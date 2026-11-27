ศาลปกครองสูงสุดชี้ 'นพ.สรณ' พ้นปธ.กสทช. ให้สรรหาคนใหม่
ศาลปกครองสูงสุดสั่งไม่รับคำร้องยุตินพ.สรณ ชี้พ้นตำแหน่งปธ.กสทช.แล้วตามมติกก.สรรหา บอร์ดเดิมยังทำงานต่อได้ ให้สรรหากรรมการแทนคนใหม่แทน
ศาลปกครองสูงสุด มีคำสั่งไม่รับคำร้องของคณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ( กสทช.) เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2569 ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ ศ.คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ชั่วคราวระหว่างพิจารณาอุทธรณ์ โดยศาลชี้ว่า นพ.สรณ ได้พ้นจากตำแหน่งประธาน กสทช. ไปแล้วตามผลคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหา แม้คดีอุทธรณ์ยังอยู่ระหว่างพิจารณา
คำวินิจฉัย กก.สรรหา มีผลทางกฎหมายทันที
ศาลปกครองสูงสุดมีเหตุผลรองรับว่า คำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหา กสทช. ที่ 1/2569 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2569 ซึ่งวินิจฉัยว่า นพ.สรณ มีลักษณะต้องห้ามในการเป็นกรรมการ กสทช. ถือเป็นคำสั่งทางปกครองที่เป็นที่สุดและมีผลทางกฎหมายตั้งแต่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยAlso readBYD–เรเว่ เซ็น MOU กับ SCGJWD ศึกษารถขนส่งไฟฟ้า
ตราบใดที่ยังไม่มีการเพิกถอนหรือสิ้นผลด้วยเหตุอื่น ศาลจึงเห็นว่าไม่จำเป็นต้องมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่อีก แม้ก่อนหน้านี้วุฒิสภาจะให้ความเห็นชอบให้นพ.สรณ ดำรงตำแหน่งก็ตาม
กรรมการที่เหลืออยู่ มีอำนาจบริหารงานต่อได้
สำหรับการบริหารงานของ กสทช. กฎหมายกำหนดให้กรรมการที่เหลืออยู่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ และให้ถือว่า กสทช. ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่ ส่วนผู้มีอำนาจหน้าที่ต้องดำเนินการสรรหากรรมการ กสทช. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคคนใหม่ตามขั้นตอนของกฎหมาย
คณะกรรมการสรรหา กสทช. อ้างว่า นพ.สรณ ยังคงสั่งให้จัดการประชุมและปฏิบัติภารกิจในฐานะประธาน กสทช. ภายหลังมีคำวินิจฉัยเรื่องคุณสมบัติแล้ว ศาลเห็นว่า หากการกระทำดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหาย ก็เป็นความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับการบริหารงานของสำนักงาน กสทช. และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่เหลืออยู่ ไม่ใช่ความเสียหายต่อคณะกรรมการสรรหา กสทช. โดยตรง
ดังนั้น ศาลจึงไม่อาจรับฟังข้ออ้างดังกล่าวได้ และให้กรรมการอีก 6 คนสามารถทำหน้าที่ต่อไปได้โดยไม่ต้องรอนพ.สรณ
ปมคดีจ้างแพทย์ค่าตอบแทน รายชั่วโมง
จุดเริ่มต้นของคดีมาจากการที่คณะกรรมการสรรหา กสทช. วินิจฉัยว่า นพ.สรณ ยังคงปฏิบัติหน้าที่เป็นแพทย์ค่าตอบแทนรายชั่วโมงของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 8 มกราคม ถึง 12 เมษายน 2565 เข้าลักษณะเป็นลูกจ้างของหน่วยงานรัฐ
ซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 (2) แห่ง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 และถือว่าสละสิทธิในการเข้ารับตำแหน่งกรรมการ กสทช. ตามมาตรา 18 นพ.สรณ จึงยื่นฟ้องคณะกรรมการสรรหา กสทช. เพื่อขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยดังกล่าว
ความขัดแย้งภายใน กสทช. ยาวนาน 4 เดือน
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2569 คณะกรรมการสรรหา กสทช. ได้แจ้งให้นพ.สรณ ยุติการปฏิบัติหน้าที่ประธาน กสทช. ภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับคำสั่ง พร้อมกำหนดมาตรการปรับบังคับการทางปกครองวันละ 50,000 บาท ตลอดระยะเวลาที่ฝ่าฝืน
ขณะที่ นพ.สรณ ได้ยื่นหนังสือคัดค้านมาตรการดังกล่าวเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2569 และยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด โดยโต้แย้งทั้งเรื่องอำนาจของคณะกรรมการสรรหา องค์ประกอบและกระบวนการพิจารณา รวมถึงสถานะการเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัยมหิดล
การทำงานของบอร์ด กสทช. ติดล็อกมานาน 4 เดือน นับตั้งแต่การประชุมล่มเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2569 จากความขัดแย้งเรื่องคุณสมบัตินพ.สรณ จนบานปลายเป็นการแยกประชุม 2 วง
ล่าสุดเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2569 วงประชุมฝั่งนพ.สรณ ล่มเพราะองค์ประชุมไม่ครบ ส่วนวงประชุมของกรรมการทั้ง 6 คน ไม่มีเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสทช. เข้าร่วมสนับสนุนการประชุม อีกทั้งยังมีเสียงแตก 3 ต่อ 3 ในประเด็นการให้กรรมการทำหน้าที่แทนเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้การพิจารณาวาระสำคัญหลายเรื่องยังค้างคา
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