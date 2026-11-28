ศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้อง กกต. รธน. ไม่วินิจฉัย สว. 3 ราย ทิ้งคดีให้ศาลฎีกาต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ไม่รับคำร้อง กกต. ด้านนายพริษฐ์ ชี้เป็นความชัดเจนทางกฎหมาย ให้ศาลฎีกาตรวจสอบทุจริต สว. ต่อ ขณะที่ กกต. เจออีกคดีจากประชาชนถูกโอนไปศาลอาญาทุจริต
ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเอกฉันท์ไม่รับคำร้องของ กกต. ที่ขอให้วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจองค์กร กรณี ศาลฎีกา ได้รับคำร้องผู้สมัคร สว. 3 ราย ทบทวนคำวินิจฉัย กกต. เกี่ยวกับคุณสมบัติผู้ได้รับเลือก ทำให้กระบวนการตรวจสอบการเลือก สว. ยังอยู่ในอำนาจ ศาลฎีกา โดยไม่ถูกระงับ
กกต. ยื่นคำร้อง ศาลรธน. ไม่รับ
ปัญหาเกิดเมื่อผู้สมัครรับเลือกเป็น สว. จำนวน 3 ราย ยื่นคำร้องต่อ กกต. ให้ทบทวนคุณสมบัติผู้ได้รับเลือกบางราย แต่ กกต. มีคำวินิจฉัยว่าบุคคลดังกล่าวไม่ขาดคุณสมบัติ ทำให้ผู้ร้องทั้ง 3 รายยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของ กกต. ซึ่งศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาทั้ง 3 คดีAlso readเจี๊ยบ จิตดี และ แม็กซ์ กฤษฎากร คว้ารางวัล Best Artist Award 2026 จากช่อง 8
ต่อมา กกต. ได้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ โดยอ้างว่าการจัดให้มีการเลือก สว. ตามพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2567 ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และการใช้อำนาจวินิจฉัยคุณสมบัติของผู้สมัครและผู้ได้รับเลือกเป็น สว. เป็นหน้าที่ตามกฎหมายของ กกต. ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า การยื่นคำร้องตามรัฐธรรมนูญมาตรา 210 วรรคหนึ่ง (2) ต้องเป็นปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจขององค์กรที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ ได้แก่ สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองค์กรอิสระ และต้องเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว โดยเกี่ยวข้องกับหน้าที่และอำนาจตามรัฐธรรมนูญโดยตรง
เหตุผลคำสั่งไม่รับคำร้อง
ศาลรัฐธรรมนูญให้ความเห็นว่า คำสั่งครั้งนี้ชอบด้วยเหตุผลอย่างยิ่ง และสอดคล้องกับบรรทัดฐานทางกฎหมายที่วางไว้ว่า กกต. ไม่ได้มีสถานะเป็นองค์กรตุลาการ และคำวินิจฉัยหรือคำสั่งของ กกต. ไม่อาจอยู่เหนือการตรวจสอบของศาลได้ หากศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องดังกล่าวไว้พิจารณา อาจกลายเป็นช่องทางให้องค์กรอิสระใช้มาตรา 210 (2) เข้ามาโต้แย้งหรือชะลอกระบวนพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกา ซึ่งจะกระทบต่อหลักการถ่วงดุลอำนาจระหว่างองค์กรอิสระกับองค์กรตุลาการ หรือ Checks and Balances
ผลจากคำสั่งครั้งนี้จึงมีนัยสำคัญต่อการเดินหน้าคดีตรวจสอบการเลือก สว. เพราะกระบวนการในชั้นศาลฎีกายังคงดำเนินต่อไป ตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด โดยไม่ถูกระงับหรือเปลี่ยนแปลงจากคำร้องของ กกต. ที่ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ
วิปฝ่ายค้านชี้ชัดเจนทางกฎหมาย
เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2569 นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.พรรคประชาชน และประธานวิปฝ่ายค้าน ออกมาแสดงความเห็นต่อคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญ โดยมองว่า เป็นความชัดเจนทางกฎหมาย หลังจากที่ผ่านมาเกิดความพยายามใช้กลไกทางการเมืองและองค์กรต่าง ๆ เข้ามาสกัดกั้นการตรวจสอบกรณีทุจริตเลือก สว. นายพริษฐ์ กล่าวว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นความพยายามล่าสุดของ กกต. ที่ต้องการใช้ช่องทางศาลรัฐธรรมนูญเข้ามาวินิจฉัยประเด็นอำนาจ เพื่อไม่ให้ศาลฎีกาเข้ามาตรวจสอบการเลือก สว. แต่เมื่อรัฐธรรมนูญไม่ได้ให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของศาลฎีกา การไม่รับคำร้องจึงเป็นผลที่สอดคล้องกับกรอบกฎหมาย
ความเชื่อมโยงการเมืองและคดีอื่น
ทั้งนี้ นายพริษฐ์ยังเชื่อมโยงประเด็นดังกล่าวเข้ากับสิ่งที่เรียกว่า "ระบอบสีน้ำเงิน" โดยกล่าวหาว่า มีความพยายามขององค์ประกอบทางการเมืองบางส่วนในการปกป้องกันกัน และสกัดกั้นไม่ให้ข้อกล่าวหาต่าง ๆไปถึงกระบวนการตรวจสอบในชั้นศาล ซึ่งเป็นข้อกล่าวหาทางการเมืองที่ต้องติดตามข้อเท็จจริงและผลการดำเนินคดีต่อไป ประเด็นที่ฝ่ายค้านต้องการให้สังคมจับตาเป็นพิเศษ คือ คดีหลักที่ กกต. มีมติเมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2569 ให้ดำเนินคดีกับ สว.ผู้เกี่ยวข้องจำนวน 77 คน โดยนายพริษฐ์ เห็นว่า จำนวนดังกล่าวอาจไม่ครอบคลุมผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด เพราะหากศาลฎีกาไต่สวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ทั้งในส่วนของเส้นทางการเงิน ประวัติการติดต่อสื่อสาร และพยานหลักฐานอื่น ๆ แล้วพบผู้กระทำความผิดเพิ่มเติม ก็อาจนำไปสู่การขยายผลดำเนินคดีกับบุคคลอื่นได้
คดีประชาชนฟ้อง กกต. โอนศาลอาญา
นอกจากนี้ กกต. ยังต้องเผชิญกับคดีความที่ถูกฟ้องร้องจากภาคประชาชน โดยเมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2569 ศาลจังหวัดนนทบุรีมีคำสั่งให้โอนคดีที่ นายพงศกรณ์ ตั้งกิตติ์ตระกูล เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. กับ กรรมการ กกต.อีก 5 คน ในข้อกล่าวหาปฏิบัติหน้าที่มิชอบและปล่อยให้มีการทุจริตในการเลือก สว. ไปยังศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 การโอนคดีดังกล่าวเป็นไปตามคำวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์ที่เห็นว่า คดีอยู่ในเขตอำนาจของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยศาลจังหวัดนนทบุรีเห็นควรให้ศาลที่มีเขตอำนาจเป็นผู้พิจารณาดำเนินกระบวนการต่อไป สำหรับการนัดพร้อมครั้งนี้ โจทก์และผู้รับมอบฉันทะของจำเลยบางรายเดินทางมาศาล ขณะที่จำเลยบางรายไม่ศาล ทั้งนี้ จำเลยที่ 4 และ 5 ได้รับอนุญาตให้ถอนฟ้องไปก่อนหน้านี้แล้ว ส่วนกรณีที่จำเลยที่ 7 ยื่นคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยเรื่องฟ้องซ้อนนั้น ศาลเห็นควรให้ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 เป็นผู้พิจารณา โดยคู่ความที่มาศาลแถลงร่วมกันให้กำหนดนัดพร้อมครั้งแรก ในวันที่ 21 ธ.ค.2569 เวลา 09.00 น. คดีนี้จึงเป็นอีกหนึ่ง "แนวรบ" ทางกฎหมายที่ต้องจับตา เพราะเป็นการนำข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและกรรมการ กกต. เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลอาญาคดีทุจริตฯ โดยตรง
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