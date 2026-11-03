ศาลฝากขัง 'นายบี' ผู้ต้องหาฆ่ารัดคอหญิงสาว ดินแดง 12 ชม. คัดค้านประกันตัว
ศาลอาญารัชดาอนุญาตให้ฝากขัง 'นายบี' อายุ 23 ปี ผู้ต้องหาฆ่ารัดคอ 'น.ส.ชุติกาญจน์' หญิงสาวไทย วัย 20 ปี ที่ดาราแดง เป็นเวลา 12 ชั่วโมง โดยพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากคดีรุนแรงและสารภาพรับสารภาพ
ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ได้มีคำสั่งอนุญาตให้ฝากขัง ' นายบี' ชายชาวเมียนมา วัย 23 ปี เป็นระยะเวลา 12 ชั่วโมง ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2569 โดยพนักงานสอบสวนได้ทำการเบิกตัวผู้ต้องหาจากห้องควบคุมภายในสถานีตำรวจนครบาลดินแดง เพื่อนำส่งศาลพร้อมเอกสารคำร้องขออำนาจศาลในการขออำนาจศาลฝากขัง
คดีดังกล่าวเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เมื่อตำรวจสามารถควบคุมตัว 'นายบี' ได้สำเร็จที่ปั๊มน้ำมันในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขณะพยายามหลบหนีออกจากที่เกิดเหตุ โดยผู้ต้องหาให้การรับสารภาพต่อเจ้าหน้าที่ว่าก่อเหตุจูงใจเนื่องจากการเสพยาเสพติดและเกิดอาการหลอนประสาทจนนำไปสู่การกระทำความผิดAlso readจับหมอดูกำมะลอใช้ AI ลวงดูดวงหลอกเงินเหยื่อกว่า 8 หมื่นบาทที่นนทบุรี
พฤติการณ์การจับกุมและสารภาพ
พนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อหาต่อ 'นายบี' ว่ามีความผิดฐาน "ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา" ประกอบกับข้อหา "เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า)" ซึ่งเป็นข้อหาที่มีโทษหนักและส่งผลโดยตรงต่อการพิจารณาของศาลในการอนุญาตให้ฝากขังคดีไว้ในความดูแลของพนักงานสอบสวนชั่วคราว
ในขณะนำตัว 'นายบี' เข้าขึ้นรถควบคุมผู้ต้องขังเพื่อเดินทางไปยังศาลอาญา ได้เกิดสถานการณ์ตึงเครียดขึ้นทันทีเมื่อญาตินำโดย 'น.ส.ชุติกาญจน์' หญิงสาวไทยผู้เสียชีวิต และบุคคลที่รู้จักคุ้นเคยกับผู้สูญเสียได้พยายามเข้าไปรุมทำร้ายร่างกายผู้ต้องหาด้วยอารมณ์โกรธแค้น แต่ท้ายที่สุดเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถป้องกันและห้ามปรามสถานการณ์ไม่ให้บานปลายได้ทันเวลา
การคัดค้านการขอปล่อยชั่วคราว
พนักงานสอบสวนได้ยื่นเอกสารคัดค้านการขอประกันตัว 'นายบี' อย่างเคร่งครัด เนื่องจากพฤติการณ์ในการกระทำความผิดมีลักษณะโหดร้ายและรุนแรง อีกทั้งผู้ต้องหาได้ให้การรับสารภาพในเบื้องต้นซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการยุติธรรมหากอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว นอกจากนี้ผู้ต้องหาเป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติดซึ่งมีความเสี่ยงในการหลบหนีหรือทำลายพยานหลักฐาน
พิธีกรรมสวดพระอภิธรรมศพ
ส่วนศพของ 'น.ส.ชุติกาญจน์' อายุ 20 ปี ผู้โชคร้ายที่เสียชีวิตจากการถูกกรีดคอในหอบ้านพักย่านดินแดง ทางครอบครัวได้ตั้งบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพเป็นเวลา 3 วันตามประเพณี เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ผู้เสียชีวิต โดยกำหนด将进行พิธีฌาปณกิจ (เผา) ที่วัดพรหมวงศาราม หรือที่รู้จักกันในชื่อ วัดหลวงพ่อเณร ศาลา 3 โดยเริ่มประกอบพิธีในวันแรกนับจากวันที่ 2 พฤศจิกายน 2569 นี้
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