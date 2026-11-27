ศาลปกครองสูงสุด สั่งหมอสรณ พ้นตำแหน่งกสทช. ทันที ให้สรรหาคนใหม่แทน
ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาให้ ศ.คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ พ้นจากตำแหน่งกรรมการและประธาน กสทช. ตามคำสั่งคณะกรรมการสรรหา โดยไม่จำเป็นต้องออกคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่อีก ให้ดำเนินการสรรหาผู้แทนประชาชนมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ทันที
ศาลปกครองสูงสุด มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ อ.1835/2569 ระหว่าง ศ.คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ผู้ฟ้องคดี กับคณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ( กสทช.) ผู้ถูกฟ้องคดี โดยมีคำสั่งไม่รับคำร้องขอให้คุ้มครองประโยชน์ในระหว่างการพิจารณาที่ขอให้ศาลมีคำสั่งให้นายสรณหยุดปฏิบัติหน้าที่กรรมการและประธานกรรมการ กสทช. เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาสืบเนื่อง
เหตุผลศาลตัดสินให้พ้นตำแหน่งทันที
ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาเห็นว่าการวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหา กสทช. เป็นคำสั่งทางปกครองที่เป็นที่สุดตามมาตรา 15/1 วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 ซึ่งมีผลทางกฎหมายใช้ยัน นายสรณ ได้ตราบเท่าที่ยังไม่มีการเพิกถอนหรือสิ้นผลลง คำวินิจฉัยดังกล่าวจึงเป็นเหตุให้นายสรณต้องพ้นจากตำแหน่งกรรมการ กสทช. และไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ กสทช. ต่อไปได้ โดยศาลเห็นว่าการมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่อีกนั้นไม่จำเป็นAlso readBYD–เรเว่ เซ็น MOU กับ SCGJWD ศึกษารถขนส่งไฟฟ้า
เนื่องจากกฎหมายบัญญัติให้กรรมการ กสทช. ที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ และให้ถือว่า กสทช. ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่นั้น ส่วนผู้มีอำนาจหน้าที่จะต้องดำเนินการสรรหากรรมการ กสทช. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายต่อไปเพื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งแทน
ที่มาของข้อพิพาทเรื่องลักษณะต้องห้าม
คดีนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2569 คณะกรรมการสรรหา กสทช. มีคำวินิจฉัยที่ 1/2569 ระบุว่า นายสรณ ยังคงปฏิบัติหน้าที่เป็นแพทย์ค่าตอบแทนรายชั่วโมง ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 8 ม.ค. - 12 เม.ย. 2565 ซึ่งมีลักษณะเป็นลูกจ้างของหน่วยงานรัฐ จึงมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 (2) แห่ง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 และถือเป็นผู้สละสิทธิในการเข้ารับตำแหน่งกรรมการ กสทช. ตามมาตรา 18
นายสรณ ได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางเพื่อขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยดังกล่าว แต่ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษายกฟ้อง ก่อนที่นายสรณจะยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด โดยโต้แย้งประเด็นอำนาจของคณะกรรมการสรรหา องค์ประชุม ความเป็นกลางของกระบวนการพิจารณา ตลอดจนยืนยันว่าได้ลาออกจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดลโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 8 ม.ค. 2565 แล้ว จึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการสรรหาวินิจฉัย
การกระทำก่อนหน้าและคำสั่งทางปกครอง
แม้จะมีคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหา แต่ นายสรณ ยังคงปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธาน กสทช. อย่างต่อเนื่อง ทั้งการกำหนดให้มีการประชุม การลงนามอนุมัติ และการปฏิบัติภารกิจอื่นต่างๆ จนกระทั่งเมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2569 คณะกรรมการสรรหา กสทช. ได้ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองสูงสุด ขอให้มีคำสั่งให้นายสรณหยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราว
คณะกรรมการสรรหา กสทช. ให้เหตุผลว่าการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปอาจขัดขวางการทำงานของกรรมการ กสทช. คนอื่น ก่อให้เกิดข้อพิพาทใหม่ รวมถึงเป็นอุปสรรคต่อกระบวนการสรรหากรรมการ กสทช. เข้ามาดำรงตำแหน่งแทน โดยก่อนหน้านี้คณะกรรมการสรรหาฯ ได้มีคำสั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่ภายใน 7 วัน พร้อมกำหนดมาตรการบังคับทางปกครองให้ชำระค่าปรับวันละ 50,000 บาท ตลอดระยะเวลาที่ฝ่าฝืน
ผลกระทบและความเคลื่อนไหวต่อไป
คำตัดสินของศาลปกครองสูงสุดครั้งนี้ส่งผลให้ นายสรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ไม่สามารถดำรงตำแหน่งประธาน กสทช. หรือกรรมการ กสทช. ได้อีกต่อไป ทำให้ตำแหน่งดังกล่าวว่างลงและจำเป็นต้องมีการสรรหาบุคคลใหม่เข้ามาทดแทนในเร็วๆ นี้ โดยกระบวนการสรรหากรรมการ กสทช. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายที่มีอยู่อย่างเคร่งครัด
สถานการณ์นี้ถือเป็นจุดสิ้นสุดของกระบวนการทางกฎหมายในชั้นศาลปกครองสูงสุดสำหรับคดีนี้ ส่งผลให้โครงสร้างการบริหารงานของ กสทช. ต้องปรับตัวโดยอาศัยคณะกรรมการที่เหลืออยู่ในการปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีการสรรหากรรมการคนใหม่เข้ามาดำรงตำแหน่งครบถ้วนตามกำหนดเวลาของกฎหมาย
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