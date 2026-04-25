ศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดคดีหุ้น 'ศักดิ์สยาม' พ้นเก้าอี้ รมต. เหตุถือหุ้นแทน

ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการโอนหุ้นของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ ผ่านนายศุภวัฒน์ เกษมสุทธิ์ เป็นการกระทำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ทำให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลง ขณะที่ ป.ป.ช. มีมติยกคำร้อง และเกิดข้อสงสัยถึงความโปร่งใสในการตรวจสอบ
ศาลรัฐธรรมนูญ ได้ทำการพิจารณาและพบความผิดปกติหลายประการในกรณีการโอน หุ้น ของห้าง หุ้น ส่วนจำกัด บุรีเจริญคอนสตรัคชั่น ให้กับนายศุภวัฒน์ เกษมสุทธิ์ ซึ่งเป็นลูกจ้างของธุรกิจในเครือตระกูลชิดชอบ ก่อนที่นาย ศักดิ์สยาม ชิดชอบ จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม การตรวจสอบพบว่าการอ้างของนายศุภวัฒน์ที่ว่าตนเองเป็นลูกจ้างของบริษัท เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และบริษัท ศิลาชัย บุรีรัมย์ จำกัด เพียงเพื่อต้องการสิทธิประกันสังคม โดยไม่ได้ให้ความสำคัญกับเงินเดือนและหลีกเลี่ยงภาระภาษีเงินได้นั้น ไม่สมเหตุสมผล ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่ารายได้ที่นายศุภวัฒน์ได้รับเพียงเดือนละ 9,000 บาทนั้น ไม่เพียงพอต่อการชำระค่า หุ้น ที่มีมูลค่าสูงถึงหลักร้อยล้านบาทได้อย่างแน่นอน นอกจากนี้ ยังมีการตรวจสอบพบความผิดปกติในการชำระค่า หุ้น งวดที่สองจำนวน 35 ล้านบาท ซึ่งเงินดังกล่าวถูกโอนจากบัญชีของนายศักดิ์สยามไปยังบริษัทอื่นก่อน แล้วจึงถูกโอนกลับเข้าบัญชีของนายศุภวัฒน์เพื่อใช้ในการชำระค่า หุ้น ภายในระยะเวลาอันสั้นเพียงไม่กี่นาที การตรวจสอบเส้นทางการเงินเพิ่มเติมพบว่าเงินจำนวนดังกล่าวมาจากผลการขายกองทุนรวมสองรายการของนายศุภวัฒน์ ได้แก่ TMB-T-ES-IPlus จำนวน 20 ล้านบาท และ TMB-T-ES-DPlus จำนวน 15 ล้านบาท ซึ่งเงินที่นำมาซื้อกองทุนเหล่านี้มาจากบัญชีของบริษัท ศิลาชัย บุรีรัมย์ จำกัด จำนวน 35 ล้านบาท เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 15:44 น.
และในวันเดียวกัน บริษัท ศิลาชัย บุรีรัมย์ จำกัด ได้รับเงินโอนจำนวน 40 ล้านบาทจากบัญชีของนายศักดิ์สยาม เวลา 15:40 น.
ลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ทำให้ศาลรัฐธรรมนูญสรุปได้ว่า นายศุภวัฒน์เป็นเพียงผู้ถือครองหุ้นแทนบุคคลอื่น ซึ่งเป็นการกระทำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 187 ส่งผลให้ความเป็นรัฐมนตรีของนายศักดิ์สยามสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (5) อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป. ป.
ช. ) ได้มีมติยกคำร้องในกรณีนี้ โดยให้เหตุผลว่านายศักดิ์สยามได้ทำการโอนหุ้นก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีเจริญคอนสตรัคชั่น ดังนั้น จึงถือว่าการโอนหุ้นดังกล่าวเป็นไปอย่างชอบธรรม และไม่จำเป็นต้องยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินต่อ ป.
ป. ช. ประเด็นดังกล่าวได้ก่อให้เกิดข้อสงสัยและคำถามจากหลายฝ่าย โดยอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ได้ตั้งคำถามถึงความสมเหตุสมผลของมติของ ป. ป.
ช.
ในหลายประเด็น อาทิ ความสัมพันธ์ระหว่างนายศุภวัฒน์และนายศักดิ์สยาม รวมถึงแหล่งที่มาของเงินจำนวน 119.5 ล้านบาทที่นายศุภวัฒน์ใช้ในการซื้อหุ้น นอกจากนี้ ยังมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ยุบพรรคก้าวไกล สืบเนื่องจากนโยบายการแก้ไขมาตรา 112 ซึ่งศาลพิจารณาว่าเป็นการกระทำที่เข้าข่ายล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองฯ ป.
ป. ช. เตรียมที่จะนำเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการชุดใหญ่เพื่อหารือถึงแนวทางดำเนินการต่อไป ขณะเดียวกัน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 10 คนจากพรรคประชาชน (สส. ส้ม) ได้แสดงความยินดีหลังจากที่ศาลฎีกาได้มีคำสั่งรับคำร้องของตนเองและไม่สั่งให้พักงา
ศักดิ์สยาม ชิดชอบ ศาลรัฐธรรมนูญ หุ้น บุรีเจริญคอนสตรัคชั่น ป.ป.ช. พรรคก้าวไกล มาตรา 112