต่อไป ซึ่งนับเป็นขั้นตอนสำคัญที่จะชี้ชะตาความถูกต้องตามกฎหมายของการยึดทรัพย์สินมูลค่าสูงนี้
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