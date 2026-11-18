ศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องกรณีอ้างละเมิดสิทธิ ม.51 ชี้กระบวนการร้องเรียนไม่ถูกต้อง
ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ไม่รับคำร้องไว้พิจารณา เหตุผู้ร้องมิใช่ผู้ถูกละเมิดสิทธิโดยตรง และกรณีดังกล่าวอยู่ภายใต้กระบวนการของรัฐธรรมนูญ มาตรา 51 ซึ่งต้องดำเนินการผ่านช่องทางที่กฎหมายกำหนด
ศาลรัฐธรรมนูญ ได้มีมติเอกฉันท์ในการไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย โดยมีเหตุผลสำคัญว่า ข้อเท็จจริงปรากฏชัดเจนว่าผู้ร้องมิได้ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพโดยตรง และไม่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำของผู้ถูกร้องทั้งสองแต่อย่างใด
เหตุผลทางกฎหมายที่ไม่รับคำร้อง
ในการพิจารณาโดยมีการอภิปราย ข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบไม่ปรากฏหลักฐานว่าผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำของผู้ถูกร้องทั้งสอง หากแต่คำร้องดังกล่าวเป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นของผู้ร้องเท่านั้นAlso readบิตคอยน์ร่วงกว่า 1% เคลื่อนไหวที่ 25,816.8 ดอลล์
กรณีนี้จึงไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 46 วรรคหนึ่ง ที่กำหนดไว้ว่าผู้ร้องต้องเป็นผู้อ้างว่าสิทธิหรือเสรีภาพของตนถูกกระทำจนเสียหาย
สิทธิตามรัฐธรรมนูญมาตรา 51
ในประเด็นที่ผู้ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าผู้ถูกร้องทั้งสองไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของรัฐตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 56 ศาลรัฐธรรมนูญได้ชี้แจงว่า รัฐธรรมนูญ มาตรา 51 ได้บัญญัติให้เป็นสิทธิของประชาชนและชุมชน
สิทธิตามมาตรานี้เปิดโอกาสให้ประชาชนและชุมชนสามารถติดตาม เร่งรัด หรือฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ดำเนินการจัดให้ประชาชนได้รับประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายบัญญัติ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 45 ได้บัญญัติให้ผู้ร้องในฐานะประชาชนสามารถใช้สิทธิยื่นคำร้องต่อศาลได้ แต่กระบวนการต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
ข้อจำกัดในการยื่นคำร้อง
เมื่อกรณีนี้เป็นกรณีที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญได้กำหนดกระบวนการร้อง หรือกำหนดผู้มีสิทธิขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยไว้เป็นการเฉพาะแล้วตามมาตรา 47 (2) ศาลจึงต้องสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาตามมาตรา 46 วรรคสาม
เหตุผลดังกล่าวส่งผลให้ผู้ร้องไม่อาจยื่นคำร้องผ่านช่องทางตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 213 ได้โดยตรง ซึ่งเป็นการระบุช่องทางการร้องเรียนที่เฉพาะเจาะจงสำหรับกรณีที่มีความเดือดร้อนเสียหายโดยตรง
ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ไม่รับคำร้องดังกล่าวไว้พิจารณาวินิจฉัย ซึ่งสอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏว่าผู้ร้องไม่เข้าข่ายเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการกระทำของผู้ถูกร้องทั้งสอง
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