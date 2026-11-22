ศาลยุโรปสั่งห้ามชั่วคราว BYD ขาย Ti7 หลังละเมิดสิทธิบัตร Land Rover
ศาลเนเธอร์แลนด์ออกคำสั่งห้ามชั่วคราวค่าย BYD หยุดขายรถไฟฟ้า Ti7 ชั่วคราว หลังพบหน้าตาคล้าย Land Rover Defender อย่างผิดกฎหมาย โดยคำสั่งนี้มีผลทันทีจนกว่าศาลจะตัดสินคดีสิทธิบัตร окончательно
ศาลแห่งประเทศเนเธอร์แลนด์ในกรุงเฮกวินิจฉัยเมื่อวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน ออกคำสั่งห้ามชั่วคราวอย่างเร่งด่วนต่อค่ายรถยนต์ไฟฟ้า BYD ของจีน ในการวางจำหน่ายรถยนต์รุ่น Ti7 บนตลาดยุโรป คำสั่งศาลนี้เป็นการตอบสนองต่อคำร้องของ Jaguar Land Rover ( JLR) ที่ยืนยันว่ารูปลักษณ์ภายนอกของรถรุ่น Ti7 นั้นละเมิด สิทธิบัตร การออกแบบของรถยนต์รุ่น Defender อย่างร้ายแรง ทำให้กระบวนการขายต้องหยุดชะงักก่อนวันวางจำหน่ายจริง
ข้อเท็จจริงคำสั่งศาลและรายละเอียดคดี
คำสั่งห้ามชั่วคราวนี้มีผลบังคับใช้ในทันที ณ วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2024 ก่อนที่ BYD จะเริ่มเปิดตัวรถรุ่น Ti7 ในตลาดอย่างเป็นทางการเมื่อต้นปีหน้า ศาลแขวงกรุงเฮกวินิจฉัยว่า ความคล้ายคลึงกันระหว่างรถทั้งสองรุ่นนั้นมีมากเกินไปจนไม่สามารถยอมรับได้ ศาลมองว่าความแตกต่างเล็กน้อยที่ BYD อ้างมานั้น ไม่เพียงพอที่จะทำให้รูปลักษณ์โดยรวมของรถดูแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรปAlso readนายกฯ เผยความสำเร็จประชุมเอเปค ประกาศไทยพร้อมเป็นสะพานเชื่อมอาเซียนกับเอเชียแปซิฟิก และรับ BYD ขยายฐานผลิต EV
คดีนี้ถูกฟ้องร้องภายใต้กฎหมายสิทธิการออกแบบของสหภาพยุโรป (EU design rights laws) ที่ศาลเมืองร็อตเตอร์ดัม ซึ่งมีการยื่นฟ้องในสองฐานหลัก ได้แก่ การละเมิดสิทธิการออกแบบ และฐานการละเมิดลิขสิทธิ์ โดย JLR ยืนยันว่า BYD ได้คัดลอกทุกรายละเอียดอย่างไม่มีความคิดสร้างสรรค์ หรือ slavish-imitation เพื่อหวังผลประโยชน์ทางการตลาดจากการใช้ชื่อเสียงของรถหรูตะวันตก
มุมมองของคู่กรณีและประวัติคดีคล้ายคลึง
Jaguar Land Rover ซึ่งเป็นผู้ผลิต Defender จากอังกฤษ ได้อ้างว่ารถ Ti7 ของ BYD แทบจะเหมือนถูกพิมพ์ออกมาจากแบบเดียวกันกับ Defender แต่ขายในราคาที่ถูกกว่าอย่างสิ้นเชิง สิ่งนี้นำไปสู่การตั้งฉายาจากนิตยสาร Top Gear ว่า Ti7 เป็น "รถ Defender รุ่นจีน" และถูกสังคมออนไลน์เรียกว่า "Land Rover รุ่นปลอม" ซึ่งสร้างกระแสต้านอย่างรวดเร็วในสื่อตะวันตก
ก่อนหน้านี้ JLR เคยมีประสบการณ์ชนะคดีในลักษณะเดียวกันมาแล้วในปี 2019 ต่อบริษัท Jiangling Motor Corporation ของจีน โดยอ้างว่ารถยนต์ Landwind X7 เป็นรถที่ลอกเลียนแบบ Range Rover Evoque อย่างผิดกฎหมาย การตัดสินในคดีนี้จึงเป็นความต่อเนื่องของความพยายามปกป้องสิทธิบัตรการออกแบบรถยนต์หรูของ JLR ต่อคู่แข่งจากเอเชีย
ผลกระทบทางราคาและขั้นตอนกฎหมายถัดไป
BYD ตั้งราคาสำหรับรถ Ti7 ไว้ที่ 47,995 ปอนด์สเตอร์ลิง ซึ่งเป็นราคาที่ถูกกว่ารถ Defender รุ่นเรือธงของ Land Rover ถึง 24,000 ปอนด์ โดย Defender มีราคาจำหน่ายใกล้เคียงกับ 72,000 ปอนด์ ความแตกต่างทางราคาอันมหาศาลนี้คือปัจจัยสำคัญที่ทำให้ JLR มองว่า BYD กำลังได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างไม่ถูกต้องจากการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
คำสั่งห้ามจำหน่ายนี้จะมีผลจนกว่าศาลจะออกมาคำพิพากษา final verdict ว่า BYD ละเมิดสิทธิบัตรของยุโรปจริงหรือไม่ แม้ว่า BYD จะอ้างว่ามีความแตกต่างในรายละเอียด แต่ศาลยังคงเห็นว่าภาพรวมยังเข้าข่ายละเมิดอยู่ นอกจากนี้ก่อนหน้านี้ JLR ยังถูกสั่งให้ทำลายเอกสารที่ยึดมาจาก BYD ในกรณีบุกค้นสำนักงานในเนเธอร์แลนด์เมื่อเดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนว่า BYD แอบทำวิศวกรรมย้อนกลับเทคโนโลยีของ Defender หรือไม่
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