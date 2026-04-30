ศาลรธน.สั่งกกต.แจงปมบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้งภายใน15วัน

ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ กกต. และผู้เกี่ยวข้อง จัดทำถ้อยคำเป็นหนังสือและส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับกรณีการใช้บาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งภายใน 15 วัน หลังผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นร้องว่าอาจขัดต่อรัฐธรรมนูญ
ศาลรัฐธรรมนูญ มีคำสั่งให้คณะกรรมการ การเลือกตั้ง ( กกต.
) และผู้เกี่ยวข้อง จัดทำถ้อยคำเป็นหนังสือ พร้อมสำเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับกรณีการใช้บาร์โค้ดและรหัสคิวอาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2568 โดยให้ส่งเอกสารทั้งหมดภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือจากศาลฯ คำสั่งนี้เกิดขึ้นหลังจากการพิจารณาคำร้องของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา 213 ของรัฐธรรมนูญ โดยระบุว่าการใช้บาร์โค้ดและรหัสคิวอาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งอาจขัดต่อหลักการของการออกเสียงลงคะแนนโดยลับ ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้รวบรวมข้อร้องเรียนจำนวน 22 เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเลือกตั้งของ กกต.
โดยเน้นประเด็นที่ว่าการมีบาร์โค้ดและรหัสคิวอาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งอาจทำให้ข้อมูลของผู้ลงคะแนนเสียงถูกเปิดเผย หรืออาจถูกนำไปใช้ในการติดตามและตรวจสอบการลงคะแนนเสียง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการตัดสินใจของประชาชน และอาจเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลตามรัฐธรรมนูญ มาตราที่เกี่ยวข้อง อาทิ มาตรา 5 ที่ว่าด้วยศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์, มาตรา 25 ที่ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพ, มาตรา 32 ที่ว่าด้วยสิทธิในการเลือกตั้ง, มาตรา 34 ที่ว่าด้วยสิทธิในการได้รับการพิจารณาคดีที่เป็นธรรม, มาตรา 50(7) ที่ว่าด้วยสิทธิในการไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว, มาตรา 83 วรรคสอง ที่ว่าด้วยการรักษาความลับในการเลือกตั้ง, มาตรา 85 ที่ว่าด้วยการดำเนินการเลือกตั้งที่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม, มาตรา 95 ที่ว่าด้วยการตรวจสอบการเลือกตั้ง และมาตรา 224 ที่ว่าด้วยอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยข้อพิพาทเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้ง ก่อนหน้านี้ กกต.
ได้ยื่นบัญชีพยานบุคคลเพิ่มเติมต่อศาลรัฐธรรมนูญ โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมจากบัญชีพยานบุคคลฉบับเดิมที่ยื่นไว้ก่อนหน้า การยื่นบัญชีพยานบุคคลเพิ่มเติมนี้แสดงให้เห็นว่า กกต.
ให้ความสำคัญกับกระบวนการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ และพร้อมที่จะให้ข้อมูลและหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแก่ศาลฯ เพื่อประกอบการพิจารณา อย่างไรก็ตาม ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่า เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างรอบคอบและยุติธรรม จึงมีคำสั่งให้บุคคลที่ถูกอ้างชื่อเป็นพยาน จัดทำถ้อยคำเป็นลายลักษณ์อักษร โดยอธิบายข้อเท็จจริงและข้อสังเกตที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อพิพาท และให้หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ จัดทำความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรตามประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนด พร้อมทั้งส่งสำเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญมีข้อมูลที่ครบถ้วนและเพียงพอในการวินิจฉัยคดีนี้ต่อไป การดำเนินการทั้งหมดนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของศาลรัฐธรรมนูญในการพิจารณาคดีนี้อย่างละเอียดรอบคอบ และเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อ
กกต. ศาลรัฐธรรมนูญ บัตรเลือกตั้ง บาร์โค้ด รหัสคิวอาร์โค้ด การเลือกตั้ง
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
ฉลอง 28 ปี ‘เวลล์ส’ ทุ่มงบขยายสาขาชลบุรี ชู AI ปฏิรูปหลักสูตร-ปักธงโต 15%ฉลองก้าวสู่ปีที่ 28 โรงเรียนนานาชาติเวลล์ส เดินหน้ายกระดับมาตรฐานการศึกษา บูรณาการเทคโนโลยี+AI เสริมแกร่งหลักสูตร ตั้งเป้ายอดนร.เวลล์สชลบุรีเติบโต 15% ทุ่มงบขยายโครงสร้างพื้นฐานที่เวลล์ส ชลบุรี ตอบรับตลาดโรงเรียนนานาชาติเติบโต
Read more »
ลวงเล่นพนัน!? แม่ร้องสื่อฯ 'ดาบตำรวจ' หลอกลูกชายป่วยสมองเข้าวงไฮโล 15 นาที เสียเงินแสน-ทอง 2 บาทแม่ร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อฯ ลูกชายป่วยทางสมอง ถูก'ดาบตำรวจ' ลวงไปเล่นไฮโล แค่ 15 นาที สูญเงินกว่าแสนบาท ก่อนโทรหาแม่ให้ช่วยไถ่สร้อยคอทองคำหนัก 2 บาทคืน
Read more »
เจ้าชายและเจ้าหญิงแห่งเวลส์เผยภาพครอบครัวเฉลิมฉลองครบรอบ 15 ปีแห่งการเสกสมรสเจ้าชายวิลเลียมและเจ้าหญิงแคเธอรีนทรงเผยแพร่ภาพถ่ายครอบครัวในบรรยากาศอบอุ่น เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปีแห่งการเสกสมรส พร้อมพระโอรสและพระธิดาทั้ง 3 พระองค์ ได้แก่ เจ้าชายจอร์จ เจ้าหญิงชาร์ลอตต์ และเจ้าชายหลุยส์ ภาพถ่ายเผยให้เห็นความสุขของครอบครัวในสนามหญ้า พร้อมข้อความ 'เฉลิมฉลอง 15 ปีแห่งชีวิตคู่' ซึ่งเผยแพร่ผ่านบัญชี X ของพระราชวังเคนซิงตัน
Read more »
ศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้ยื่นคำชี้แจงกรณีบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งภายใน 15 วันศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้บุคคลที่ถูกอ้างเป็นพยานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยื่นคำชี้แจงและเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับกรณีการใช้บาร์โค้ดและคิวอาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งภายใน 15 วัน หลังจากผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นคำร้องขอให้วินิจฉัยว่าการดำเนินการดังกล่าวขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่
Read more »
กกต.ยื่นแก้ชื่อพยานในคำร้องบัตรเลือกตั้งบาร์โค้ด ศาลรัฐธรรมนูญให้พยานใหม่ยื่นถ้อยคำเป็นหนังสือศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินเกี่ยวกับการใช้บาร์โค้ดและคิวอาร์โค้ดในบัตรเลือกตั้ง กำหนดให้พยานใหม่ยื่นถ้อยคำเป็นหนังสือและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำเอกสารเพิ่มเติมภายใน 15 วัน
Read more »
กกต.ยื่นแก้ชื่อพยานคดีบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้ง “ศาล รธน.”สั่งพยาน-กูรูแจงด่วนใน 15 วันกกต.ยื่นแก้ชื่อพยานคดีบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้ง “ศาล รธน.”สั่งพยาน-กูรูแจงด่วนใน 15 วัน
Read more »