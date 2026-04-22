ศาลรัฐธรรมนูญสั่งไม่รับคำร้องคดีบัตรเลือกตั้ง QR Code แต่ให้ความเห็นผู้เชี่ยวชาญ

ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งไม่รับคำร้องของนายคงเดชา ชัยรัตน์ ในคดีที่เกี่ยวข้องกับบัตรเลือกตั้งที่มีการใช้ QR Code และ Barcode แต่ยังคงให้พยานผู้เชี่ยวชาญจัดทำความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาคดีต่อไป
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2569 ศาลรัฐธรรมนูญ ได้ดำเนินการพิจารณาคำร้องที่ยื่นโดยผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งทำหน้าที่ในฐานะผู้ร้อง โดยคำร้องดังกล่าวอ้างอิงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 213 โดยมีพื้นฐานมาจากเรื่องร้องเรียนจำนวน 21 เรื่องที่ได้รับจากประชาชน เรื่องร้องเรียนเหล่านี้ขอให้ ศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาและวินิจฉัยถึงความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการดำเนินการจัด การเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.
) เป็นการทั่วไปที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดรูปแบบและการพิมพ์บัตรเลือกตั้งที่มีการใช้รหัสแท่ง (Barcode) และรหัสคิวอาร์ (QR Code) ผู้ร้องมีความกังวลว่าการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้อาจทำให้สามารถสืบทราบและตรวจสอบตัวตนของผู้ลงคะแนน รวมถึงผลการลงคะแนนได้ ซึ่งหากเป็นจริงจะทำให้การออกเสียงลงคะแนนไม่เป็นไปตามหลักการของการลงคะแนนโดยลับ ซึ่งถือเป็นการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนและอาจขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ต่อมา นายคงเดชา ชัยรัตน์ ได้ยื่นคำร้องเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2569 โดยระบุว่าได้มีการฟ้องร้องคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.
) ต่อศาลปกครองสูงสุดแล้ว โดยคดีดังกล่าวมีหมายเลขดำที่ ฟ. 46/2569 นอกจากนี้ นายคงเดชายังได้ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำสั่งรับคำร้องในคดีนี้ของศาลรัฐธรรมนูญอีกด้วย ผู้ร้องได้ยื่นบัญชีรายชื่อพยานหลักฐาน พร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการได้มาซึ่งพยานหลักฐานเหล่านั้น และยังได้ยื่นคำร้องเพิ่มเติมฉบับลงวันที่ 7 เมษายน 2569 เพื่อขอแก้ไขและเพิ่มเติมรายละเอียดในคำร้องขอให้พิจารณาวินิจฉัยฉบับเดิมที่ยื่นไว้เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2569 อย่างไรก็ตาม ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายคงเดชา ไม่ได้มีคุณสมบัติเป็นผู้ร้องในคดีนี้ เนื่องจากไม่ได้เป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการกระทำที่ถูกกล่าวหา จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มีคำสั่งไม่รับคำร้องดังกล่าวไว้พิจารณาวินิจฉัย เมื่อศาลมีคำสั่งไม่รับคำร้อง นายคงเดชา ย่อมไม่สามารถดำเนินการใดๆ ในคดีนี้ได้อีกต่อไป คำขออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคำร้องของนายคงเดชาจึงเป็นอันตกไปโดยปริยาย แม้ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะไม่อนุญาตให้รับคำร้องของนายคงเดชาไว้พิจารณา แต่เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาคดีอย่างรอบคอบและเป็นธรรม ศาลได้มีคำสั่งให้พยานผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและการเลือกตั้งจัดทำความเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้รหัสแท่ง (Barcode) และรหัสคิวอาร์ (QR Code) บนบัตรเลือกตั้ง โดยความเห็นดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจะต้องยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในระยะเวลา 15 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากศาล ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้จะถูกนำมาประกอบการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญต่อไป เพื่อให้การตัดสินเป็นไปอย่างถูกต้องและยุติธรรม การพิจารณาคดีนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาหลักการของการเลือกตั้งที่เป็นธรรมและโปร่งใส รวมถึงการคุ้มครองสิทธิในการลงคะแนนโดยลับของประชาชนทุกคน การตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญในคดีนี้จะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการจัดการเลือกตั้งในอนาคต และอาจนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งด้ว
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
วิธีสแกนรูป QR CODE ในไอโฟน โดยไม่ต้องโหลดแอปเพิ่มรู้หรือไม่ วิธีสแกนรูป QR CODE ในไอโฟน โดยไม่ต้องโหลดแอปเพิ่มเติมเลย คุณสามารถใช้แอปรูปภาพจาก Apple ในการเปิด QR CODE ในรูปได้
Read more »
วิธีการสร้าง QR CODE ใน Excel ง่ายๆด้วย QR4OFFICEวิธีการสร้าง QR CODE ใน Excel ทำได้ง่ายๆด้วย add-in QR4OFFICE มาดูวิธีการสร้าง QR CODE ที่ไม่ต้องสร้างจากเว็บไซต์อื่นๆบนเว็บเบราว์เซอร์กัน
Read more »
กปภ. เตือนประชาชนระวังบิลค่าน้ำประปาปลอม แนะเช็กให้ชัวร์ก่อนจ่ายการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เตือนประชาชน ระวังมิจฉาชีพปลอมแปลงใบแจ้งค่าน้ำประปาเปลี่ยน Barcode หรือ QR Code เพื่อให้ชำระเงินไปยังบัญชีอื่น แนะนำจุดสังเกตต้องไม่มีสติ๊กเกอร์หรือกระดาษแปะทับซ้อน ย้ำเช็กให้ชัวร์ก่อนจ่าย และตรวจสอบชื่อบัญชีผู้รับเงินก่อนชำระเงินทุกครั้งต้องเป็นบัญชีทางการ กปภ.
Read more »
วิธีการสร้าง QR CODE ใน Excel ง่ายๆด้วย QR4OFFICEวิธีการสร้าง QR CODE ใน Excel ทำได้ง่ายๆด้วย add-in QR4OFFICE มาดูวิธีการสร้าง QR CODE ที่ไม่ต้องสร้างจากเว็บไซต์อื่นๆบนเว็บเบราว์เซอร์กัน
Read more »
เตือนภัย 'Quishing': QR Code จากเครื่องมืออำนวยความสะดวก สู่ช่องทางโจมตีทางไซเบอร์รูปแบบใหม่ภัยคุกคาม 'Quishing' กำลังระบาดหนักในยุคที่ QR Code เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน อาชญากรไซเบอร์ใช้ QR Code ซ่อนลิงก์อันตรายเพื่อขโมยข้อมูลส่วนตัว เตือนภัยผู้ใช้งานให้ระมัดระวังและรู้วิธีป้องกันตนเอง
Read more »
วิเคราะห์: ความโปร่งใสในการเลือกตั้งและข้อกังวลเกี่ยวกับ QR Code และ Barcode บนบัตรเลือกตั้งบทวิเคราะห์เกี่ยวกับประเด็นร้อนแรงในวงการเลือกตั้งไทย กรณีการติด QR Code และ Barcode บนบัตรเลือกตั้ง ซึ่งอาจขัดต่อรัฐธรรมนูญและส่งผลกระทบต่อความลับในการลงคะแนนเสียงของประชาชน
Read more »